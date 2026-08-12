Ursula von der Leyen nagy dilemmája: komoly ellenállásba ütközhet az EU bővítési reformja −„Attól tartunk, hogy egy trójai falovat engedünk be”

Ursula von der Leyen összecsapásra készül a tagállamok vezetőivel az Európai Unió bővítésével kapcsolatos tervezett változások miatt. A Bizottság aktívan dolgozik a vonatkozó szabályok átalakításán, a javaslatot pedig az október 15-én kezdődő Európai Tanács ülésén terjesztik a döntéshozók elé.

Brüsszelben szkeptikusak az Európai Unió gyors bővítésével kapcsolatos reformokat illetően / Fotó: Hans Lucas via AFP

Az átalakítás célja, hogy lehetővé tegye a tagjelölt státusszal rendelkező országok csatlakozási folyamatainak előmozdítását, valamint csökkentse annak kockázatát, hogy egy új tagállam később blokkolja az uniós döntéseket vagy visszalépjen a csatlakozáskor vállalt demokratikus és jogállamisági kötelezettségeitől.

Változhat a bővítési stratégia

Annak ellenére, hogy az Európai Unió tagállamainak többségében erős politikai akarat mutatkozik a bővítési folyamatok előmozdítására, Brüsszelben néhányan szkeptikusan állnak a témához. Ennek elsősorban az a magyarázata, hogy új tagállamok felvételét követően a közös döntéshozatal nehézkesebbé válhat. Franciaország, Németország és Hollandia azért ellenzi a folyamatok feltétel nélküli felgyorsítását, mivel attól tartanak, hogy egy esetleges belpolitikai fordulatot követően egy új tagállam teljesen blokkolhatná a közös döntéshozatalt.

Nem véletlen, hogy a bővítési folyamat évtizedekig tart. Attól tartunk, hogy beengedhetünk egy trójai falovat

− fogalmazott egy szkeptikus állam diplomatája.

Kérdés persze, hogy a tervezett reformokat követően mely tagállamok jelölhetik majd ki a közös európai uniós célokat. Ez azért is fontos, mivel a brüsszeli politikát jelenleg is sok esetben éri kritika, mivel az alacsonyabb lakosságszámú országok érdekeinek érvényesítése gyakran nehézségekbe ütközik. A legfontosabb ügyekben pontosan erre nyújt megoldást a tagállami vétó lehetősége, azonban a reformok nyomán az új csatlakozók nem vagy csak korlátozottan élhetnének ezen eszközzel, ami súrlódásokhoz vezethetne.

Másrészről a hagyományosan együtt szavazó magországok körében sincs minden esetben egyetértés. Ezért is különös az a szemlélet, mely szerint szinte mindig egy-két ország vétóján múlik az érzékeny ügyek keresztülvitele.

Bár a javaslatcsomag pontos tartalma még nem ismert, amennyiben a csatlakozó országok jogköre szűkebb, illetve könnyen szűkíthető lesz, akkor a döntéshozatali egyensúly Brüsszel irányába mozdulhat el.

Meg kell szerezni mind a 27 tagállam politikai támogatását, a Bizottság pedig hamarosan javaslatokat tesz arra, hogy a tagállamok miként készülhetnek fel egy nagyobb unióra − mondta Marta Kos bővítésért felelős biztos a Politiconak, valamint azt is elárulta, hogy

a tervezet részeként pontosabban meghatároznák az új tagállamok jogait és kötelezettségeit, valamint olyan biztosítékokat építenének be, amelyek lehetővé tennék, hogy megfosszák őket a vétó lehetőségétől, amennyiben nem teljesítik vállalt kötelezettségeiket.

Több ország is csatlakozna, Magyarország továbbra sem ad zöld utat

Montenegró 2028-ra tervezi a csatlakozást, valamint Moldova, Ukrajna és Albánia is aktívan dolgozik az elvárások teljesítésén, sorra haladnak keresztül a szükséges tárgyalási klasztereken, azonban a folyamatok előmozdításához politikai akaratra is szükség van.

Technikai szinten mindent megtettünk, amit lehetett. Most már politikai döntésekre van szükség

− fogalmazott egy, az új tagok felvételét támogató ország diplomatája.