Míg az autóipar kínlódik, a bolti tolvajok szétlopják a német üzleteket – 3 milliárd euró a kár, ennyiből Vitézy lakásokat és kollégiumokat épít

Németországban is elszabadult a bolti lopások száma, ezért a német Kiskereskedelmi Szövetség (HDE) és a Német Rendőrségi Szakszervezet (GdP) közös kezdeményezésben követel szigorúbb büntetőjogi fellépést a bolti lopásokkal és a szervezett vagyon elleni bűnözéssel szemben. A lépés sürgetését az indokolja, hogy a kiskereskedelmi veszteségek soha nem látott szintre emelkedtek – számol be arról az ESM.

Németországban rekord mértékűre ugrott a bolti lopások száma (illusztráció)

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Tavaly 3 milliárd eurónyi kárt okoztak a bolti lopások

A kölni székhelyű kiskereskedelmi profilú kutatóintézet, az EHI Retail Institute adatai szerint

a német üzletekben a bolti lopásokból származó károk 2025-ben meghaladták a 3 milliárd eurót.

Ez mintegy 25 százalékos növekedés a 2022-es értékhez képest. Viszonyításként: várhatóan nagyjából ekkora összegből épülhetnek majd bérlakások és kollégiumok a Wekerle Sándor Lakásépítési Programban.

A német szövetségi belügyminisztérium statisztikái szerint tavaly 283 096 bolti lopással kapcsolatos bűncselekményt regisztráltak. A veszteségek mintegy harmada a szervezett bűnözői csoportokhoz köthető.

A kereskedők és a rendőrség szerint a helyzet megfékezéséhez átfogó változtatásokra van szükség. Egyebek mellett jelentősen növelnék a rendőrség, az ügyészségek és a bíróságok létszámát, miközben fejlesztenék az intézmények technológiai infrastruktúráját is.

Több rendőrt és mesterséges intelligenciát akarnak a kereskedők

A két szervezet olyan egyértelmű jogi keretet sürget, amely lehetővé tenné a nyílt videómegfigyelés alkalmazását az üzletekben, valamint a mesterséges intelligencián alapuló videóelemző rendszerek használatát a lopások felismerésére.

A cél nem csupán

az alkalmi tolvajok kiszűrése, hanem

a professzionálisan működő, nagy volumenben ténykedő bűnözői csoportok felderítése is.

Ehhez a rendőrség, az ügyészségek és a bíróságok közötti szorosabb együttműködést is szükségesnek tartják.

Stefan Genth, a HDE ügyvezető igazgatója szerint a gazdasági károk rekordokat döntenek, miközben a szervezetten és üzletszerűen működő elkövetői csoportok egyre professzionálisabbá válnak.