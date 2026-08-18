Ezen most nagyon meglepődött a BYD: mindenkinél olcsóbb elektromos buszokat ajánlott, inkább megsemmisítették a közbeszerzést – Magyarországnak is fájhat a csehek döntése

Hajszálnyira volt attól a BYD, hogy meghódítsa a csehországi városi autóbuszpiacot, azonban a szerződéskötésre végül nem került sor. A kínai gyártó a Decín városi közlekedési vállalata (DPMD) által kiírt elektromosbusz-tenderen a legkedvezőbb ajánlatot adta, amely komoly esélyt kínált volna számára az első jelentős cseh megrendelés megszerzésére.

A BYD-nak egyelőre még álom marad a csehországi piac / Fotó: Shutterstock

A Magyarbusz hírportál értesülései szerint a 17 darab, 12–13 méter hosszú alacsonypadlós elektromos autóbusz beszerzésére kiírt nyílt közbeszerzésen összesen hat gyártó tett ajánlatot. A BYD Europe ajánlata nemcsak valamennyi versenytársát előzte meg, hanem még a közbeszerzés becsült értékénél is alacsonyabb volt. Ennek ellenére a közlekedési vállalat végül nem hirdetett nyertest, hanem megszüntette a teljes közbeszerzési eljárást.

A közbeszerzés becsült értékét nettó 192,562 millió cseh koronában (mintegy 2,9 milliárd forint) határozták meg, miközben a BYD Europe 189,507 millió koronás ajánlatot nyújtott be, vagyis mintegy 3 millió koronával a becsült érték alatt vállalta volna a teljesítést. A második legkedvezőbb ajánlat a cseh SOR Libchavytól érkezett 202,3 millió koronás áron, ezt követte a Daimler Buses Česká republika (203,422 millió cseh korona), a Solaris Bus & Coach és a Solaris Czech konzorciuma (204,396 millió cseh korona), az MAN Truck & Bus Czech Republic (220,684 millió cseh korona), valamint az Iveco Czech Republic (223,55 millió cseh korona).

A BYD ajánlata csaknem 13 millió koronával bizonyult kedvezőbbnek a második legolcsóbb pályázatnál, míg a legdrágább ajánlathoz képest a különbség meghaladta a 34 millió cseh koronát. A közbeszerzési dokumentáció szerint valamennyi benyújtott ajánlat érvényes volt, egyetlen ajánlattevőt sem zártak ki az eljárásból.

Érdekesség, hogy a DPMD a korábbi gyakorlatának megfelelően ezúttal is lehetővé tette az Európai Gazdasági Térségen kívüli gyártók részvételét, ugyanakkor előírta, hogy az általuk kínált autóbuszok esetében az uniós eredetű alkatrészek arányának el kell érnie legalább az 50 százalékot. Mivel a BYD Europe ajánlatát érvényesnek minősítették, a vállalat ezt a feltételt is teljesítette.