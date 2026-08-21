Ez sokaknak fog fájni, vadászat indul az osztrák-magyar határnál: fizetőssé tesz három kiemelt útvonalat Ausztria, mert elege van a magyarországi forgalomból – ez csak a kezdet
Új adatokkal indokolja a burgenlandi tartományi kormány a 2027-től tervezett teherautó-útdíjat. A három érintett határ menti útvonalon naponta összesen mintegy 1400 teherautó közlekedik – írja a Kurier. A lap szerint azért különösen érdekesek a számok, mert miközben több fontos burgenlandi úton az utóbbi időben csökkent a teherautók aránya, a tartomány mégis bevezeti az új díjat.
A burgenlandi kormány szerint ugyanis nem egyszerűen a teherforgalom nagysága a probléma, hanem az, hogy a nehézgépjárművek egy része alternatív útvonalként használja a tartományi utakat a már most is díjköteles autópályák és gyorsforgalmi utak helyett. A rendelkezés ezért magyar szempontból is fontos: mindhárom kiválasztott útvonal magyar-osztrák határátkelőt köt össze az osztrák gyorsforgalmi úthálózattal. A tartomány becslése szerint az érintett forgalom 75-80 százaléka tranzit.
Három magyar határátkelőnél kell majd fizetni
A tervek szerint 2027. január 1-jétől első körben három útvonal válik fizetőssé.
- Az egyik Klingenbach, vagyis Sopronkeresztúr határátkelőjétől az A3-as autópályáig,
- a másik Rattersdorftól, azaz Rőtfalvától az S31-es gyorsforgalmi útig,
- a harmadik pedig Schachendorftól, azaz Csajta térségétől az A2-es autópálya pinkafeldi, illetve Markt Allhau-i csomópontjáig vezet.
A három szakasz összesen 144 sávkilométert jelent. A nehéz tehergépjárművek ezeken évente körülbelül 12 millió kilométert tesznek meg. A burgenlandi kormány egyelőre nem teljes tartományi útdíjrendszert épít ki. Heinrich Dorner közlekedési tartományi tanácsos szerint célzottan azokat az utakat választották ki, amelyeket a tranzitforgalom előszeretettel használ a magasabb rendű, fizetős úthálózat elkerülésére. Ugyanakkor már most jelezték: a rendszer később további utakra is kiterjeszthető.
Akár ezer euró lehet az éves matrica
Az új díj a 3,5 tonnánál nehezebb járművekre vonatkozik majd, vagyis nemcsak a klasszikus nyerges vontatókra, hanem például egyes csomagszállító járművekre és buszokra is. Digitális matricát kell vásárolni, lesz napi, heti, havi és éves változat is. A matricát internetes áruházban lehet majd megvásárolni, de nyolc helyszínen automatákat is telepítenek. Az ellenőrzést kamerarendszer és a tartományi hatóság végzi.
A napi matrica a jármű tengelyszámától és környezetvédelmi besorolásától függően várhatóan 14-17 euróba, az éves pedig 650-1000 euróba kerül.
Burgenland a rendszer kiépítésének költségét mintegy 1,4 millió euróra, az éves működtetést pedig körülbelül 150 ezer euróra becsüli. Ezzel szemben évente közepes, egyszámjegyű milliós euróbevételt várnak az útdíjból, amelyet a tartományi utak fenntartására fordítanának.
Vita van arról, végül ki fizeti meg az útdíjat Burgenlandban
A burgenlandi vezetés két célt jelölt meg. Egyrészt azt akarja, hogy a nehéz teherforgalom nagyobb részt vállaljon az általa használt és rongált utak fenntartásából. Másrészt arra számítanak, hogy az új díj visszatereli a kamionokat az autópályákra és gyorsforgalmi utakra. A tervet azonban az osztrák gazdasági szereplők egy része élesen bírálja. A Burgenlandi Iparszövetség szerint a tartomány egyik legfontosabb gazdasági előnye éppen az, hogy Nyugat- és Kelet-Európa között fekszik, az új útdíj pedig ebből az előnyből költséghátrányt csinálhat. A szervezet arra is figyelmeztet, hogy a magasabb fuvarozási költségek végül megjelenhetnek a termékek árában.
Hasonló érveléssel utasította el a burgenlandi modell átvételét a szomszédos Stájerország vezetése. Claudia Holzer közlekedési és Willibald Ehrenhöfer gazdasági tartományi tanácsos közölte, Stájerországban nem terveznek hasonló teherautó-útdíjat, mert szerintük annak költsége végül a vállalkozásoknál és a fogyasztóknál jelenne meg.
Burgenland viszont kitart a rendszer mellett. A törvénytervezet augusztus 14-én került négyhetes társadalmi egyeztetésre, a tartományi parlament várhatóan októberben szavaz róla. Ha elfogadják, 2027. január 1-jétől már fizetniük kell a 3,5 tonnánál nehezebb járműveknek a három, magyar határtól induló burgenlandi tranzitútvonal használatáért.