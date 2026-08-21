Ez sokaknak fog fájni, vadászat indul az osztrák-magyar határnál: fizetőssé tesz három kiemelt útvonalat Ausztria, mert elege van a magyarországi forgalomból – ez csak a kezdet

Új adatokkal indokolja a burgenlandi tartományi kormány a 2027-től tervezett teherautó-útdíjat. A három érintett határ menti útvonalon naponta összesen mintegy 1400 teherautó közlekedik – írja a Kurier. A lap szerint azért különösen érdekesek a számok, mert miközben több fontos burgenlandi úton az utóbbi időben csökkent a teherautók aránya, a tartomány mégis bevezeti az új díjat.

A teherautó forgalomra vetne ki útdíjat Burgenland vezetése/Fotó: ddisq / Shutterstock(Képünk illusztráció)

A burgenlandi kormány szerint ugyanis nem egyszerűen a teherforgalom nagysága a probléma, hanem az, hogy a nehézgépjárművek egy része alternatív útvonalként használja a tartományi utakat a már most is díjköteles autópályák és gyorsforgalmi utak helyett. A rendelkezés ezért magyar szempontból is fontos: mindhárom kiválasztott útvonal magyar-osztrák határátkelőt köt össze az osztrák gyorsforgalmi úthálózattal. A tartomány becslése szerint az érintett forgalom 75-80 százaléka tranzit.

Három magyar határátkelőnél kell majd fizetni

A tervek szerint 2027. január 1-jétől első körben három útvonal válik fizetőssé.

Az egyik Klingenbach, vagyis Sopronkeresztúr határátkelőjétől az A3-as autópályáig,

a másik Rattersdorftól, azaz Rőtfalvától az S31-es gyorsforgalmi útig,

a harmadik pedig Schachendorftól, azaz Csajta térségétől az A2-es autópálya pinkafeldi, illetve Markt Allhau-i csomópontjáig vezet.

A három szakasz összesen 144 sávkilométert jelent. A nehéz tehergépjárművek ezeken évente körülbelül 12 millió kilométert tesznek meg. A burgenlandi kormány egyelőre nem teljes tartományi útdíjrendszert épít ki. Heinrich Dorner közlekedési tartományi tanácsos szerint célzottan azokat az utakat választották ki, amelyeket a tranzitforgalom előszeretettel használ a magasabb rendű, fizetős úthálózat elkerülésére. Ugyanakkor már most jelezték: a rendszer később további utakra is kiterjeszthető.

Akár ezer euró lehet az éves matrica

Az új díj a 3,5 tonnánál nehezebb járművekre vonatkozik majd, vagyis nemcsak a klasszikus nyerges vontatókra, hanem például egyes csomagszállító járművekre és buszokra is. Digitális matricát kell vásárolni, lesz napi, heti, havi és éves változat is. A matricát internetes áruházban lehet majd megvásárolni, de nyolc helyszínen automatákat is telepítenek. Az ellenőrzést kamerarendszer és a tartományi hatóság végzi.

A napi matrica a jármű tengelyszámától és környezetvédelmi besorolásától függően várhatóan 14-17 euróba, az éves pedig 650-1000 euróba kerül.

Burgenland a rendszer kiépítésének költségét mintegy 1,4 millió euróra, az éves működtetést pedig körülbelül 150 ezer euróra becsüli. Ezzel szemben évente közepes, egyszámjegyű milliós euróbevételt várnak az útdíjból, amelyet a tartományi utak fenntartására fordítanának.