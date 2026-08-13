Nincs tovább, a Duna győzött: teljesen leáll a cernavodai atomerőmű – Románia fontos lépésre kényszerült, ebből Magyarország is tanulhat

Teljesen leáll a Cernavodai Atomerőmű, azt ezt célzó lépéseket csütörtök reggel kezdte meg a létesítmény tulajdonosa, a Nuclearelectrica. Az 1. blokk néhány napja már áll, jelenleg a 2. blokk teljesítményét csökkentik, egészen a nulláig. A teljes leállás azért minőségi lépés, mert amikor egyáltalán nem állít elő energiát az erőmű, akkor az újraindításához külső energiát kell majd igénybe vennie. Ehhez képest kisebb gond, hogy növelni kell a romániai energiaellátáshoz szükséges más források, például az export bevonását. A teljes leállás az elmúlt napokban hasonlóan kiélezett helyzetbe került Paksi Atomerőmű esetében azért lett volna nagy probléma, mert már régen elbonották azokat a kazánokat, amelyeket 1982-ben az első paksi blokk beindításához építettek.

Kezdődik a Cernavodai Atomerőmű kényszerpihenője/Fotó: Alex Nicodim / AFP

Románia a napokban bárkák lesüllyesztésével és sziklák vízbe robbantásával megpróbálta növelni a víz szintjét az atomerőmű feletti szakaszon, de a kísérlet nem vezetett eredményre. (Hamarosan viszont fenékküszöb létesül hasonló céllal a Paksi Atomerőmű vízellátása érdekében.) A ma reggel megkezdett intézkedésről és annak okáról a Bukaresti Értéktőzsde honlapján közölt részleteket a Nuclearelectica. Mint írja, a döntést a Duna vízszintjének folyamatos és jelentős csökkenése határozta meg. A 2. blokk ellenőrzött leállítása az ilyen helyzetekre vonatkozó eljárásoknak megfelelően történik

a biztonsági tartalékok,

a berendezések

és az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet (INHGA) következő napokra vonatkozó előrejelzésének szigorú ellenőrzése alapján.

Az újraindításról a Duna vízszintjére vonatkozó előrejelzések alakulásától függően döntenek az atomerőmű szakemberei, minden nukleáris biztonsági tartalékot prioritásként kezelve.

Nem sérül a nukleáris biztonság a cernavodai leállás miatt

A Nuclearelectrica szerint mindkét blokk biztonságos leállított állapotban tartása nincs hatással a nukleáris biztonságra, így értelemszerűen a személyzetre, a környezetre és a lakosságra sem. Az INGHA előrejelzése szerint a Duna vízhozama augusztus 12. és 19. között kozó előrejelzése szerint a Romániába történő belépés helyén (a baziasi szakasznál) viszonylag állandó lesz. Az időszak első és utolsó két napján napi 1350 köbméter, a többin 1400 köbméter. A többéves augusztusi átlag 3900 köbméter alatti.