Nincs tovább, a Duna győzött: teljesen leáll a cernavodai atomerőmű – Románia fontos lépésre kényszerült, ebből Magyarország is tanulhat
Teljesen leáll a Cernavodai Atomerőmű, azt ezt célzó lépéseket csütörtök reggel kezdte meg a létesítmény tulajdonosa, a Nuclearelectrica. Az 1. blokk néhány napja már áll, jelenleg a 2. blokk teljesítményét csökkentik, egészen a nulláig. A teljes leállás azért minőségi lépés, mert amikor egyáltalán nem állít elő energiát az erőmű, akkor az újraindításához külső energiát kell majd igénybe vennie. Ehhez képest kisebb gond, hogy növelni kell a romániai energiaellátáshoz szükséges más források, például az export bevonását. A teljes leállás az elmúlt napokban hasonlóan kiélezett helyzetbe került Paksi Atomerőmű esetében azért lett volna nagy probléma, mert már régen elbonották azokat a kazánokat, amelyeket 1982-ben az első paksi blokk beindításához építettek.
Románia a napokban bárkák lesüllyesztésével és sziklák vízbe robbantásával megpróbálta növelni a víz szintjét az atomerőmű feletti szakaszon, de a kísérlet nem vezetett eredményre. (Hamarosan viszont fenékküszöb létesül hasonló céllal a Paksi Atomerőmű vízellátása érdekében.) A ma reggel megkezdett intézkedésről és annak okáról a Bukaresti Értéktőzsde honlapján közölt részleteket a Nuclearelectica. Mint írja, a döntést a Duna vízszintjének folyamatos és jelentős csökkenése határozta meg. A 2. blokk ellenőrzött leállítása az ilyen helyzetekre vonatkozó eljárásoknak megfelelően történik
- a biztonsági tartalékok,
- a berendezések
- és az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet (INHGA) következő napokra vonatkozó előrejelzésének szigorú ellenőrzése alapján.
Az újraindításról a Duna vízszintjére vonatkozó előrejelzések alakulásától függően döntenek az atomerőmű szakemberei, minden nukleáris biztonsági tartalékot prioritásként kezelve.
Nem sérül a nukleáris biztonság a cernavodai leállás miatt
A Nuclearelectrica szerint mindkét blokk biztonságos leállított állapotban tartása nincs hatással a nukleáris biztonságra, így értelemszerűen a személyzetre, a környezetre és a lakosságra sem. Az INGHA előrejelzése szerint a Duna vízhozama augusztus 12. és 19. között kozó előrejelzése szerint a Romániába történő belépés helyén (a baziasi szakasznál) viszonylag állandó lesz. Az időszak első és utolsó két napján napi 1350 köbméter, a többin 1400 köbméter. A többéves augusztusi átlag 3900 köbméter alatti.
Mindkét cernavodai blokk 700 megawattnyi teljesítménnyel tud villamos energiát termelni. Üzemanyagként természetes uránt használnak, moderátorként és hűtőközegként nehézvizet (a paksi könnyővizet). A két üzemelő blokkal a rendszerirányító a romániai szabályozható egységekkel a teljes belföldi termelés körülbelül 20 százalékát fedezi. Az 1. blokkot július 28-án állították le, szintén ellenőrzött módon, és szintén a Duna alacsony vízhozama miatt.
Van áramtermelő tartalék, de továbbra is spórolni kell
Szerda este a romániai energiaügyi minisztérium bejelentette, hogy az ország villamosenergia-rendszere számos forrásból tudja fedezni a 2 blokk leállításából eredő termelési hiányt. E források például a a szélenergia-termelés, a Rovinari 4-es blokk és a vízenergia-termelés. (A lignitüzemű, 330 megawattos Rovinari 4-es blokkot most, augusztusban helyezték vissza a hidegtartalékból az országos energetikai rendszer stabilitásának megőrzésére.)
Románia ezen felül mintegy 4000 megawatt kapacitással képes importálni. A minisztérium közölte, hogy Európa összes átviteli és rendszerüzemeltetője tisztában van a regionális energiaválsággal, és összehangolják erőfeszítéseiket az időjárási körülmények által érintett összes energiarendszer áramellátásának biztonságának garantálása érdekében.
Mindazonáltal Románia nettó áramimportőr, a külföldről származó beszerzései tavaly még nőttek is. Az egyik legfontosabb áramkülkereskedelmi partnere a szintén nettó áramimportőr Magyarország.
A minisztérium továbbra is a felelős fogyasztásra szólít fel, különösen 19 és 23 óra között, hogy csökkentse a rendszer terhelését a csúcsidőszakokban.
A Transelectrica által csütörtök reggel 8:11-kor megjelenített valós idejű adatok szerint az energiafogyasztás 5800 megawatt, a termelés pedig 5860 megawatt rendszerterheléssel történt. A teljes termelésből
- a vízerőművek 28 százalékot,
- a szénhidrogének 22 százalékot adtak,
- az atomenergia 10,3 százalékot.