A háború a legnagyobb hónapon belüli áremelkedést okozta a gabonapiacon – drágulhatnak az élelmiszerek

Több mint egy évtizede nem látott áremelkedéssel zárhatják az augusztust a világ legfontosabb mezőgazdasági terményei. A Bloomberg beszámolója szerint a tíz meghatározó mezőgazdasági nyersanyag árát követő Bloomberg Agriculture Spot Index több mint 13 százalékkal emelkedett a hónap során. Ilyen erős havi drágulásra a búza árában legutóbb 2012 júliusában volt példa.

A gabonapiaci drágulás egyik fő motorja a búza volt Fotó: Chris Ratcliffe

Az árrobbanást egyszerre táplálja az orosz–ukrán háború újabb eszkalációja, az iráni konfliktus miatt megugró energia- és szállítási költség, valamint az amerikai és európai termést visszavető hőség és aszály. A búza mellett a cukor és a kakaó ára is mintegy 20 százalékkal emelkedett augusztusban, miközben az erősödő El Nino már a következő termelési ciklust is veszélyezteti.

Hároméves csúcson a búza

A drágulás egyik fő motorja a búza volt. A chicagói jegyzés augusztusban körülbelül 18 százalékkal emelkedett, és hároméves csúcsra jutott. A Világgazdaság korábbi összefoglalója szerint a legaktívabb határidős kontraktus árfolyama a múlt héten elérte a napi engedélyezett emelkedési limitet, majd vékánként 7,61 dollár közelébe kapaszkodott.

A piac elsősorban nem az azonnali globális terményhiányt, hanem a fekete-tengeri gabona kijutásának növekvő kockázatát árazza.

Oroszország és Ukrajna együttesen a világ búzaexportjának több mint negyedét adja, és jelentős szereplő

az árpa,

a kukorica,

és a napraforgóolaj

piacán is. Az egymás kikötői, hajói és gabonatárolói ellen végrehajtott támadások miatt rakodások álltak le, szállítmányok késnek, egyes kereskedelmi szerződéseket pedig töröltek.

A Világgazdaság már korábban bemutatta, hogy egyszerre bénult meg az orosz és az ukrán exportkapacitás egy része: támadás érte az ukrán Izmail kikötőjét, miközben Novorosszijszkban három nagy orosz gabonaterminál működése is leállt. Az ukrán agrárexport augusztus első felében 76 százalékkal maradt el az előző év azonos időszakától.

Az alternatív beszerzési források ráadásul korlátozottak. A Bloomberg által idézett Lachstock Consulting szerint az argentin búza minőségével kapcsolatban vannak kérdések, Kanada kínálata korlátozott, Ausztrália exportkapacitása szűkös, az amerikai búza pedig egyre drágább. Ha a fekete-tengeri szállítások nem indulnak újra, a mostani zavar több szezonon át fennmaradó ellátási problémává válhat.