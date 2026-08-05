Zseniális trükkel mentette meg Japánt Scott Bessent: mindenkit átvert, ilyet Soros György se csinált

Scott Bessent segíteni akart Japánnak stabilizálni a jen árfolyamát. Ezért úgy döntött, hogy hagyja a sajtót, hogy az lefotózza a "véletlenül" az asztalon maradt jegyzetfüzetét, amelynek teendőlistáján szerepelt akár 10 milliárd dollár értékű jen vásárlása.

Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter - nem fél használni az alapkezelői tapasztalatait / Fotó: Andrew Harnik

Ez szokatlan taktika volt, de az efféle megoldások mára Bessent védjegyévé váltak. Korábbi, Wall Street-i pályafutása során Soros Györgynek dolgozva egymilliárd dollárt keresett nagyszabású devizapiaci fogadásokkal. Donald Trump elnök pénzügyminisztereként pedig már egy mentőcsomagot indított Argentína számára. Most pedig egy másik amerikai szövetséges, Japán megsegítésére sietett.

Bessent szokatlan eszközöket használ pénzügyminiszterként

Washington és Tokió közös kampánya a jen megerősítésére közel harminc éve az első ilyen jellegű akció. A jegyzetfüzetes húzáson túl Bessent olyan eszközöket is bevetett, amelyek még a pénzügyminisztérium megfigyelőit is meglepték:

például az Egyesült Államok eurótartalékait használta fel, illetve

felhívta a figyelmet a Federal Reserve egyik finanszírozási eszközére, amelyet Japán is igénybe vehet.

„Úgy érzem, ő inkább úgy gondolkodik, mint egy devizapiaci kereskető” – mondta Stephen Myrow, a Beacon Policy Advisors ügyvezető partnere, aki George W. Bush elnöksége alatt a pénzügyminisztériumban dolgozott.

Nagyon magabiztosan mozog a hagyományos pénzügyminisztériumi szerepkör határain kívül, mert az ő erőssége nem a klasszikus minisztériumi működés, hanem a piaci hitelesség

- tette hozzá.

Az első eredmények biztatóak voltak: az intervenció hozzájárult ahhoz, hogy a japán fizetőeszköz elmozduljon négy évtizedes mélypontjáról. A kereskedők ugyanakkor továbbra is azt figyelik, mennyire lesz tartós a felértékelődés, ezért Bessent kedden jelezte, hogy további lépések várhatók. Szerinte a jen gyengesége növeli annak kockázatát, hogy Ázsia más devizái is leértékelődnek.

Ha ezek a lépések aktívabb gazdaságdiplomáciai megközelítésre utalnak, az részben a pénzügyminiszter szakmai múltjából fakadhat. A legtöbb elődje – például a Goldman Sachs korábbi vezetői, Henry Paulson és Robert Rubin – a pénzügyi piacok úgynevezett „sell-side” oldaláról érkezett, ahol a kockázatkezelés elsődleges szempont. Bessent azonban más. Több évtizedes alapkezelői karrierrel a háta mögött valódi „buy-side” befektetőként érkezett a kormányzatba.

Sokkal inkább úgy viselkedik, mint egy hedge fund kereskedő, mintsem, egy hagyományos pénzügyminiszter

– mondta Myrow.