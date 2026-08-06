Félelmetes eljárással növelnék meg a Duna vízállását, akár 12 centimétert is jelenthet hirtelen: ma megpróbálják a lehetetlent, több ezer tonnát mozgatnak meg

A Duna vízhozama szerdán már másodpercenként 1400 köbméterre csökkent, holott a hidrológusok ezt a történelmi mélypontot csak péntekre várták. Ez kevesebb a 2003-ban feljegyzett korábbi negatív rekordnál, és alig több mint harmada az augusztusi, másodpercenként 3900 köbméteres sokéves átlagnak – írja egy román portál. A cernavodai atomerőmű üzemeltetésének fenntartása kritikus fontosságú.

Csütörtökön újra megpróbálják elsüllyeszteni a kővel megrakott uszályokat a cernavodai atomerőműnél/Fotó: AFP

A román szakemberek is tovább küzdenek, hogy megoldják a cernavodai atomerőmű 2-es blokkjának hűtővízellátását. Az 1-es blokkot korábban már leállították, így ha a második reaktort is ki kell kapcsolni, Románia újabb jelentős alaperőművi kapacitást veszítene el. A portál azt írja, Románia minden este több mint 2200 MW-ot importál, nagyon magas árakon. Ilie Bolojan ideiglenes miniszterelnök bejelentette, hogy a fogyasztók ősszel kapják meg a magasabb számlákat. A becsült fogyasztás meghaladja a 7000 megawattot ezekben a napokban.