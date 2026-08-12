Drágulhat a gabona: két kulcsfontosságú orosz terminál is leállt az ukrán dróntámadások miatt
Újabb jelentős fennakadás alakult ki az orosz gabonaexport egyik legfontosabb kijáratánál. Az augusztus 12-re virradó éjszaka végrehajtott ukrán dróntámadások következtében két gabonaterminál is leállította működését Novorosszijszk kikötőjében, ami tovább nehezíti az orosz búza kiszállítását – közölte a Reuters.
A Demetra Holding tulajdonában lévő Novorosszijszki Gabonaterminál megsérült, ezért a károk felmérésének idejére felfüggesztette működését. Az évi 8,5 millió tonnás exportkapacitással rendelkező létesítmény mellett leállt a szintén megrongálódott NKHP terminál is, amely évente mintegy 7,1 millió tonna gabona kezelésére képes.
A két létesítmény együttes kapacitása így meghaladja az évi 15 millió tonnát.
Bár egyelőre nem ismert, meddig tart a kényszerszünet, már a rövid idejű kiesés is torlódást, szállítási késedelmeket és magasabb fuvarköltségeket okozhat.
Búza: erősödhet a háborús felár esélye
A Novorosszijszkban történtek különösen érzékenyen érintik a búzapiacot, mivel Oroszország a világ legnagyobb búzaexportőre, kivitelének jelentős része pedig a fekete-tengeri kikötőkön keresztül jut el a közel-keleti, észak-afrikai és ázsiai vásárlókhoz.
A világpiacon már a támadás előtt is érezhető volt a háborús kockázatok hatása . Az európai Euronext tőzsdén a legközelebbi búzajegyzés augusztus 10-én 224,25 euró körül mozgott tonnánként. A chicagói búza ára augusztus 12-én a támadás hírére több mint 3 százalékkal, 6,5 dollár/bushel közelébe emelkedett.
Július egészében is határozott drágulás zajlott: az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezetének gabonaárindexe havi alapon 3,4 százalékkal nőtt, ezen belül a búza világpiaci ára 5,8 százalékkal ugrott meg. Az emelkedéshez a fekete-tengeri export bizonytalansága mellett az európai és észak-amerikai hőség okozta terméskockázatok is hozzájárultak.
Közép-Európában még nagyok az árkülönbségek
A közép- és kelet-európai fizikai piacokon továbbra is jelentős eltérések láthatók . Bulgáriában – amely a fekete-tengeri exportpiac közvetlen szereplője – a takarmánybúza országos átlagára augusztus elején 174,6 euró, azaz hozzávetőleg 64 ezer forint volt tonnánként. Ez egy hónap alatt közel 2 százalékos emelkedést jelentett.
A magasabb minőségű, exportképes malmi búzáért Lengyelországban és Romániában ennél jellemzően többet kérnek, az árakat azonban nagymértékben meghatározza a kikötőtől való távolság, a fehérjetartalom, valamint a szállítási paritás. A térségben a telephelyi árak többnyire 170–210 euró közötti sávban mozognak, miközben a kikötőbe szállított, jó minőségű exportbúza ára ennél magasabb lehet.
A novorosszijszki leállás elsősorban a román és bolgár exportkikötők iránti keresletet növelheti. Ha az orosz szállítmányok tartósan kiesnek, a vevők egy része Konstanca, illetve az uniós dunai kikötők felé fordulhat. Ez közvetve a magyar gabona exportlehetőségeit és belföldi árát is javíthatja.
A magyar búza még mindig olcsó
Magyarországon az AKI PÁIR legutóbbi hivatalos adatai szerint az étkezési búza áfa és szállítási költség nélküli termelői ára június végén 63,8 ezer forint volt tonnánként. Ez 13 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól. A takarmánykukorica ugyanakkor 73,3 ezer forintba került tonnánként, éves összevetésben 12 százalékos csökkenés mellett.
A július végi piaci ajánlatok ennél is szélesebb sávot mutattak: a takarmánybúzáért több termőkörzetben 59 ezer, az euróbúzáért 60 ezer, a malmi búzáért 61 ezer, a javító minőségért pedig 62 ezer forint körüli összeget kínáltak tonnánként. A kukorica ára ezzel szemben megközelítette a 75 ezer forintot. A Magosz beszámolója szerint, Magyarországon a búza ára jelenleg a fizikai piacon átlagosan 67 400 ezer forint (nagyjából 185 euró) áfa és szállítási költség nélküli termelői áron.
Amennyiben a fekete-tengeri kiesés tartós marad, a közép-európai gabona iránt erősödhet a kereslet, ami a magyar felvásárlási árakban is megjelenhet. Az áremelkedés mértékét ugyanakkor korlátozhatja, ha az orosz exportőrök más kikötőkbe terelik a szállítmányokat, vagy a novorosszijszki terminálok rövid időn belül újraindulnak. A piac számára ezért most a károk nagysága és a leállás időtartama jelenti a legfontosabb kérdést.