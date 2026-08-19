Világszerte rettegés lett úrrá a kötvénypiacokon – növekvő államadósságtól és a magas inflációtól tartanak a befektetők
Az európai részvénypiacok enyhe mínuszban jártak, miközben a Wall Street határidős indexei is mérsékelt esést jeleztek. Ázsiában eközben komolyabb veszteségek alakultak ki, főként a félvezetőipari vállalatok kilátásaival kapcsolatos aggodalmak miatt. Nincsenek jó hangulatban a délkelet-ázsiai befektetők sem: a dél-koreai tőzsde közel 6 százalékot esett, ami három hét óta a legnagyobb egynapos zuhanás – derül ki a Reutersen megjelent összegzésből.
Aggódnak a befektetők – többéves csúcson a kötvényhozamok
Az Egyesült Államoktól Németországon át Japánig jelentősen megugrottak a hosszú lejáratú állampapírok hozamai az elmúlt időszakban. A befektetők – Magyarországon is – attól tartanak, hogy a növekvő államadósság és a magas infláció tartósan magas kamatkörnyezetet eredményezhet. A helyzetet tovább súlyosbítja az iráni háború, amely az olajárak emelkedésén keresztül újabb inflációs nyomást okoz. Ennek a kötvénypiacon meg is van az eredménye:
- A német 10 és 30 éves szövetségi kötvények, a Bundok hozama új, 15 éves csúcsra emelkedett. A 10 éves papír hozama valamivel 3 százalék fölött járt.
- Franciaországban a 10 éves államkötvény hozama 18 éves rekordra emelkedett, ami azt jelzi, hogy a világ legnagyobb állampapírpiacain is egyre nagyobb a befektetői bizonytalanság.
Az amerikai 30 éves államkötvény hozama szerdán 5,28 százalék körül stabilizálódott, miután kedden csaknem húszéves csúcsra, 5,34 százalékra emelkedett.
A kötvényhozamok emelkedése azt jelenti, hogy a kötvények ára csökken. A folyamat azért különösen fontos, mert a hosszú lejáratú állampapírok hozamai viszonyítási alapként szolgálnak a pénzügyi piacok számos más eszköze, így például a jelzáloghitelek árazásánál is.
„Ha a tartós inflációt túlzott kormányzati kiadásokkal párosítjuk, akkor természetes következmény, hogy a kötvényhozamok emelkednek” – mondta Jason Da Silva, az Arbuthnot Latham globális befektetési stratégiáért felelős igazgatója. Szerinte a kötvénypiacok részéről a jövőben gyakrabban lehet számítani hasonló nyomásra.
Japánban a 10 éves államkötvény hozama a 3 százalékos szint közelébe emelkedett, ami három évtizedes csúcsnak számít. Ez azért is fontos jelzés a globális piacok számára, mert az elmúlt években a japán alacsony kamatok jelentős tőkekiáramlást eredményeztek, és a japán befektetők komoly szerepet játszottak a külföldi állampapírpiacokon.
Az olajárak is tovább emelkednek
Az inflációs kilátásokat továbbra is rontja, hogy egyelőre kevés jel utal a Hormuzi-szoros megnyitásáról szóló megállapodás közelségére.
Az olaj határidős jegyzése szerdán mintegy 1 százalékkal emelkedett.
A piac később az amerikai jegybank, a Federal Reserve júliusi ülésének jegyzőkönyvére is figyel. A Fed akkor változatlanul hagyta a kamatokat, Kevin Warsh elnök azonban azzal okozott bizonytalanságot, hogy kevés támpontot adott arra, miként reagálhat a jegybank a tartós inflációra. Ennek részleteit várja a piac a jegyzőkönyvből.
Az Egyesült Államok szerdán 16 milliárd dollár értékben 20 éves államkötvényt is értékesít. Nigel Green, a deVere Group vezérigazgatója szerint a kormányoknak valódi választás elé kell nézniük a költségvetési fegyelem és a jelentősen magasabb finanszírozási költségek között, a piac pedig folyamatosan tesztelni fogja, melyik utat választják.
Zavaros a részvénypiac, stabilizálódik a dollár
Kínában közben 460 százalékkal ugrott meg a Unitree, a világ egyik legnagyobb humanoidrobot-gyártójának részvénye az első kereskedési napon.
A kibocsátás iránt a kisbefektetők több mint 8000-szeres túljegyzést mutattak.
A kötvénypiaci eladási hullám, valamint az Anthropic bevételi kilátásairól szóló hírek is nyomást gyakoroltak a chipgyártók részvényeire. Az Anthropic évesített bevételi üteme július végén meghaladta a 65 milliárd dollárt, ami azonban elmaradt egyes piaci várakozásoktól.