Bookingon szokott foglalni? A vezér elismerte, olcsóbb lehet a nyaralás, ha megkerüli a platformot – ez a trükk
Nem biztos, hogy a Booking.comon látott ár a legjobb ajánlat, jobban járhat, aki közvetlenül a hotelnél foglal, ismerte be Glenn Fogel, a Booking Holdings vezérigazgatója a Handelsblattnak adott interjújában. A kijelentés különösen érdekes, mert közben Európa-szerte élesedik a konfliktus a szálláshelyek és a világ egyik legnagyobb online utazási platformja között.
A cikkből az derül ki, hogy nem feltétlenül ez a platform adja a legjobb ajánlatot. Holott, aki szállást keres egy európai városban vagy nyaralóhelyen, annak szinte automatikus mozdulattá vált, hogy megnyitja a Booking.comot. Glenn Fogel, a Booking Holdings vezérigazgatója a Handelsblattnak adott interjújában maga is elismerte, hogy időnként a vendégek olcsóbban foglalhatnak, ha közvetlenül a szállodához fordulnak. A német gazdasági lap annak kapcsán kérdezte a világ legnagyobb utazási platformjának vezetőjét, hogy Európában egyre komolyabb jogi viták övezik a Booking üzleti modelljét.
Érdemes ügyesebben vadászni, nem csak a Booking oldalán
A helyzet tehát megfordult, a Booking kiváló eszköz lehet arra, hogy az utazó megtalálja és összehasonlítsa a szállásokat, de a foglalás előtt már érdemes külön is ellenőrizni a kiválasztott hotel saját honlapját. A háttérben a közvetítő és az európai szállodaipar között évek óta zajló vita áll. Ennek egyik kulcskérdése az úgynevezett árparitási vagy legjobbár-klauzula. Ezek a szerződéses feltételek azt szolgálták, hogy egy szálláshely ne kínálhassa ugyanazt a szobát más értékesítési csatornán – például saját honlapján – kedvezőbb áron, mint amennyiért a Bookingon megjelent. A logika érthető, a Booking attól akarta megvédeni magát, hogy az utazó a platformon keresse ki a számára megfelelő szállodát, elolvassa az értékeléseket, összehasonlítsa az árakat, majd a tényleges foglalást már közvetlenül a hotelnél intézze.
A Booking saját tájékoztatása szerint azonban az Európai Gazdasági Térségben már nem alkalmaz ilyen árparitási klauzulákat. A vállalat ugyanakkor továbbra is vitatja azokat az állításokat, amelyek szerint a korábbi gyakorlat jogellenesen károsította volna a szálláshelyeket. Ez a változás az utas szempontjából nagyon egyszerű következménnyel jár, a hoteleknek ma már nagyobb mozgástere lehet arra, hogy saját értékesítési csatornáján kedvezőbb ajánlatot adjon. Ráadásul ha a vendég közvetlenül foglal, a szálláshelynek nem kell az online közvetítőn keresztül megszereznie az ügyfelet. Az így megtakarított költségből akár engedményt is adhat a vendégnek.
Több mint tízezer hotel perli a Bookingot
A Handelsblatt-interjú időzítése azért is figyelemre méltó, mert a Bookingra komoly jogi nyomás nehezedik Európában. Fogel a lapnak arról beszélt, hogy szerinte a vállalatot sokszor félreértik, és hangsúlyozta, egyetlen szállodának sem kötelező együttműködnie a platformmal. A szállodaipar egy része azonban másképp látja a helyzetet.
A Stichting Hotel Claims Alliance július végén közölte, hogy 10 783 európai szálloda csatlakozott ahhoz az amszterdami kollektív jogi eljáráshoz, amelyben a Booking korábban alkalmazott árparitási kikötései miatt követelnek kártérítést. A keresetek a 2004 és 2024 közötti időszakot érintik. A szervezet őszre további csatlakozókkal számol, így a felperesek száma akár 18 ezer körülire is emelkedhet.
Az ügy jogilag ugyanakkor korántsem lefutott. Egy másik, német szállodák és a Booking közötti eljárásban az amszterdami bíróság márciusban úgy foglalt állást, hogy a hoteleknek először megfelelően alá kell támasztaniuk, hogy tényleges káruk keletkezett a Booking árparitási szabályai miatt. A Booking ennek megfelelően határozottan visszautasítja azt az értelmezést, hogy a korábbi árparitási klauzulák automatikusan versenyellenesek és kárt okozóak lettek volna.
Az utazók számára mindebből egy egyszerű tanulság következik.
A Booking továbbra is rendkívül kényelmes eszköz a szálláskereséshez, egy helyen lehet összehasonlítani az árakat, a szobatípusokat, a szolgáltatásokat, a lemondási feltételeket és más utazók értékeléseit. A keresés végén azonban érdemes megnyitni a kiválasztott szálloda saját honlapját is. Nemcsak a szoba alapárát kell összevetni. Érdemes megnézni azt is, hogy ugyanaz-e a szobatípus, jár-e reggeli, milyen a lemondási lehetőség, mikor kell fizetni, illetve tartalmazza-e az ár az adókat és egyéb díjakat. Ha pedig a hotel saját oldalán sincs jobb ajánlat, egy telefon vagy e-mail is megérhet egy próbát: a szálláshely számára a közvetlen vendég üzletileg értékesebb lehet.