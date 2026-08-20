Bitcoin: kilőtték a shortosokat, újra száguld az árfolyam, lélektani szintet tört át

A Bitcoin több mint két hónap után először lépte át a 70 ezer dolláros szintet, miután Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter lépéseket tett az amerikai államkötvényhozamok leszorítására, Donald Trump elnök pedig nagy téttel bíró találkozót tartott a kriptoipar vezetőivel.

Visszatértek a piacra Bitcoin-bálnák, újra kilőtt az árfolyam / Fotó: Camilo Freedman

A Bitcoin mintegy 4,9 százalékkal, 72 ezer dollár fölé emelkedett, ami június eleje óta a legmagasabb szint. A CoinGecko adatai szerint az offshore Hyperliquid kriptotőzsdéhez kapcsolódó token 24 óra alatt 21 százalékkal drágult, miután Trump szerdán jelezte, hogy az Egyesült Államok vizsgálja annak lehetőségeit, miként engedélyezhetné a derivatívaplatform működését az országban.

Erősödik a Bitcoin az amerikai pénzügyminisztérium bejelentése után

A kriptopiac a kockázatos eszközökkel együtt erősödött, miután az Egyesült Államok bejelentette, hogy hosszabb lejáratú állampapírokat vásárol vissza. A hír kezdetben meredeken lefelé küldte a hozamokat, a dollár pedig háromhavi mélypontra gyengült. Egyes elemzők ugyanakkor arra figyelmeztettek, hogy a kötvényvásárlási terv hatása rövid életű lehet.

Amikor csökkennek a hozamok és gyengül a dollár, a kockázatos eszközök jellemzően erősödnek, és már azt is láthattuk, hogy a Bitcoin árfolyama feljebb ment a hírre

– kommentálta a helyzetet Jeff Mei, a BTSE operatív igazgatója.

Rajiv Sawhney, a Wave Digital Assets nemzetközi portfóliókezelési vezetője szerint a hozamgörbe szabályozása „a második legfontosabb piaci katalizátor volt a listánkon azok közül, amelyek potenciálisan jelentősen felpörgethetnek egy tartós Bitcoin-rallit”. A legnagyobb katalizátor szerinte az lenne, ha a kormány elrendelné Bitcoin vásárlását egy nemzeti tartalék számára.

Likvidálták a short pozíciókat

A csütörtöki emelkedés a Bitcoin szerdai, 7 százalékos ugrását folytatta, amely egyetlen óra alatt egymilliárd dollárnyi, a token árfolyamának esésére játszó short pozíciót söpört ki.

A CoinGlass adatai szerint az elmúlt 24 órában több mint 3 milliárd dollárnyi kriptovalutás short pozíciót likvidáltak.

Csütörtökön más digitális eszközök árfolyama is emelkedett.