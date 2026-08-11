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energiaválság
Románia
atomerőmű

Riasztó vendégek jelentek meg az elsüllyesztett román uszályoknál: ide fajulhat egy atomerőmű-leállás

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Alig fejezték be azt a rendkívüli műveletet, amellyel négy, kővel megrakott uszályt süllyesztettek a Dunába a cernavodai atomerőmű megmentése érdekében, újabb problémával szembesültek a román hatóságok. Kedden azt közölték, hogy az elmúlt hétvégén riasztották őket, mert motorcsónakkal közelítették meg az uszályokat, hogy a gyanú szerint fémalkatrészeket lopjanak róla – írja a Maszol.ro.
VG
2026.08.11, 10:46
Frissítve: 2026.08.11, 11:57

A Konstanca megyei rendőrséget a múlt hét végén riasztották, miután az Alsó-Dunai Folyami Igazgatóság jelezte, hogy két ember egy motorcsónakkal megközelítette az Izvoarele település térségében elsüllyesztett uszályokat, és a gyanú szerint alkatrészeket próbáltak ellopni. – írja a Maszol.  

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                                             Megjelentek a tolvajok a cernavodai atomerőmű miatt elsüllyesztett uszályok környéként Fotó: AFP

A helyszínre érkező rendőrök végül nem találtak hiányzó alkatrészeket vagy vágásra utaló nyomokat az uszályokon. A motorcsónak tulajdonosát azonban azonosították: a 46 éves férfit kihallgatásra előállították. A rendőrség minősített lopás kísérlete miatt indított büntetőeljárást – számolt be a portál a román hatóságok közlése alapján. Az eset után már nem bízzák a véletlenre az uszályok sorsát, rendőrök és csendőrök jelentek meg a térségben, hogy megakadályozzák az újabb próbálkozásokat.

Az uszályok tartják életben a cernavodai reaktort

Az uszályok elsüllyesztésének történetét a Világgazdaság is részletesen követte. A négy uszályt néhány nappal ezelőtt szándékosan süllyesztették el a Duna Bala-ágában, miután a rendkívül alacsony vízállás miatt veszélybe került a cernavodai atomerőmű 2-es blokkjának működése. A kővel megrakott uszályokból két mesterséges küszöböt alakítottak ki azzal a céllal, hogy a Bala-ág felé áramló víz egy részét visszatereljék az Öreg-Dunába, ahonnan a cernavodai atomerőmű vízellátása történik.

A beavatkozásnak mérhető eredménye is lett. Az első két uszály elsüllyesztése után Cernavodánál négy centiméterrel emelkedett a vízszint, miközben a hidrológiai előrejelzés éppen négycentiméteres csökkenéssel számolt. A művelet így az akkori számítások szerint összesen mintegy nyolc centiméteres előnyt jelentett a várható helyzethez képest. A helyzet ugyanakkor továbbra is kritikus, és nem jelent végleges megoldást. 

Tegnapi cikkünkben beszámoltunk róla, hogy Cristian Busoi, az energiaügyi minisztérium államtitkára azt mondta, hogy a Dunán végrehajtott intézkedések hatása nem volt tartós, ezért fel kell készülni arra az esetre is, ha a Cernavodai Atomerőmű második blokkja rövid ideig nem működne.  A rendkívüli dunai vízhiány miatt a román hatóságok az elmúlt napokban több beavatkozással próbálták biztosítani, hogy elegendő víz jusson Cernavodához. A folyó medrét kotorták, felrobbantották a víz útját akadályozó Parjoaia-szikla egy részét, majd több ezer tonna kővel megrakott uszályokat süllyesztettek el. Ezzel időt nyertek, de nem sikerülni az erőmű leállítását. 

 

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