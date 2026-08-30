Deviza
EUR/HUF359,2 -1,62% USD/HUF312,89 -0,75% GBP/HUF423,91 -0,68% CHF/HUF386,85 -0,77% PLN/HUF83,91 -0,24% RON/HUF68,94 -0,75% CZK/HUF15,01 -0,75% EUR/HUF359,2 -1,62% USD/HUF312,89 -0,75% GBP/HUF423,91 -0,68% CHF/HUF386,85 -0,77% PLN/HUF83,91 -0,24% RON/HUF68,94 -0,75% CZK/HUF15,01 -0,75%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
felmérés
Románia
Bukarest

Lesújtó ítéletet mondtak az emberek a kormányról és a főpolgármesterről is – rossz irányba mennek a dolgok a bukarestiek szerint

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A román főváros lakóinak közel háromnegyede szerint az egész ország rossz irányba halad. A bukarestiek saját városuk fejlődésével is elégedetlenek, a legsürgetőbb problémának pedig a közlekedési káoszt, az utak állapotát és a parkolóhelyek hiányát tartják. De van még bajuk, bőven.
VG
2026.08.30, 18:17
Frissítve: 2026.08.30, 18:22

Bukarest főpolgármestere jelenleg Ciprian Ciucu, a jobbközép Nemzeti Liberális Párt (PNL) politikusa, így a román főváros vezetését a PNL adja. A liberálisoknak azonban nincs biztos többségük a városi közgyűlésben, ezért a főpolgármesternek más pártokkal is egyezkednie kell. A friss felmérés szerint egy most vasárnapi helyhatósági választáson a Szociáldemokrata Párt (PSD) 22 százalékkal végezne az első helyen, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) 21, a nacionalista Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) 20, a liberális Mentsétek Meg Romániát Szövetség (USR) pedig 18 százalékot kapna. Mert a bukarestiek meglehetősen elégedetlenek.

Bukarest, Daily life in Bucharest
                                                                               Bukarest lakosai elégedetlenek a város vezetésével és a kormánnyal is/Fotó: Anadolu via AFP

Ez önmagában nem jelentené Ciprian Ciucu polgármester leváltását, mivel Bukarestben a főpolgármesterről külön szavaznak. A kutatás azonban azt mutatja, hogy a városvezetőt adó párt hajszálnyi hátrányba került, és rendkívül szoros, négyszereplős verseny alakult ki a román fővárosban. 

A bukarestiek közel háromnegyede szerint rossz irányba tart Románia

Erős társadalmi elégedetlenségről árulkodik a CURS közvélemény-kutató intézet felmérése, amelyet az Economica.net ismertetett. 

A megkérdezett bukarestiek 73 százaléka szerint Románia rossz irányba halad, miközben mindössze 18 százalék látja kedvezően az ország fejlődését.

 A válaszadók 9 százaléka nem tudott vagy nem akart állást foglalni. A felmérés kizárólag Bukarest felnőtt lakosságának véleményét tükrözi, ezért eredménye nem tekinthető az egész román társadalomra nézve reprezentatívnak. A fővárosi választók hangulata ugyanakkor így is jelentős politikai és gazdasági elégedetlenséget jelez.

Saját városukkal sem elégedettek

Bukarest helyzetét valamivel kedvezőbben, de továbbra is erősen kritikusan értékelték a válaszadók. A megkérdezettek 63 százaléka szerint a román főváros is rossz irányba tart, míg csupán 25 százalék gondolja úgy, hogy a város fejlődése megfelelő.

A bukarestiek legsürgetőbb problémának

  •  a közlekedést, 
  • a zsúfoltságot tartják: ezt a válaszadók 33 százaléka említette első helyen. 
  • Az utak és utcák rossz állapotát 19 százalék, a parkolóhelyek hiányát pedig 11 százalék nevezte meg.

Az adókat és illetékeket a megkérdezettek 8 százaléka tartja a főváros legfontosabb gondjának, míg 7 százalék az életszínvonalat emelte ki. A köztisztaságot, valamint a kórházak, az egészségügy és a gyógyszerellátás helyzetét egyaránt 6-6 százalék sorolta az első helyre.

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu