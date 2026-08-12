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iráni háború
Donald Trump
Brent

Ismét 90 dollár felé lépked a Brent ára: Trump nem hisz Teheránnak – Abu Dhabi kétségbeesett módszerrel igyekszik kijuttatni az Öbölből az olajat

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A Hormuzi-szoros körüli amerikai–iráni egyeztetések megtorpantak, Donald Trump kemény nyilatkozata pedig tovább növelte a piaci bizonytalanságot. Hatodik napja emelkedik az olaj jegyzési ára, rákapcsolt a Brent, már hordónként 89 dollár fölött jár.
Lehoczky Milán
2026.08.12, 12:28
Frissítve: 2026.08.12, 13:18

A Brent nyersolaj ára szerdán hordónként 89 dollár fölé emelkedett, ezzel már a hatodik egymást követő kereskedési napon drágult. A WTI 83 dollár felett jár. A piac továbbra is azt próbálja felmérni, mikor születhet megállapodás az Egyesült Államok és Irán között a Hormuzi-szoros ügyében. A térségben a harci cselekmények az utóbbi napokban ismételten kiújultak, így a növekvő feszültség egyre inkább a érzékelhető Brent árazásán is.

US President Donald Trump signs executive order on vaccines, Brent
Donald Trump nemrég azt állította, hogy  az Egyesült Államok „teljes ellenőrzést gyakorol a Hormuzi-szoros felett”, a Brent árfolyama ennek ellenére hatodik napja emelkedik. / Fotó: AFP

Az Egyesült Államok energiaügyi információs hivatala, az EIA jelentősen, hordónként átlagosan

86,81 dollárra emelte a Brent nyersolaj 2026-os világpiaci átlagárára vonatkozó előrejelzését a korábbi 82 dollárról a Hormuzi-szoroson keresztüli szállítások tartós fennakadása miatt.

Szerintük a globális olajkészletek az idén napi átlagban 1,91 millió hordóval csökkenhetnek, a harmadik negyedévben pedig a készletfogyás elérheti a napi 3,83 millió hordót.

Az EIA augusztusi rövid távú energiaügyi előrejelzése szerint a Hormuzi-szoroson áthaladó olajszállítások augusztusban továbbra is súlyosan korlátozottak lesznek, és csak szeptembertől várható fokozatos javulás. A hivatal becslése szerint a Közel-Keleten júliusban átlagosan napi 5,5 millió hordónyi olajtermelés esett ki. 

Az EIA arra számít, hogy a térség olajtermelése nagyrészt 2027 elejére állhat vissza a konfliktus előtti szint közelébe.

A fennakadások miatt a globális olajkészletek a második negyedévben napi átlagban 4,2 millió hordóval csökkentek, a harmadik negyedévben pedig további napi 3,8 millió hordós apadás várható.

Az EIA a Brent árát a harmadik negyedévre átlagosan 85 dollárra várja, ami 11 dollárral magasabb az előző havi előrejelzésnél. A hivatal szerint az árak a negyedik negyedévben átlagosan 78 dollárra mérséklődhetnek, ahogy fokozatosan helyreállnak az olajszállítások és újraindul a leállított termelés.

Továbbra is feszült a helyzet a Közel-Keleten – a Brent ára meg csak araszol felfelé

Noha Donald Trump amerikai elnök nemrég arról beszélt, hogy az Egyesült Államok „teljes ellenőrzést gyakorol a Hormuzi-szoros felett”, a kulcsfontosságú hajózási útvonalról folyó tárgyalások egyelőre elakadtak, a washingtoni retorika pedig inkább növeli a bizonytalanságot a szoros gyors újranyitásának esélyeivel kapcsolatban.

Ahogyan arról a Világgazdaság is hírt adott: az amerikai elnök kedden a marylandi Andrews közös bázison azt mondta, hogy nem bízik Iránban. Folyamatosan hazudtak nekem – fogalmazott akkor Trump.

Így a Közel-Keleten továbbra is feszült a helyzet, hiszen Teherán és Washington továbbra sem jutott végleges megállapodásra a konfrontáció megszüntetéséről. Azonban a helyzetet tovább árnyalja, hogy Pakisztán védelmi minisztere bejelentette: Washington és Teherán közel állhat egy megállapodáshoz. Illetve az Irán és Omán között zajló egyeztetések is előrehaladott szakaszban lehetnek.

Kétségbeesés szülte megoldás: radar alatt igyekeznek kijuttatni az olajat az Öbölből

Közben új megoldásokat keresnek az Öböl menti olajtermelők a Hormuzi-szoros blokádjána kkijátszására is. Az Abu Dhabi National Oil Co. (Adnoc) felajánlotta, hogy segít Iraknak olaj exportjának kijuttatásában a szoroson keresztül. A társaság a Basrah és más iraki nyersolajok ázsiai finomítókhoz szállítására is alkalmazná azt a módszert, amellyel saját exportját igyekszik fenntartani – írja a Bloomberg.

Az Adnoc az elmúlt időszakban úgynevezett shuttle-szállításokkal juttatta ki az Egyesült Arab Emírségek olaját a Perzsa-öbölből. Ilyenkor a tartályhajók rövid utakat tesznek meg, egyes esetekben kikapcsolt transzponderrel, majd az Öböl bejáratánál más hajókra rakhatják át a rakományt. 

Az Adnoc az elmúlt napokban ázsiai vevőknek kínált spot rakományokat ezzel a megoldással. A Bloomberg által idézett források szerint a társaság más közel-keleti termelők, mindenekelőtt Irak olajának szállítását is felajánlotta. 

  • Azonban mindezidáig az Adnoc nem kommentálta a kereskedelmi ügyleteket, 
  • illetve az iraki állami olajmarketing-cég, a SOMO sem reagélt egyelőre a megkeresésre.

Az iraki nyersolaj szállításában eddig elsősorban a Vitol Group kereskedőház és a TotalEnergies vett részt. Az Adnoc mostani ajánlata azt mutatja, hogy a térség olajtermelői egyre több kerülőutat keresnek a Hormuzi-szoros jelentette kockázat kezelésére.

A javuló amerikai készletadatok enyhíthetik az ellátással kapcsolatos aggodalmakat

Az olajpiac számára a Hormuzi-szoros kiemelt jelentőségű, ezért minden, a hajózás jövőjével kapcsolatos fejlemény azonnal megjelenik az árakban. A befektetők egyelőre egymásnak ellentmondó jelzéseket kapnak a diplomáciai folyamat állásáról, ami felerősíti az árfolyamkilengéseket.

A javuló amerikai készletadatok ugyanakkor valamelyest enyhíthetik az ellátással kapcsolatos aggodalmakat, ugyanis iparági források szerint az Egyesült Államok nyersolajkészletei a múlt héten 9,1 millió hordóval emelkedtek, ami február óta a legnagyobb heti növekedés.

A jelentős amerikai készletbővülés önmagában lefelé mutató tényező lehet az olajár szempontjából, ám a Hormuzi-szoros körüli geopolitikai kockázatok jelenleg sokkal erősebben befolyásolják a piac hangulatát. 

A Bank of America (BofA) pedig a közelmúltban arra figyelmeztet, hogy az olajárak emelkedése a tél folyamán is folytatódhat, amennyiben az Egyesült Államoknak és Iránnak nem sikerül megállapodnia a Hormuzi-szoros újranyitásáról.

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