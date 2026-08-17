Titokzatos energiaforrás mentette meg Romániát Cernavoda lezárása után: mindenki kérdőn néz a kormányra, Budapesten is

Kritikus napok előtt áll Magyarország, folyik a harc, hogy kedden vagy szerdán ne érjen el olyan alacsony vízszintet Paksnál a Duna, hogy az atomerőmű utolsó blokkját is le kelljen kapcsolni. Az előkép Románia: ők már csütörtökön a cernavodai atomerőmű teljes leállítására kényszerültek. A szomszéd ország áramszolgáltatása ezt is elviselte, és most meghökkentő és a Duna mentén kérdések özönét elindító részlet derült ki arról, hogy hogyan.

A cernavodai atomerőmű leállt, de semmi bajuk nem történt – mégis hogyan? Fotó: Anadolu via AFP

Ezek a kérdések bőven áthullámzanak Magyarországra is: a problémák a Duna mentén hasonlóak, a megoldások azonban nem, ha a bárkaelsüllyesztés és a fenékküszöb kialakítása Paksnál és Cernavodánál egybevágó momentumok is.

Beszámoltunk róla, miképp vágott Európában mindenki elé szélsebesen az energiaingadozások elleni felkészülésben Bulgária: gyorsan kiépített tárolóik révén ők fölözték le a hasznot a régió energiaimport-igényéből az aszály okozta jelenlegi válságban, holott nekik is van veszélybe került atomerőművük. Erről azt kell tudni: az esti áramfogyasztási csúcs idején nem termelnek a naperőművek, és ha az atomerőmű is leáll, tárolókból tölthetiő vissza a kiesés pótlására áram. Ezt oldották meg a bolgárok.

Cernavodai atomerőmű, Paks, Kozloduj – ha leállnak, a bolgárok még akkor is...

A bolgár huszárvágásról lapunkhoz hasonlóan a román sajtó is bőven cikkezett, de most a számukra is meghökkentő új információ érkezett:

a mélyben, a szemek elől rejtve valami Romániában is történt.

A bolgárokról néhány napja a következőt írta a román Economica a Capital hetilap adataira hivatkozva: a beépített tárolóik összteljesítményét a májusi 3,432 gigawattról július közepére 4,8 gigawattra tornázátk fel. Az energiatároló-képesség a két évvel ezelőtti 0,2 gigawattóráról 15 gigawattórára szárnyalt, ami annyit jelent, hogy a 4,8 gigawattos csúcsteljesíményt akár majdnem három órán keresztül képesek fenntartani.

Ha káprázik a szemünk a számoktól, mérceként még annyit: a paksi atomerőmű teljes leállításával 2 gigawatt, a cernavodaival 1,4 gigawatt teljesítmény esik ki. Ha a bolgárok is leállítani kényszerülnek a kozloduji erőművüket, az további 2 gigawattot jelent. Vagyis, ha mind a három nagy atomerőmű leáll, csak a bolgár tárolók három órán keresztül le tudják fedni szinte a teljes kiesést.