Míg az autóipar kínlódik, a bolti tolvajok szétlopják a német üzleteket – 3 milliárd euró a kár, ennyiből Vitézy lakásokat és kollégiumokat épít
Németországban is elszabadult a bolti lopások száma, ezért a német Kiskereskedelmi Szövetség (HDE) és a Német Rendőrségi Szakszervezet (GdP) közös kezdeményezésben követel szigorúbb büntetőjogi fellépést a bolti lopásokkal és a szervezett vagyon elleni bűnözéssel szemben. A lépés sürgetését az indokolja, hogy a kiskereskedelmi veszteségek soha nem látott szintre emelkedtek – számol be arról az ESM.
Tavaly 3 milliárd eurónyi kárt okoztak a bolti lopások
A kölni székhelyű kiskereskedelmi profilú kutatóintézet, az EHI Retail Institute adatai szerint
a német üzletekben a bolti lopásokból származó károk 2025-ben meghaladták a 3 milliárd eurót.
Ez mintegy 25 százalékos növekedés a 2022-es értékhez képest. Viszonyításként: várhatóan nagyjából ekkora összegből épülhetnek majd bérlakások és kollégiumok a Wekerle Sándor Lakásépítési Programban.
A német szövetségi belügyminisztérium statisztikái szerint tavaly 283 096 bolti lopással kapcsolatos bűncselekményt regisztráltak. A veszteségek mintegy harmada a szervezett bűnözői csoportokhoz köthető.
A kereskedők és a rendőrség szerint a helyzet megfékezéséhez átfogó változtatásokra van szükség. Egyebek mellett jelentősen növelnék a rendőrség, az ügyészségek és a bíróságok létszámát, miközben fejlesztenék az intézmények technológiai infrastruktúráját is.
Több rendőrt és mesterséges intelligenciát akarnak a kereskedők
A két szervezet olyan egyértelmű jogi keretet sürget, amely lehetővé tenné a nyílt videómegfigyelés alkalmazását az üzletekben, valamint a mesterséges intelligencián alapuló videóelemző rendszerek használatát a lopások felismerésére.
A cél nem csupán
- az alkalmi tolvajok kiszűrése, hanem
- a professzionálisan működő, nagy volumenben ténykedő bűnözői csoportok felderítése is.
Ehhez a rendőrség, az ügyészségek és a bíróságok közötti szorosabb együttműködést is szükségesnek tartják.
Stefan Genth, a HDE ügyvezető igazgatója szerint a gazdasági károk rekordokat döntenek, miközben a szervezetten és üzletszerűen működő elkövetői csoportok egyre professzionálisabbá válnak.
A kereskedelmi szövetség szerint politikai beavatkozásra van szükség, hogy hatékonyabb legyen a kiskereskedők védelme és határozottabban lépjenek fel a szervezett bűnözéssel szemben.
Aki üzletszerűen és szervezetten lop, annak érdemi következményekkel kell számolnia
– hangsúlyozta Genth.
A kereskedők szerint túl sok ügy elakad
Az ágazat szereplői szerint komoly problémát jelentenek az adminisztratív akadályok és az, hogy a bejelentések jelentős része végül nem vezet elmarasztaló ítélethez. A kereskedők ezért gyorsabb és hatékonyabb eljárásokat sürgetnek.
A tolvajok elsősorban olyan termékeket céloznak, amelyek nagy értékűek, ugyanakkor könnyen elrejthetők és továbbértékesíthetők. A veszélyeztetett termékek között megtalálhatók a prémium alkoholos italok, a dizájnszemüvegek, az övek és sálak, valamint az akkumulátorral működő elektronikai eszközök és a digitális adattárolók.
A HDE arra is figyelmeztet, hogy a lopásokból származó veszteségeket végső soron a vásárlók is megfizethetik.
A kereskedők ugyanis a megnövekedett károk egy részét beépíthetik az árakba, ami tovább erősítheti a háztartásokra nehezedő inflációs nyomást.
A britek már megtapasztalták, hová vezethet a bolti lopások elszabadulása
A német fejlemények nem egyedülállók Európában. Mint a Világgazdaság oldalán a közelmúltban megírtuk, a brit kiskereskedelem az elmúlt években szintén komoly problémával szembesült a bolti lopások miatt, és a helyzet a legfrissebb adatok alapján sem javult érdemben.
A brit Nemzeti Statisztikai Hivatal (ONS) adatai szerint a 2025 szeptemberével záruló évben 519 381 bolti lopást regisztráltak. Ez 5 százalékos növekedést jelent az egy évvel korábbi 492 660 esethez képest.
A brit kiskereskedők problémája ráadásul nem merül ki az áruk eltulajdonításában. Több esetben előfordult, hogy a tetten ért elkövetők erőszakosan léptek fel az üzletek alkalmazottaival szemben, és olyan támadásokra is volt példa, amelyek súlyos testi sérüléssel fenyegették a dolgozókat.
A brit tapasztalat azt mutatja, hogy a kiskereskedelmi bűnözés tartós növekedése nemcsak közvetlen pénzügyi veszteséget okoz. Növeli a biztonsági kiadásokat és végső soron az üzletek működési költségeit, komoly terhet ró az alkalmazottakra, így akár a fogyasztói árakat is emelheti.
A német kereskedők most azt szeretnék elérni, hogy az ország ne jusson el ugyanabba a helyzetbe, mint amelybe a brit kiskereskedelem került.
Ehhez szerintük nemcsak több rendőrre és gyorsabb igazságszolgáltatásra, hanem korszerű technológiára és a szervezett bűnözői hálózatok elleni összehangolt fellépésre is szükség van.