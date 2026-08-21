Bookingon szokott foglalni? A vezér elismerte, olcsóbb lehet a nyaralás, ha megkerüli a platformot – ez a trükk

Nem biztos, hogy a Booking.comon látott ár a legjobb ajánlat, jobban járhat, aki közvetlenül a hotelnél foglal, ismerte be Glenn Fogel, a Booking Holdings vezérigazgatója a Handelsblattnak adott interjújában. A kijelentés különösen érdekes, mert közben Európa-szerte élesedik a konfliktus a szálláshelyek és a világ egyik legnagyobb online utazási platformja között.

A Booking kiindulásnak jó, de érdemes megkeresni a szállodát közvetlenül is/Fotó: NurPhoto via AFP

A cikkből az derül ki, hogy nem feltétlenül ez a platform adja a legjobb ajánlatot. Holott, aki szállást keres egy európai városban vagy nyaralóhelyen, annak szinte automatikus mozdulattá vált, hogy megnyitja a Booking.comot. Glenn Fogel, a Booking Holdings vezérigazgatója a Handelsblattnak adott interjújában maga is elismerte, hogy időnként a vendégek olcsóbban foglalhatnak, ha közvetlenül a szállodához fordulnak. A német gazdasági lap annak kapcsán kérdezte a világ legnagyobb utazási platformjának vezetőjét, hogy Európában egyre komolyabb jogi viták övezik a Booking üzleti modelljét.

Érdemes ügyesebben vadászni, nem csak a Booking oldalán

A helyzet tehát megfordult, a Booking kiváló eszköz lehet arra, hogy az utazó megtalálja és összehasonlítsa a szállásokat, de a foglalás előtt már érdemes külön is ellenőrizni a kiválasztott hotel saját honlapját. A háttérben a közvetítő és az európai szállodaipar között évek óta zajló vita áll. Ennek egyik kulcskérdése az úgynevezett árparitási vagy legjobbár-klauzula. Ezek a szerződéses feltételek azt szolgálták, hogy egy szálláshely ne kínálhassa ugyanazt a szobát más értékesítési csatornán – például saját honlapján – kedvezőbb áron, mint amennyiért a Bookingon megjelent. A logika érthető, a Booking attól akarta megvédeni magát, hogy az utazó a platformon keresse ki a számára megfelelő szállodát, elolvassa az értékeléseket, összehasonlítsa az árakat, majd a tényleges foglalást már közvetlenül a hotelnél intézze.

A Booking saját tájékoztatása szerint azonban az Európai Gazdasági Térségben már nem alkalmaz ilyen árparitási klauzulákat. A vállalat ugyanakkor továbbra is vitatja azokat az állításokat, amelyek szerint a korábbi gyakorlat jogellenesen károsította volna a szálláshelyeket. Ez a változás az utas szempontjából nagyon egyszerű következménnyel jár, a hoteleknek ma már nagyobb mozgástere lehet arra, hogy saját értékesítési csatornáján kedvezőbb ajánlatot adjon. Ráadásul ha a vendég közvetlenül foglal, a szálláshelynek nem kell az online közvetítőn keresztül megszereznie az ügyfelet. Az így megtakarított költségből akár engedményt is adhat a vendégnek.