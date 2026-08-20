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Bitcoin: kilőtték a shortosokat, újra száguld az árfolyam, lélektani szintet tört át

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Visszatértek a kriptopiacra az intézményi befektetők, Trump a szektor nagyágyúival tárgyalt. A Bitcoin árfolyama átlépte a 70 ezer dolláros szintet.
D. GY.
2026.08.20, 17:50

A Bitcoin több mint két hónap után először lépte át a 70 ezer dolláros szintet, miután Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter lépéseket tett az amerikai államkötvényhozamok leszorítására, Donald Trump elnök pedig nagy téttel bíró találkozót tartott a kriptoipar vezetőivel.

Bitcoin
Visszatértek a piacra Bitcoin-bálnák, újra kilőtt az árfolyam / Fotó: Camilo Freedman

A Bitcoin mintegy 4,9 százalékkal, 72 ezer  dollár fölé emelkedett, ami június eleje óta a legmagasabb szint. A CoinGecko adatai szerint az offshore Hyperliquid kriptotőzsdéhez kapcsolódó token 24 óra alatt 21 százalékkal drágult, miután Trump szerdán jelezte, hogy az Egyesült Államok vizsgálja annak lehetőségeit, miként engedélyezhetné a derivatívaplatform működését az országban.

Erősödik a Bitcoin az amerikai pénzügyminisztérium bejelentése után

A kriptopiac a kockázatos eszközökkel együtt erősödött, miután az Egyesült Államok bejelentette, hogy hosszabb lejáratú állampapírokat vásárol vissza. A hír kezdetben meredeken lefelé küldte a hozamokat, a dollár pedig háromhavi mélypontra gyengült. Egyes elemzők ugyanakkor arra figyelmeztettek, hogy a kötvényvásárlási terv hatása rövid életű lehet. 

Amikor csökkennek a hozamok és gyengül a dollár, a kockázatos eszközök jellemzően erősödnek, és már azt is láthattuk, hogy a Bitcoin árfolyama feljebb ment a hírre 

kommentálta a helyzetet Jeff Mei, a BTSE operatív igazgatója.

Rajiv Sawhney, a Wave Digital Assets nemzetközi portfóliókezelési vezetője szerint a hozamgörbe szabályozása „a második legfontosabb piaci katalizátor volt a listánkon azok közül, amelyek potenciálisan jelentősen felpörgethetnek egy tartós Bitcoin-rallit”. A legnagyobb katalizátor szerinte az lenne, ha a kormány elrendelné Bitcoin vásárlását egy nemzeti tartalék számára.

Likvidálták a short pozíciókat

A csütörtöki emelkedés a Bitcoin szerdai, 7 százalékos ugrását folytatta, amely egyetlen óra alatt egymilliárd dollárnyi, a token árfolyamának esésére játszó short pozíciót söpört ki. 

A CoinGlass adatai szerint az elmúlt 24 órában több mint 3 milliárd dollárnyi kriptovalutás short pozíciót likvidáltak.

Csütörtökön más digitális eszközök árfolyama is emelkedett. 

  • Az Ether, a második legnagyobb kriptovaluta árfolyama 5,3 százalékkal nőtt, 
  • a Solana mintegy 5 százalékkal, 
  • az XRP pedig több mint 12 százalékkal drágult.
Bitcoin Rallies After US Treasury Announcement
Fotó: Bloomberg

A jelentős árfolyammozgás ellenére a perpetual, vagyis lejárat nélküli Bitcoin-határidős ügyletek nyitott kötésállománya – azaz a még fennálló kontraktusok száma – nem mutatott gyors fellendülést. A Coinglass adatai szerint az elmúlt 24 órában több mint 3 milliárd dollárnyi, kriptoeszközökre kötött pozíció semmisült meg. A kriptokereskedés túlnyomó részét jellemzően adó perpetual határidős piac hónapokon keresztül inkább medvés irányba hajlott, mígnem a Bitcoin árfolyamának hirtelen megugrása éles fordulatot váltott ki. 

A perpetual piacon azt látjuk, hogy egy egyoldalú pozicionálást kényszerítenek ki a piacról, nem pedig azt, hogy új pénz áramlana be, és egyelőre senki sem hajlandó felárat fizetni azért, hogy long (az árfolyam emelkedésére fogadó) pozíciót vegyen fel 

– mondta Adam McCarthy, a LO:TECH kereskedési cég kutatási vezetője. „Ez a piac már felélte a shortállományát, így a következő emelkedési hullámhoz valódi vásárlásokra lesz szükség, nem pedig egy újabb short squeeze-re.”

Pozitívra fordult a hangulat

Szerdán visszatért a pozitív hangulat a kriptopiacra, miután Trump olyan vállalatok kriptoipari vezetőivel találkozott, mint a Coinbase Global, a Payward és a Blockchain.com Group Holdings. A találkozó hozzájárult ahhoz, hogy ismét erősödjön az optimizmus a Clarity Act körül. 

A kriptopiac szerkezetét szabályozó törvényjavaslatról a szenátus augusztusi szünete előtt végül nem tartottak szavazást.

A jogszabály elfogadása az etikai rendelkezések körüli vita miatt akadt el. Trump felszólította a szenátust a törvényjavaslat elfogadására, a testület pedig várhatóan szeptember közepén, az ülésszak folytatásakor ismét napirendre veszi azt.

Visszatértek a Bitcoin-bálnák

A nagy Bitcoin-tulajdonosok és az intézményi vásárlók szintén visszatértek a piacra ezen a héten. 

  • A Bitcoin-bálnák az elmúlt 60 napban mintegy 2,75 milliárd dollár értékben növelték Bitcoin-állományukat, 
  • az Egyesült Államokban jegyzett azonnali, vagyis spot Bitcoin ETF-ek hétfőtől szerdáig jelentős tőkebeáramlást könyveltek el. 
  • A 13 ETF-be ezen a héten eddig több mint egymilliárd dollár áramlott, szemben a múlt heti 389,7 millió dolláros tőkekiáramlással.

Az amerikai spot kripto-ETF-ekbe irányuló tőkebeáramlás legfrissebb adatai újabb bizonyítékát jelentik annak, hogy az intézményi kereslet folyamatosan növekszik a kriptoeszközök iránt 

– mondta Vladimir Tikhomirov, az Algebra decentralizált pénzügyi vállalat társalapítója.

A kriptokereskedők hónapok óta próbálják megtalálni a medvepiac mélypontját. A lejtmenet októberben kezdődött, amikor a Bitcoin árfolyama 126 ezer dollár fölött tetőzött, majd meredek eladási hullám indult, amely az idei évben is folytatódott. 

Még mindig jócskán elmaradunk a januári csúcsoktól, de ha ez az irány kitart, az már érdemi lendületre utalhat

 – mondta Angela Ang, a BitGo digitáliseszköz-infrastruktúrával foglalkozó vállalat ázsiai és csendes-óceáni régióért felelős vezetője.

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