Ezen most nagyon meglepődött a BYD: mindenkinél olcsóbb elektromos buszokat ajánlott, inkább megsemmisítették a közbeszerzést – Magyarországnak is fájhat a csehek döntése
Hajszálnyira volt attól a BYD, hogy meghódítsa a csehországi városi autóbuszpiacot, azonban a szerződéskötésre végül nem került sor. A kínai gyártó a Decín városi közlekedési vállalata (DPMD) által kiírt elektromosbusz-tenderen a legkedvezőbb ajánlatot adta, amely komoly esélyt kínált volna számára az első jelentős cseh megrendelés megszerzésére.
A Magyarbusz hírportál értesülései szerint a 17 darab, 12–13 méter hosszú alacsonypadlós elektromos autóbusz beszerzésére kiírt nyílt közbeszerzésen összesen hat gyártó tett ajánlatot. A BYD Europe ajánlata nemcsak valamennyi versenytársát előzte meg, hanem még a közbeszerzés becsült értékénél is alacsonyabb volt. Ennek ellenére a közlekedési vállalat végül nem hirdetett nyertest, hanem megszüntette a teljes közbeszerzési eljárást.
A közbeszerzés becsült értékét nettó 192,562 millió cseh koronában (mintegy 2,9 milliárd forint) határozták meg, miközben a BYD Europe 189,507 millió koronás ajánlatot nyújtott be, vagyis mintegy 3 millió koronával a becsült érték alatt vállalta volna a teljesítést. A második legkedvezőbb ajánlat a cseh SOR Libchavytól érkezett 202,3 millió koronás áron, ezt követte a Daimler Buses Česká republika (203,422 millió cseh korona), a Solaris Bus & Coach és a Solaris Czech konzorciuma (204,396 millió cseh korona), az MAN Truck & Bus Czech Republic (220,684 millió cseh korona), valamint az Iveco Czech Republic (223,55 millió cseh korona).
A BYD ajánlata csaknem 13 millió koronával bizonyult kedvezőbbnek a második legolcsóbb pályázatnál, míg a legdrágább ajánlathoz képest a különbség meghaladta a 34 millió cseh koronát. A közbeszerzési dokumentáció szerint valamennyi benyújtott ajánlat érvényes volt, egyetlen ajánlattevőt sem zártak ki az eljárásból.
Érdekesség, hogy a DPMD a korábbi gyakorlatának megfelelően ezúttal is lehetővé tette az Európai Gazdasági Térségen kívüli gyártók részvételét, ugyanakkor előírta, hogy az általuk kínált autóbuszok esetében az uniós eredetű alkatrészek arányának el kell érnie legalább az 50 százalékot. Mivel a BYD Europe ajánlatát érvényesnek minősítették, a vállalat ezt a feltételt is teljesítette.
A versenyképes ajánlattal sem győzött a BYD
A közel 3 milliárd forint összértékű, autóbuszonként mintegy 177 millió forintos BYD-ajánlat – ami igencsak versenyképesnek számított – alapján a kínai gyártó jó eséllyel megszerezhette volna első jelentős csehországi megrendelését, hiszen a közbeszerzésben kizárólag az ajánlati ár szolgált értékelési szempontként.
Azonban a DPMD végül nem hirdetett nyertest, hanem megszüntette az eljárást, ami egy ekkora értékű, érvényes ajánlatokkal lezajlott közbeszerzés esetében mindenképpen figyelemre méltó fejlemény. Az indoklás szerint a rendelkezésre álló állami támogatást a lehető legteljesebb mértékben kívánja felhasználni, ezért a beszerzés műszaki tartalmát – a megrendelni kívánt elektromos autóbuszok darabszámát, illetve összetételét – bővíteni vagy módosítani szeretné. Mivel az ajánlattételi határidő lejártát követően a közbeszerzési feltételek már nem módosíthatók, a közlekedési vállalatnak nem maradt más lehetősége, mint a teljes közbeszerzési eljárás megszüntetése.
Bár a BYD kapcsán a többségnek a Szegeden épülő autógyár jut az eszébe, a kínai vállalat buszokat is gyárt Magyarországon. A Komáromban 2017 óta működő üzem ugyanis kifejezetten elektromos buszok gyártásával foglalkozik, hasonlóan a cég hollandiai és brit üzeméhez. A komáromi egység közel 300 embernek ad munkát. A kétműszakos munkarendben termelő üzem éves termelési kapacitása 400 elektromos busz, amelyeket az egész európai piacra szállítják. A magyarországi gyár emellett alvázakat is gyárt az Egyesült Királyságban található gyár számára.
Kínai buszok lepték el a magyar megyeszékhelyt – újabb településen hódítanak a BYD-k
A magyarországi piacon ugyanakkor jóval nagyobb népszerűségnek örvendenek a kínai gyártó elektromos buszai.
„Már az utcákon az új BYD buszok. 10 solo és 3 csuklós BYD busz mától a kaposvári közösségi közlekedésben is láthatóak” – jelentette ki augusztus közepén, a Facebook-oldalára feltöltött videóüzenetében Szita Károly, Kaposvár polgármestere.
A városvezető szerint történelmi pillanathoz érkeztek, hiszen Kaposvár úgy döntött, hogy a közösségi közlekedésében valami olyan csodát tesz, amit Magyarországon még nem láttak. A mostani korszerű, a répaszeletelőből előállított biogázzal működő buszaikat még korszerűbbre cserélik. Ennek érdekében 42 új buszt vásárolnak, melyek mindegyike elektromos.
Hozzátette, hogy a 42 buszból 38 olyan elektromos busz lesz, ahol sofőr vezeti a buszt, de 4 új önvezető buszt is vásárolnak.