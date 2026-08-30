A BYD-re figyel most az egész autóipar: brutális próbának vetették alá az új akkumulátorát – több száz gyorstöltés után jött a meglepő eredmény
Kilenc napon keresztül, szinte megállás nélkül hajtották a BYD luxusmárkájához tartozó Yangwang U7 elektromos szedánt egy kínai tesztpályán. Az autó összesen harmincezer kilométert tett meg magas hőmérsékleten és jelentős páratartalom mellett, miközben többnyire 240 kilométeres óránkénti sebességgel közlekedett.
A járműben a BYD második generációs Blade akkumulátora dolgozott. A teszt célja annak vizsgálata volt, hogyan viseli az energiatároló az egymást követő nagy teljesítményű töltéseket, a tartósan magas sebességet és a szélsőséges időjárási körülményeket.
A kínai Nanningben található tesztpályán a nappali csúcshőmérséklet meghaladta a 36 Celsius-fokot, a relatív páratartalom pedig elérte a nyolcvan százalékot. Az utastér hőmérsékletét a légkondicionáló végig 24 fokon tartotta, ami tovább növelte az akkumulátor terhelését.
Tizenöt percenként újra útnak indulhatott a BYD
A Yangwang U7 a harmincezer kilométer alatt 350 alkalommal állt meg tölteni. Az akkumulátor töltöttségét minden esetben körülbelül negyvenről nyolcvan százalékra emelték, legfeljebb 640 kilowattos teljesítménnyel. Egy-egy megállás hozzávetőleg tizenöt percig tartott – írta a Der Standard.
A 350 részleges töltés számítások szerint mintegy 140 teljes töltési ciklusnak felel meg. Az autó két feltöltés között átlagosan mindössze 86 kilométert tett meg, ami töredéke a modell normál körülmények között ígért, változattól függően nyolcszáz vagy ezer kilométeres kínai szabvány szerinti hatótávjának.
Ez azonban nem az akkumulátor gyengeségére utal. A harmincezer kilométeres próbát szándékosan olyan körülmények között hajtották végre, amelyeknek egy hétköznapi autós gyakorlatilag soha nem teszi ki a járművét. A rendkívül nagy sebesség jelentősen növelte
- a légellenállást
- és az energiafogyasztást,
miközben
- a hőség,
- a magas páratartalom
- és a folyamatosan működő légkondicionáló
is terhelte a rendszert. A teszt végén megmérték az akkumulátor megmaradt kapacitását, amely az eredeti érték 98,7 százalékát tette ki. Az energiatároló tehát mindössze 1,3 százalékot veszített a kapacitásából a 350 gyorstöltés és a harmincezer kilométeres nagy sebességű használat után. A BYD közlése szerint nem külön a kísérletre épített prototípust alkalmaztak. Egy márkakereskedés készletéből választották ki véletlenszerűen az ezer kilométeres hatótávú Yangwang U7 egyik sorozatgyártású példányát.
Nem jelenti azt, hogy félmillió kilométerig nincs gond
Az eredményből egyszerű arányosítással az következne, hogy az akkumulátor csaknem 462 ezer kilométer után érné el a nyolcvanszázalékos kapacitást. Ez azonban félrevezető következtetés lenne, mert a lítiumion-akkumulátorok öregedése nem egyenletes.
A kapacitásvesztés kezdetben hosszú időn keresztül lassú lehet, később azonban felgyorsulhat. A töltési ciklusok mellett az idő múlása, a külső hőmérséklet, az átlagos töltöttségi szint és az autó használati módja is befolyásolja az akkumulátor állapotát. A kilencnapos vizsgálat az időalapú öregedést értelemszerűen nem tudta modellezni. A mérési módszer részleteit és a teljes nyers adatsort sem független intézet, hanem a gyártó ismertette.
A kísérlet azt mutatja meg, hogy a Blade 2.0 rövid idő alatt rendkívül sok nagy teljesítményű töltést képes elviselni, de nem helyettesít egy többéves, független használati tesztet.
A második generációs Blade akkumulátorhoz fejlesztett BYD Flash Charging rendszer legnagyobb töltési teljesítménye elérheti az 1500 kilowattot. A gyártó állítása szerint a megfelelő jármű akkumulátora öt perc alatt tízről hetven, kilenc perc alatt pedig 97 százalékra tölthető. Ehhez azonban speciális, rendkívül nagy teljesítményű infrastruktúrára van szükség, amely Európában még nem áll széles körben rendelkezésre.
Magyarországnak is fontos a BYD technológiai versenye
A kínai gyártó akkumulátorainak fejlődése Magyarország szempontjából sem közömbös, hiszen Szegeden épül a BYD első európai személyautógyára. Ahogy azt a Világgazdaság korábban megírta, az üzem teljes kapacitása évente háromszázezer autó lehet, hosszabb távon pedig az alkatrészgyártással együtt akár húszezer embernek is munkát adhat.
A Yangwang U7 ugyan nem tartozik a Szegedre bejelentett modellek közé, a benne alkalmazott technológia azonban később a BYD olcsóbb elektromos autóiban is megjelenhet. A kínai vállalat európai versenyképessége ugyanis nagyrészt azon múlik, hogy képes-e egyszerre csökkenteni a töltési időt, növelni az akkumulátorok élettartamát, és eloszlatni a vásárlók egyik legfontosabb félelmét: a drága energiatároló idő előtti elhasználódását.