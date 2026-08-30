A BYD-re figyel most az egész autóipar: brutális próbának vetették alá az új akkumulátorát – több száz gyorstöltés után jött a meglepő eredmény

Kilenc napon keresztül, szinte megállás nélkül hajtották a BYD luxusmárkájához tartozó Yangwang U7 elektromos szedánt egy kínai tesztpályán. Az autó összesen harmincezer kilométert tett meg magas hőmérsékleten és jelentős páratartalom mellett, miközben többnyire 240 kilométeres óránkénti sebességgel közlekedett.

Tizenöt percenként újra útnak indulhatott a BYD / Fotó: gracethang2

A járműben a BYD második generációs Blade akkumulátora dolgozott. A teszt célja annak vizsgálata volt, hogyan viseli az energiatároló az egymást követő nagy teljesítményű töltéseket, a tartósan magas sebességet és a szélsőséges időjárási körülményeket.

A kínai Nanningben található tesztpályán a nappali csúcshőmérséklet meghaladta a 36 Celsius-fokot, a relatív páratartalom pedig elérte a nyolcvan százalékot. Az utastér hőmérsékletét a légkondicionáló végig 24 fokon tartotta, ami tovább növelte az akkumulátor terhelését.

Tizenöt percenként újra útnak indulhatott a BYD

A Yangwang U7 a harmincezer kilométer alatt 350 alkalommal állt meg tölteni. Az akkumulátor töltöttségét minden esetben körülbelül negyvenről nyolcvan százalékra emelték, legfeljebb 640 kilowattos teljesítménnyel. Egy-egy megállás hozzávetőleg tizenöt percig tartott – írta a Der Standard.

A 350 részleges töltés számítások szerint mintegy 140 teljes töltési ciklusnak felel meg. Az autó két feltöltés között átlagosan mindössze 86 kilométert tett meg, ami töredéke a modell normál körülmények között ígért, változattól függően nyolcszáz vagy ezer kilométeres kínai szabvány szerinti hatótávjának.

Ez azonban nem az akkumulátor gyengeségére utal. A harmincezer kilométeres próbát szándékosan olyan körülmények között hajtották végre, amelyeknek egy hétköznapi autós gyakorlatilag soha nem teszi ki a járművét. A rendkívül nagy sebesség jelentősen növelte

a légellenállást

és az energiafogyasztást,

miközben

a hőség,

a magas páratartalom

és a folyamatosan működő légkondicionáló

is terhelte a rendszert. A teszt végén megmérték az akkumulátor megmaradt kapacitását, amely az eredeti érték 98,7 százalékát tette ki. Az energiatároló tehát mindössze 1,3 százalékot veszített a kapacitásából a 350 gyorstöltés és a harmincezer kilométeres nagy sebességű használat után. A BYD közlése szerint nem külön a kísérletre épített prototípust alkalmaztak. Egy márkakereskedés készletéből választották ki véletlenszerűen az ezer kilométeres hatótávú Yangwang U7 egyik sorozatgyártású példányát.