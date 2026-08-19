Világszerte rettegés lett úrrá a kötvénypiacokon – növekvő államadósságtól és a magas inflációtól tartanak a befektetők

Az európai részvénypiacok enyhe mínuszban jártak, miközben a Wall Street határidős indexei is mérsékelt esést jeleztek. Ázsiában eközben komolyabb veszteségek alakultak ki, főként a félvezetőipari vállalatok kilátásaival kapcsolatos aggodalmak miatt. Nincsenek jó hangulatban a délkelet-ázsiai befektetők sem: a dél-koreai tőzsde közel 6 százalékot esett, ami három hét óta a legnagyobb egynapos zuhanás – derül ki a Reutersen megjelent összegzésből.

Nyugtalanok a befektetők, ez meg is látszik a kötvényhozamokon (illusztráció)

Fotó: Don Mason

Aggódnak a befektetők – többéves csúcson a kötvényhozamok

Az Egyesült Államoktól Németországon át Japánig jelentősen megugrottak a hosszú lejáratú állampapírok hozamai az elmúlt időszakban. A befektetők – Magyarországon is – attól tartanak, hogy a növekvő államadósság és a magas infláció tartósan magas kamatkörnyezetet eredményezhet. A helyzetet tovább súlyosbítja az iráni háború, amely az olajárak emelkedésén keresztül újabb inflációs nyomást okoz. Ennek a kötvénypiacon meg is van az eredménye:

A német 10 és 30 éves szövetségi kötvények, a Bundok hozama új, 15 éves csúcsra emelkedett. A 10 éves papír hozama valamivel 3 százalék fölött járt.

Franciaországban a 10 éves államkötvény hozama 18 éves rekordra emelkedett, ami azt jelzi, hogy a világ legnagyobb állampapírpiacain is egyre nagyobb a befektetői bizonytalanság.

Az amerikai 30 éves államkötvény hozama szerdán 5,28 százalék körül stabilizálódott, miután kedden csaknem húszéves csúcsra, 5,34 százalékra emelkedett.

A kötvényhozamok emelkedése azt jelenti, hogy a kötvények ára csökken. A folyamat azért különösen fontos, mert a hosszú lejáratú állampapírok hozamai viszonyítási alapként szolgálnak a pénzügyi piacok számos más eszköze, így például a jelzáloghitelek árazásánál is.

„Ha a tartós inflációt túlzott kormányzati kiadásokkal párosítjuk, akkor természetes következmény, hogy a kötvényhozamok emelkednek” – mondta Jason Da Silva, az Arbuthnot Latham globális befektetési stratégiáért felelős igazgatója. Szerinte a kötvénypiacok részéről a jövőben gyakrabban lehet számítani hasonló nyomásra.