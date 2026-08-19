Megvan az első európai ország, ami kifogy az üzemanyagból: hiába EU-tagjelölt, nem bírta ki Putyin-csapását – már száz benzinkútról hiányzik a benzin vagy a dízel

A moldovai töltőállomások egy részén továbbra is hiány van dízelből és benzinből, bár a helyzet az előző héthez képest fokozatosan javul. A moldovai Nemzeti Energiaügyi Szabályozó Ügynökség (ANRE) augusztus 17-i adatai szerint országszerte 75 benzinkúton fogyott el a dízel, 27 állomáson pedig a benzin. A hatóság szerint ugyanakkor hétről hétre csökken azoknak a kutaknak a száma, amelyek valamelyik üzemanyagból hiányt jeleznek – írja az Interfax.

A moldovai töltőállomások egy részén továbbra is hiány van dízelből és benzinből/Fotó: Mónus Márton / Reuters

Moldovában mintegy 600 benzinkút működik

Az üzemanyagpiacot továbbra is erősen befolyásolják a nemzetközi és regionális események, valamint az ezekkel járó ár- és ellátási ingadozások, amelyek a szállítási láncokat és az elérhető készleteket is érintik. Az ANRE hangsúlyozta azonban, hogy a dízelhiány jelenleg nem veszélyezteti az ország alapvető szükségleteinek kielégítését. Az elmúlt napokban ugyanis az átlagos napi fogyasztást meghaladó mennyiségű üzemanyag érkezett Moldovába, ami lehetővé teszi a készletek feltöltését és a piaci helyzet fokozatos stabilizálását.

Moldovában mintegy 600 benzinkút működik, több mint 200 engedéllyel rendelkező vállalat üzemeltetésében. A kormány július végén, az energiapiacon kialakult rendkívüli helyzetre hivatkozva korlátozta a kőolajtermékek exportját és újrakivitelét. A július 28-án kihirdetett fokozott energiaügyi készültséget 30 napra vezették be, és ezzel párhuzamosan a lakossági dízelértékesítést is korlátozták. A hatóságok emellett gazdasági és szervezési intézkedésekkel próbálják ösztönözni az üzemanyag-importot.

A válság hátterében elsősorban a regionális logisztikai problémák, valamint a közel-keleti konfliktus áll. Ezek együttesen megnehezítették az üzemanyag-ellátási láncok működését, miközben az árak is emelkedtek. A moldovai hatóságok szerint a helyzet egyelőre nem veszélyezteti az ország teljes ellátását, és a növekvő importnak köszönhetően már megindult a készletek helyreállítása.