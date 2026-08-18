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kiskereskedelmi szövetség
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Míg az autóipar kínlódik, a bolti tolvajok szétlopják a német üzleteket – 3 milliárd euró a kár, ennyiből Vitézy lakásokat és kollégiumokat épít

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A német kiskereskedelem történelmi veszteségeket szenved el a bolti lopások miatt: az üzletekből eltűnt áruk értéke 2025-ben először haladta meg a 3 milliárd eurót. A kereskedők és a rendőrség szigorúbb fellépést, több rendőrt, erősebb ügyészségi és bírósági kapacitásokat, valamint a mesterséges intelligencia alkalmazását sürgeti a bolti lopások és más bűncselekmények visszaszorítására.
Juhász Péter
2026.08.18, 14:41
Frissítve: 2026.08.18, 14:42

Németországban is elszabadult a bolti lopások száma, ezért a német Kiskereskedelmi Szövetség (HDE) és a Német Rendőrségi Szakszervezet (GdP) közös kezdeményezésben követel szigorúbb büntetőjogi fellépést a bolti lopásokkal és a szervezett vagyon elleni bűnözéssel szemben. A lépés sürgetését az indokolja, hogy a kiskereskedelmi veszteségek soha nem látott szintre emelkedtek – számol be arról az ESM.

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Németországban rekord mértékűre ugrott a bolti lopások száma (illusztráció)
Fotó: DirkVG / Shutterstock

Tavaly 3 milliárd eurónyi kárt okoztak a bolti lopások

A kölni székhelyű kiskereskedelmi profilú kutatóintézet, az EHI Retail Institute adatai szerint 

a német üzletekben a bolti lopásokból származó károk 2025-ben meghaladták a 3 milliárd eurót.

Ez mintegy 25 százalékos növekedés a 2022-es értékhez képest. Viszonyításként: várhatóan nagyjából ekkora összegből épülhetnek majd bérlakások és kollégiumok a Wekerle Sándor Lakásépítési Programban.

A német szövetségi belügyminisztérium statisztikái szerint tavaly 283 096 bolti lopással kapcsolatos bűncselekményt regisztráltak. A veszteségek mintegy harmada a szervezett bűnözői csoportokhoz köthető.

A kereskedők és a rendőrség szerint a helyzet megfékezéséhez átfogó változtatásokra van szükség. Egyebek mellett jelentősen növelnék a rendőrség, az ügyészségek és a bíróságok létszámát, miközben fejlesztenék az intézmények technológiai infrastruktúráját is.

Több rendőrt és mesterséges intelligenciát akarnak a kereskedők

A két szervezet olyan egyértelmű jogi keretet sürget, amely lehetővé tenné a nyílt videómegfigyelés alkalmazását az üzletekben, valamint a mesterséges intelligencián alapuló videóelemző rendszerek használatát a lopások felismerésére.

A cél nem csupán 

  • az alkalmi tolvajok kiszűrése, hanem 
  • a professzionálisan működő, nagy volumenben ténykedő bűnözői csoportok felderítése is. 

Ehhez a rendőrség, az ügyészségek és a bíróságok közötti szorosabb együttműködést is szükségesnek tartják.

Stefan Genth, a HDE ügyvezető igazgatója szerint a gazdasági károk rekordokat döntenek, miközben a szervezetten és üzletszerűen működő elkövetői csoportok egyre professzionálisabbá válnak.

A kereskedelmi szövetség szerint politikai beavatkozásra van szükség, hogy hatékonyabb legyen a kiskereskedők védelme és határozottabban lépjenek fel a szervezett bűnözéssel szemben. 

Aki üzletszerűen és szervezetten lop, annak érdemi következményekkel kell számolnia

 – hangsúlyozta Genth.

A kereskedők szerint túl sok ügy elakad

Az ágazat szereplői szerint komoly problémát jelentenek az adminisztratív akadályok és az, hogy a bejelentések jelentős része végül nem vezet elmarasztaló ítélethez. A kereskedők ezért gyorsabb és hatékonyabb eljárásokat sürgetnek.

A tolvajok elsősorban olyan termékeket céloznak, amelyek nagy értékűek, ugyanakkor könnyen elrejthetők és továbbértékesíthetők. A veszélyeztetett termékek között megtalálhatók a prémium alkoholos italok, a dizájnszemüvegek, az övek és sálak, valamint az akkumulátorral működő elektronikai eszközök és a digitális adattárolók.

A HDE arra is figyelmeztet, hogy a lopásokból származó veszteségeket végső soron a vásárlók is megfizethetik. 

A kereskedők ugyanis a megnövekedett károk egy részét beépíthetik az árakba, ami tovább erősítheti a háztartásokra nehezedő inflációs nyomást.

A britek már megtapasztalták, hová vezethet a bolti lopások elszabadulása

A német fejlemények nem egyedülállók Európában. Mint a Világgazdaság oldalán a közelmúltban megírtuk, a brit kiskereskedelem az elmúlt években szintén komoly problémával szembesült a bolti lopások miatt, és a helyzet a legfrissebb adatok alapján sem javult érdemben.

A brit Nemzeti Statisztikai Hivatal (ONS) adatai szerint a 2025 szeptemberével záruló évben 519 381 bolti lopást regisztráltak. Ez 5 százalékos növekedést jelent az egy évvel korábbi 492 660 esethez képest.

A brit kiskereskedők problémája ráadásul nem merül ki az áruk eltulajdonításában. Több esetben előfordult, hogy a tetten ért elkövetők erőszakosan léptek fel az üzletek alkalmazottaival szemben, és olyan támadásokra is volt példa, amelyek súlyos testi sérüléssel fenyegették a dolgozókat.

A brit tapasztalat azt mutatja, hogy a kiskereskedelmi bűnözés tartós növekedése nemcsak közvetlen pénzügyi veszteséget okoz. Növeli a biztonsági kiadásokat és végső soron az üzletek működési költségeit, komoly terhet ró az alkalmazottakra, így akár a fogyasztói árakat is emelheti.

A német kereskedők most azt szeretnék elérni, hogy az ország ne jusson el ugyanabba a helyzetbe, mint amelybe a brit kiskereskedelem került. 

Ehhez szerintük nemcsak több rendőrre és gyorsabb igazságszolgáltatásra, hanem korszerű technológiára és a szervezett bűnözői hálózatok elleni összehangolt fellépésre is szükség van.

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