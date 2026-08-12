Drágulhat a gabona: két kulcsfontosságú orosz terminál is leállt az ukrán dróntámadások miatt

Újabb jelentős fennakadás alakult ki az orosz gabonaexport egyik legfontosabb kijáratánál. Az augusztus 12-re virradó éjszaka végrehajtott ukrán dróntámadások következtében két gabonaterminál is leállította működését Novorosszijszk kikötőjében, ami tovább nehezíti az orosz búza kiszállítását – közölte a Reuters.

Az orosz-ukrán konfliktus miatt, tovább emelkedhet a búza ára a régiónkban is Fotó: Anadolu via AFP

A Demetra Holding tulajdonában lévő Novorosszijszki Gabonaterminál megsérült, ezért a károk felmérésének idejére felfüggesztette működését. Az évi 8,5 millió tonnás exportkapacitással rendelkező létesítmény mellett leállt a szintén megrongálódott NKHP terminál is, amely évente mintegy 7,1 millió tonna gabona kezelésére képes.

A két létesítmény együttes kapacitása így meghaladja az évi 15 millió tonnát.

Bár egyelőre nem ismert, meddig tart a kényszerszünet, már a rövid idejű kiesés is torlódást, szállítási késedelmeket és magasabb fuvarköltségeket okozhat.

Búza: erősödhet a háborús felár esélye

A Novorosszijszkban történtek különösen érzékenyen érintik a búzapiacot, mivel Oroszország a világ legnagyobb búzaexportőre, kivitelének jelentős része pedig a fekete-tengeri kikötőkön keresztül jut el a közel-keleti, észak-afrikai és ázsiai vásárlókhoz.

A világpiacon már a támadás előtt is érezhető volt a háborús kockázatok hatása . Az európai Euronext tőzsdén a legközelebbi búzajegyzés augusztus 10-én 224,25 euró körül mozgott tonnánként. A chicagói búza ára augusztus 12-én a támadás hírére több mint 3 százalékkal, 6,5 dollár/bushel közelébe emelkedett.

Július egészében is határozott drágulás zajlott: az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezetének gabonaárindexe havi alapon 3,4 százalékkal nőtt, ezen belül a búza világpiaci ára 5,8 százalékkal ugrott meg. Az emelkedéshez a fekete-tengeri export bizonytalansága mellett az európai és észak-amerikai hőség okozta terméskockázatok is hozzájárultak.

Közép-Európában még nagyok az árkülönbségek

A közép- és kelet-európai fizikai piacokon továbbra is jelentős eltérések láthatók . Bulgáriában – amely a fekete-tengeri exportpiac közvetlen szereplője – a takarmánybúza országos átlagára augusztus elején 174,6 euró, azaz hozzávetőleg 64 ezer forint volt tonnánként. Ez egy hónap alatt közel 2 százalékos emelkedést jelentett.