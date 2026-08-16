A lengyel buszbaleset áldozatai így fogyhatnak ki a biztosításból – magyar résztvevő nem volt, még ez is számíthat
A lengyel PZU volt a Magyarországon tragikus balesetet szenvedett lengyel busz biztosítója. A szolgáltatótól egyelőre nem kapott részleteket a money.pl lengyel pénzügyi lap – a baleset óta eltelt idő rövdége miatt teljeskörű tájékoztatást nyilván nem is kaphatott –, de egy korábbi hasonló baleset körülményeit elemezve le tudtak vonni bizonyos következtetéseket. Nem biztos, hogy mindenre futja végül a biztosításból. És még az is fontos körülménnyé válhat, hogy a balesetnek a buszon kívül nem volt más résztvevője.
A vasárnap éjszaka Mezőkeresztes közelében történt balesetben a busz 57 utasa és a két söfőr közül 12-en meghaltak és sokan megsérültek, többen súlyosan. A busz Medjugorjéből szállított zarándokokat haza, a kárpátaljai vajdaságba, és az első feltételezés szerint a sofőr valószínűleg elaludt a volánnál.
Nem az első ilyen tragédia – Magyarországon sem –, van tehát előkép
Lapunk is emlékeztetett rá: nem ez az első zarándokokat ért nagyon súlyos buszbaleset, Magyarországon sem. Néhány vonását tekintve a mostani tragédiához kísértetiesen hasonló történt 24 éve Balatonkeresztúron.
A lengyel lapok, mint a money.pl egy időben közelebbi, négy évvel ezelőtti súlyos tragédiára emlékeztetnek.
2022. augusztus 6-án a horvát A4-es autópályán, Zágrábtól északra lesodródott az útról egy lengyel autóbusz, amely zarándokokat szállított Medjugorjéba. A baleset következtében 11 ember a helyszínen életét vesztette, egy tizenkettedik áldozat pedig később a kórházban halt meg.
Az autóbusz a jasłói Michael közlekedési vállalathoz tartozik.
A tragikus történet rávilágít, mennyire fontos, hogy legyenek biztosításaink, ha elutazunk.
Az adott esetben a sérültek és hozzátartozóik a jármű kötelező gépjármű-felelősségbiztosítása alapján érvényesíthetnek biztosan kártérítési igényt, a PZU-val szemben. A money.pl cikke csak az ezen az úton érvényesíthető igényeket elemezte, egyéb biztosításokat nem.
A lap 2022-ben, a 12 halálos áldozatot követelő horvátországi lengyel buszbaleset után már elemezte egy hasonló helyzet jogi és biztosítási mechanizmusát, és mostani cikkében felhívta a figyelmet egy fontos részletre.
Lengyel buszbaleset: a biztosításnak van egy kulcsfontosságú részlete
Sok áldozattal járó balesetek esetén kulcsfontosságú az úgynevezett biztosítási összeg, vagyis az a maximális összeg, amelyet a biztosító egyetlen káreseménnyel összefüggésben köteles kifizetni. Ez nem korlátlan.
Lengyelországban jelenleg a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás minimális fedezeti összege személyi sérüléses károk esetén hozzávetőleg 30 millió zloty. Ez a limit egyetlen káreseményre vonatkozik, függetlenül attól, hány sérültje van a balesetnek.
Ez azt jelenti, hogy a baleset résztvevőinek halálával és sérüléseivel kapcsolatos valamennyi igényt ugyanabból a keretből finanszírozzák – ideértve az áldozatok hozzátartozóinak járó kártérítést, a sérelemdíjakat, az orvosi és rehabilitációs költségeket, valamint azoknak a járadékát, akik a baleset következtében elveszítették munkaképességüket vagy folyamatos ápolásra szorulnak.
Forintra átszámíva ez mintegy 2,5 milliárd forintot jelent. Ez nagyon soknak tűnik, egy sok áldozattal járó katasztrófánál azonban még egy ilyen magas biztosítási limit is jelentőséggel bírhat. A horvátországi baleset után szakértők arra figyelmeztették a money.pl-t, hogy a legsúlyosabb sérülteknek hosszú távon folyósított ellátások különösen költségesek lehetnek. Ez most is fennállhat
Mi történik, ha elfogy a kötelező felelősségbiztosítási keret?
A jogszabályok meghatározzák, mi történik akkor, ha a kifizetések megközelítik a biztosító felelősségi limitjét – folytatja a lengyel lap.
- Ha a kártérítések és egyéb szolgáltatások teljes összege meghaladja a biztosítási összeg 80 százalékát, a biztosítónak értesítenie kell a sérülteket, illetve más jogosultakat.
- Emellett lehetőséget kell biztosítania arra is, hogy azok a lengyel Polgári Törvénykönyv 357¹. cikke alapján bírósághoz forduljanak a jogviszony megfelelő rendezése érdekében.
A biztosítási összeg kimerülése megszünteti a biztosító fizetési kötelezettségét a kötvényben meghatározott határig, de nem szünteti meg automatikusan a károkozó polgári jogi felelősségét.
Bizonyos esetekben további igényeket lehet érvényesíteni a baleset okozójával vagy a fuvarozóval szemben. Ezért leegyszerűsítő lenne ezt a rendszert egyszerűen „aki előbb jön, előbb kap” elvként leírni. Ugyanakkor nagyszámú sérült és akár hosszú éveken át érvényesített követelések esetén annak is jelentősége lehet, milyen módon és milyen sorrendben rendezik az igényeket.
Melyik ország joga alkalmazandó?
Az is jelentős körülmény, hogy a katasztrófa Lengyelországon kívül történt. Ez azonban nem feltétlenül jelenti azt, hogy a kártérítési igények összegét és terjedelmét a magyar jog alapján kell meghatározni.
A közúti közlekedési balesetekre alkalmazandó jogról szóló Hágai Egyezmény kivételt állapít meg azon főszabály alól, hogy a baleset helye szerinti ország jogát kell alkalmazni.
Ha a balesetben csak egy, másik országban nyilvántartásba vett jármű érintett, akkor bizonyos esetekben a jármű nyilvántartásba vételének helye szerinti ország joga alkalmazható – többek között olyan utasok igényeire, akik nem a baleset helye szerinti országban élnek.