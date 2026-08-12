Ismét 90 dollár felé lépked a Brent ára: Trump nem hisz Teheránnak – Abu Dhabi kétségbeesett módszerrel igyekszik kijuttatni az Öbölből az olajat

A Brent nyersolaj ára szerdán hordónként 89 dollár fölé emelkedett, ezzel már a hatodik egymást követő kereskedési napon drágult. A WTI 83 dollár felett jár. A piac továbbra is azt próbálja felmérni, mikor születhet megállapodás az Egyesült Államok és Irán között a Hormuzi-szoros ügyében. A térségben a harci cselekmények az utóbbi napokban ismételten kiújultak, így a növekvő feszültség egyre inkább a érzékelhető Brent árazásán is.

Donald Trump nemrég azt állította, hogy az Egyesült Államok „teljes ellenőrzést gyakorol a Hormuzi-szoros felett”, a Brent árfolyama ennek ellenére hatodik napja emelkedik. / Fotó: AFP

Az Egyesült Államok energiaügyi információs hivatala, az EIA jelentősen, hordónként átlagosan

86,81 dollárra emelte a Brent nyersolaj 2026-os világpiaci átlagárára vonatkozó előrejelzését a korábbi 82 dollárról a Hormuzi-szoroson keresztüli szállítások tartós fennakadása miatt.

Szerintük a globális olajkészletek az idén napi átlagban 1,91 millió hordóval csökkenhetnek, a harmadik negyedévben pedig a készletfogyás elérheti a napi 3,83 millió hordót.

Az EIA augusztusi rövid távú energiaügyi előrejelzése szerint a Hormuzi-szoroson áthaladó olajszállítások augusztusban továbbra is súlyosan korlátozottak lesznek, és csak szeptembertől várható fokozatos javulás. A hivatal becslése szerint a Közel-Keleten júliusban átlagosan napi 5,5 millió hordónyi olajtermelés esett ki.

Az EIA arra számít, hogy a térség olajtermelése nagyrészt 2027 elejére állhat vissza a konfliktus előtti szint közelébe.

A fennakadások miatt a globális olajkészletek a második negyedévben napi átlagban 4,2 millió hordóval csökkentek, a harmadik negyedévben pedig további napi 3,8 millió hordós apadás várható.

Az EIA a Brent árát a harmadik negyedévre átlagosan 85 dollárra várja, ami 11 dollárral magasabb az előző havi előrejelzésnél. A hivatal szerint az árak a negyedik negyedévben átlagosan 78 dollárra mérséklődhetnek, ahogy fokozatosan helyreállnak az olajszállítások és újraindul a leállított termelés.

Továbbra is feszült a helyzet a Közel-Keleten – a Brent ára meg csak araszol felfelé

Noha Donald Trump amerikai elnök nemrég arról beszélt, hogy az Egyesült Államok „teljes ellenőrzést gyakorol a Hormuzi-szoros felett”, a kulcsfontosságú hajózási útvonalról folyó tárgyalások egyelőre elakadtak, a washingtoni retorika pedig inkább növeli a bizonytalanságot a szoros gyors újranyitásának esélyeivel kapcsolatban.