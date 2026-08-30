Lesújtó ítéletet mondtak az emberek a kormányról és a főpolgármesterről is – rossz irányba mennek a dolgok a bukarestiek szerint

Bukarest főpolgármestere jelenleg Ciprian Ciucu, a jobbközép Nemzeti Liberális Párt (PNL) politikusa, így a román főváros vezetését a PNL adja. A liberálisoknak azonban nincs biztos többségük a városi közgyűlésben, ezért a főpolgármesternek más pártokkal is egyezkednie kell. A friss felmérés szerint egy most vasárnapi helyhatósági választáson a Szociáldemokrata Párt (PSD) 22 százalékkal végezne az első helyen, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) 21, a nacionalista Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) 20, a liberális Mentsétek Meg Romániát Szövetség (USR) pedig 18 százalékot kapna. Mert a bukarestiek meglehetősen elégedetlenek.

Bukarest lakosai elégedetlenek a város vezetésével és a kormánnyal is/Fotó: Anadolu via AFP

Ez önmagában nem jelentené Ciprian Ciucu polgármester leváltását, mivel Bukarestben a főpolgármesterről külön szavaznak. A kutatás azonban azt mutatja, hogy a városvezetőt adó párt hajszálnyi hátrányba került, és rendkívül szoros, négyszereplős verseny alakult ki a román fővárosban.

A bukarestiek közel háromnegyede szerint rossz irányba tart Románia

Erős társadalmi elégedetlenségről árulkodik a CURS közvélemény-kutató intézet felmérése, amelyet az Economica.net ismertetett.

A megkérdezett bukarestiek 73 százaléka szerint Románia rossz irányba halad, miközben mindössze 18 százalék látja kedvezően az ország fejlődését.

A válaszadók 9 százaléka nem tudott vagy nem akart állást foglalni. A felmérés kizárólag Bukarest felnőtt lakosságának véleményét tükrözi, ezért eredménye nem tekinthető az egész román társadalomra nézve reprezentatívnak. A fővárosi választók hangulata ugyanakkor így is jelentős politikai és gazdasági elégedetlenséget jelez.

Saját városukkal sem elégedettek

Bukarest helyzetét valamivel kedvezőbben, de továbbra is erősen kritikusan értékelték a válaszadók. A megkérdezettek 63 százaléka szerint a román főváros is rossz irányba tart, míg csupán 25 százalék gondolja úgy, hogy a város fejlődése megfelelő.

A bukarestiek legsürgetőbb problémának

a közlekedést,

a zsúfoltságot tartják: ezt a válaszadók 33 százaléka említette első helyen.

Az utak és utcák rossz állapotát 19 százalék, a parkolóhelyek hiányát pedig 11 százalék nevezte meg.

Az adókat és illetékeket a megkérdezettek 8 százaléka tartja a főváros legfontosabb gondjának, míg 7 százalék az életszínvonalat emelte ki. A köztisztaságot, valamint a kórházak, az egészségügy és a gyógyszerellátás helyzetét egyaránt 6-6 százalék sorolta az első helyre.