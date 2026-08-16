A lengyel buszbaleset áldozatai így fogyhatnak ki a biztosításból – magyar résztvevő nem volt, még ez is számíthat

A lengyel PZU volt a Magyarországon tragikus balesetet szenvedett lengyel busz biztosítója. A szolgáltatótól egyelőre nem kapott részleteket a money.pl lengyel pénzügyi lap – a baleset óta eltelt idő rövdége miatt teljeskörű tájékoztatást nyilván nem is kaphatott –, de egy korábbi hasonló baleset körülményeit elemezve le tudtak vonni bizonyos következtetéseket. Nem biztos, hogy mindenre futja végül a biztosításból. És még az is fontos körülménnyé válhat, hogy a balesetnek a buszon kívül nem volt más résztvevője.

A biztosítás végül nem biztos, hogy mindenre futja egy ilyen méretű tragédia esetében Fotó: AFP

A vasárnap éjszaka Mezőkeresztes közelében történt balesetben a busz 57 utasa és a két söfőr közül 12-en meghaltak és sokan megsérültek, többen súlyosan. A busz Medjugorjéből szállított zarándokokat haza, a kárpátaljai vajdaságba, és az első feltételezés szerint a sofőr valószínűleg elaludt a volánnál.

Nem az első ilyen tragédia – Magyarországon sem –, van tehát előkép

Lapunk is emlékeztetett rá: nem ez az első zarándokokat ért nagyon súlyos buszbaleset, Magyarországon sem. Néhány vonását tekintve a mostani tragédiához kísértetiesen hasonló történt 24 éve Balatonkeresztúron.

A lengyel lapok, mint a money.pl egy időben közelebbi, négy évvel ezelőtti súlyos tragédiára emlékeztetnek.

2022. augusztus 6-án a horvát A4-es autópályán, Zágrábtól északra lesodródott az útról egy lengyel autóbusz, amely zarándokokat szállított Medjugorjéba. A baleset következtében 11 ember a helyszínen életét vesztette, egy tizenkettedik áldozat pedig később a kórházban halt meg.

Az autóbusz a jasłói Michael közlekedési vállalathoz tartozik.

A tragikus történet rávilágít, mennyire fontos, hogy legyenek biztosításaink, ha elutazunk.

Az adott esetben a sérültek és hozzátartozóik a jármű kötelező gépjármű-felelősségbiztosítása alapján érvényesíthetnek biztosan kártérítési igényt, a PZU-val szemben. A money.pl cikke csak az ezen az úton érvényesíthető igényeket elemezte, egyéb biztosításokat nem.

A lap 2022-ben, a 12 halálos áldozatot követelő horvátországi lengyel buszbaleset után már elemezte egy hasonló helyzet jogi és biztosítási mechanizmusát, és mostani cikkében felhívta a figyelmet egy fontos részletre.