Deviza
EUR/HUF364,96 -0,18% USD/HUF314,37 -0,47% GBP/HUF426,26 -0,3% CHF/HUF388,05 -0,19% PLN/HUF84,3 -0,32% RON/HUF69,57 -0,22% CZK/HUF15,09 -0,11% EUR/HUF364,96 -0,18% USD/HUF314,37 -0,47% GBP/HUF426,26 -0,3% CHF/HUF388,05 -0,19% PLN/HUF84,3 -0,32% RON/HUF69,57 -0,22% CZK/HUF15,09 -0,11%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX149 277,19 +0,39% MTELEKOM2 558 -0,47% MOL5 020 +1,87% OTP45 460 -0,09% RICHTER13 000 +0,54% OPUS311 -6,11% ANY6 750 +0,74% AUTOWALLIS144 +1,74% WABERERS4 700 -0,43% BUMIX9 686,63 +0,25% CETOP4 985,07 -0,67% CETOP NTR3 196,76 -0,24% BUX149 277,19 +0,39% MTELEKOM2 558 -0,47% MOL5 020 +1,87% OTP45 460 -0,09% RICHTER13 000 +0,54% OPUS311 -6,11% ANY6 750 +0,74% AUTOWALLIS144 +1,74% WABERERS4 700 -0,43% BUMIX9 686,63 +0,25% CETOP4 985,07 -0,67% CETOP NTR3 196,76 -0,24%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Rendkívüli

Ilyen még nem volt: kitört a Mol árfolyama, soha nem látott magaslatra ért az olajrészvény árfolyama

üzemanyaghiány
benzin
dízel

Megvan az első európai ország, ami kifogy az üzemanyagból: hiába EU-tagjelölt, nem bírta ki Putyin-csapását – már száz benzinkútról hiányzik a benzin vagy a dízel

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A moldovai benzinkutak egy részén továbbra is üzemanyaghiány tapasztalható, de az elmúlt héthez képest javul a helyzet. A dízel és a benzin ellátásában mutatkozó fennakadások ellenére a növekvő importnak köszönhetően fokozatosan töltődnek a készletek, miközben a kormány exportkorlátozásokkal és a dízelértékesítés szabályozásával igyekszik stabilizálni az ellátást.
VG
2026.08.19, 07:50

A moldovai töltőállomások egy részén továbbra is hiány van dízelből és benzinből, bár a helyzet az előző héthez képest fokozatosan javul. A moldovai Nemzeti Energiaügyi Szabályozó Ügynökség (ANRE) augusztus 17-i adatai szerint országszerte 75 benzinkúton fogyott el a dízel, 27 állomáson pedig a benzin. A hatóság szerint ugyanakkor hétről hétre csökken azoknak a kutaknak a száma, amelyek valamelyik üzemanyagból hiányt jeleznek – írja az Interfax.

A moldovai töltőállomások egy részén továbbra is hiány van dízelből és benzinből
A moldovai töltőállomások egy részén továbbra is hiány van dízelből és benzinből/Fotó: Mónus Márton / Reuters

Moldovában mintegy 600 benzinkút működik

Az üzemanyagpiacot továbbra is erősen befolyásolják a nemzetközi és regionális események, valamint az ezekkel járó ár- és ellátási ingadozások, amelyek a szállítási láncokat és az elérhető készleteket is érintik. Az ANRE hangsúlyozta azonban, hogy a dízelhiány jelenleg nem veszélyezteti az ország alapvető szükségleteinek kielégítését. Az elmúlt napokban ugyanis az átlagos napi fogyasztást meghaladó mennyiségű üzemanyag érkezett Moldovába, ami lehetővé teszi a készletek feltöltését és a piaci helyzet fokozatos stabilizálását.

Moldovában mintegy 600 benzinkút működik, több mint 200 engedéllyel rendelkező vállalat üzemeltetésében. A kormány július végén, az energiapiacon kialakult rendkívüli helyzetre hivatkozva korlátozta a kőolajtermékek exportját és újrakivitelét. A július 28-án kihirdetett fokozott energiaügyi készültséget 30 napra vezették be, és ezzel párhuzamosan a lakossági dízelértékesítést is korlátozták. A hatóságok emellett gazdasági és szervezési intézkedésekkel próbálják ösztönözni az üzemanyag-importot.

A válság hátterében elsősorban a regionális logisztikai problémák, valamint a közel-keleti konfliktus áll. Ezek együttesen megnehezítették az üzemanyag-ellátási láncok működését, miközben az árak is emelkedtek. A moldovai hatóságok szerint a helyzet egyelőre nem veszélyezteti az ország teljes ellátását, és a növekvő importnak köszönhetően már megindult a készletek helyreállítása.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu