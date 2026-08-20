Nagyon rossz hírt kapott Magyarország augusztus 20-án Németországból: ennyit a GDP-növekedésről, a Duna és a Rajna tönkrevágta a gazdaságot

A közelmúltbeli hőhullámok miatt kialakult alacsony németországi vízállás – különösen a Rajnán – várhatóan visszafogja az ország gazdasági növekedését – közölte a Bundesbank.

Aszály a Rajnán - a Bundesbank szerint több tized százalékponttal veti vissza a német gazdasági növekedést / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A főbb folyókon rendelkezésre álló szállítási útvonalak korlátozott használhatósága és a meredeken emelkedő szállítási költségek várhatóan jelentősen korlátozzák az ipari termelés és az export növekedését

– áll a német jegybank augusztusi havi jelentésében.

Bundesbank: a szárazság jelentős terhet ró az iparra

A Rajna egyik szűk keresztmetszeténél, a nyugat-németországi Koblenz közelében fekvő Kaubnál a vízmérce az elmúlt napokban rekordalacsony szintet jelzett. Emiatt a hajók csak kisebb rakománnyal tudnak áthaladni az érintett szakaszon. Nyugat-Európa jelentős részén az idei június és július volt a valaha mért legmelegebb hónap.

A Bundesbank szerint az alacsony vízállás további szállítási késedelmekhez vezethet, ami tovább súlyosbíthatja az anyaghiányt, növelheti a fuvarozási költségeket és késleltetheti a termelést.

Ez jelentős terhet ró majd az ipari tevékenységre, amely egyébként éppen csak kezdett élénkülni

– közölte a jegybank. Hozzátette, hogy a gazdaság a negyedévben várhatóan legfeljebb csak minimális mértékben bővülhet.

Bár a gazdaság az év első felében a vártnál ellenállóbbnak bizonyult az energiaárak megugrásával szemben, a növekedést támogató egyes tényezők gyengülni fognak – áll a jelentésben. A bruttó hazai termék

az első negyedévben 0,4,

a másodikban pedig 0,2 százalékkal nőtt, főként az exporttermékek iránti erős keresletnek köszönhetően.

Ez a kedvező hatás azonban a következő hónapokban kifulladhat.

Egyes közgazdászok az export növekedését annak jeleként értékelik, hogy a külföldi vállalatok átmenetileg készleteket halmoznak fel német termékekből, még az iráni háború miatt várható költségnövekedés és ellátási problémák előtt.

A Bundesbank szerint az ipari szektor alacsony kapacitáskihasználtsága, valamint az Európai Központi Bank júniusi kamatemelése visszafogja a vállalati beruházásokat. Ugyanakkor a feldolgozóipari megrendelések közelmúltbeli erős alakulása, valamint a védelmi és infrastrukturális célú állami beruházások növekedése továbbra is támogatja a gazdaságot.