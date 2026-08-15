Christian Horner F1-es visszatérése: közeleg a kulcsfontosságú határidő, miközben 10 milliárd dollár a tét

Az 52 éves angolt 2025 júliusában menesztette a Red Bull, amivel véget ért az a rendkívül sikeres időszak, amely során csapatfőnökként Christian Horner a mezőnyt hosszú ideig uraló istállót vezette.

Christian Horner Silverstone-ban - visszatérése hatamas dobás lehet / Fotó: AFP

A Red Bull élén eltöltött közel két évtized alatt Horner rengeteget tanult a Forma–1-ről. Többek között azt is, hogy ha újabb lehetőséget kap, bizonyos dolgokat már másképp szeretne csinálni. Nagy visszhangot kiváltó távozása óta Horner nyíltan beszélt arról, hogy aligha térne vissza egyszerű csapatfőnökként. Nagyobb szerepkört szeretne, és vélhetően tulajdonrészt is a csapatból.

Horner nagyobb szerepet akar

Ha ezt egyfajta hosszú távú tervnek tekintjük, Horner jó irányban gondolkodik, hiszen az F1 sikere továbbra is egyre magasabb kereskedelmi bevételeket és csapatértékeket eredményez.

Tavaly év végén a Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff 230 millió fontot – több mint 300 millió dollárt – kapott a Mercedes-istálló 5 százalékának eladásáért.

Wolff továbbra is több mint 28 százalékot birtokol,

az ügylet pedig elképesztőj összegre, 6 milliárd dollárra értékelte a Mercedes F1-es csapatát.

Az értékelések pedig egyértelműen tovább emelkedhetnek. Az Alpine vezetője, Flavio Briatore nemrég a The Race Businessnek így fogalmazott: a

mikor ezekkel a pénzügyi szakemberekkel beszélgetsz, arról van szó, hogy rendben, három-négy év múlva egy Forma–1-es csapat 10 milliárd dollárt ér.

Briatore szerint a szakértők úgy vélik, hogy az Alpine hamarosan akár 10 milliárd dollárt is érhet.

Az Alpine továbbra is Christian Horner legjobb lehetősége 2027-re

Briatore szavai azért különösen fontosak, mert jelenleg az Alpine kínálja Horner számára a legjobb lehetőséget arra, hogy 2027-ben visszatérjen a Forma–1-be.

Az Otro tulajdonában lévő 24 százalékos részesedés állítólag eladó.

A Mercedes és Wolff az év elején visszariadt a hírek szerint 720 millió dolláros vételártól.

Mindezt úgy, hogy az Otro 2023-ban mindössze 200 millió dollárt fizetett ugyanezért a részesedésért.

Jól látható tehát, milyen ütemben emelkedik az F1-es csapatok értéke. Hornert pedig – egy befektetői csoport tagjaként – már korábban is kapcsolatba hozták az Otro Alpine-ban meglévő részesedésének megvásárlásával.