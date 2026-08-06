Félelmetes eljárással növelnék meg a Duna vízállását, akár 12 centimétert is jelenthet hirtelen: ma megpróbálják a lehetetlent, több ezer tonnát mozgatnak meg
A Duna vízhozama szerdán már másodpercenként 1400 köbméterre csökkent, holott a hidrológusok ezt a történelmi mélypontot csak péntekre várták. Ez kevesebb a 2003-ban feljegyzett korábbi negatív rekordnál, és alig több mint harmada az augusztusi, másodpercenként 3900 köbméteres sokéves átlagnak – írja egy román portál. A cernavodai atomerőmű üzemeltetésének fenntartása kritikus fontosságú.
A román szakemberek is tovább küzdenek, hogy megoldják a cernavodai atomerőmű 2-es blokkjának hűtővízellátását. Az 1-es blokkot korábban már leállították, így ha a második reaktort is ki kell kapcsolni, Románia újabb jelentős alaperőművi kapacitást veszítene el. A portál azt írja, Románia minden este több mint 2200 MW-ot importál, nagyon magas árakon. Ilie Bolojan ideiglenes miniszterelnök bejelentette, hogy a fogyasztók ősszel kapják meg a magasabb számlákat. A becsült fogyasztás meghaladja a 7000 megawattot ezekben a napokban.
Csütörtökön újra megpróbálják elsüllyeszteni az uszályokat
A hatóságok csütörtök reggel ismét megpróbálják elsüllyeszteni azt a négy, több ezer tonna kővel megrakott uszályt, amelyekkel részben elzárnák a Bala-ágat. A rögtönzött gát feladata az lesz, hogy a Duna vizének nagyobb részét az Öreg-Duna ága, majd Cernavoda felé terelje. A beavatkozást eredetileg szerdára tervezték, de az erős és veszélyes áramlatok miatt elhalasztották.
A cél 10-12 centiméteres vízszintemelkedés elérése az erőmű térségében.
Már robbantottak is a Dunán
A mostani műveletet egy hétfői katonai akció előzte meg, ahogy korábban beszámoltunk róla. Több mint száz katona és 16 műszaki eszköz részvételével, 180 kilogramm robbanóanyag felhasználásával részben eltávolították a Pârjoaia-sziklát, amely akadályozta a víz áramlását az Öreg-Duna felé. A robbantás után Cernavoda térségében két centiméterrel emelkedett a vízszint, miközben az előrejelzés további kétcentiméteres csökkenést valószínűsített. A román hatóságok számítása szerint tehát a beavatkozás nettó négy centimétert, vagyis körülbelül két további működési napot nyert az atomerőműnek. Az a kritikus, mínusz 233 centiméteres vízszint, amelyet korábban péntekre vártak, most legkorábban a jövő hét elején következhet be.
Amennyiben az uszályok elsüllyesztése is meghozza a kívánt eredményt, a cernavodai 2-es blokk további 10–11 napig működhet. Ha azonban a vízszint nem emelkedik eléggé, a reaktort le kell állítani.
Méregdrága importra szorul Románia
A tét azért különösen nagy, mert Románia már jelenleg is komoly villamosenergia-hiánnyal küzd. Az esti csúcsidőszakban, 19 és 23 óra között az ország több mint 2200 megawatt villamos energiát importál, miközben a fogyasztás meghaladja a 7000 megawattot. Az importár a legterheltebb órákban az 500 eurót is átlépi megawattóránként. A portál azt is megemlíti, hogy a régióban csak Magyarországon alakultak ki hasonlóan magas árak, miután a Duna alacsony vízállása miatt a paksi atomerőmű termelését is jelentősen vissza kellett fogni.
A román kormány csütörtöki ülésén újabb lépésekről tárgyal, melyek lehetővé teszik további fogyasztáscsökkentő intézkedések bevezetését, ha az önkéntes takarékosság nem elegendő az esti áramigény kielégítéséhez. Több romániai város már korlátozta a közvilágítást és más önkormányzati fogyasztókat, miközben az ország miniszterelnöke arra figyelmeztetett: a rekordáron beszerzett villamos energia költsége ősszel a lakossági számlákban is megjelenhet.