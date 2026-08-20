Osztaléksztriptíz: 20 millió euróval rövidíthették meg az államot a Commerzbank volt bankárai

Német ügyészek vádat emeltek a Commerzbank négy korábbi alkalmazottja ellen a 2008-as tevékenységükhöz kapcsolódó állítólagos adócsalás miatt. Ez a legújabb lépés annak az egész pénzügyi ágazatot érintő konstrukciónak a felszámolásában, amely több milliárd eurós kárt okozott az adófizetőknek.

A Commerzbank frankfurti székháza - nagy divat volt a pénzügyi válság után az osztaléksztriptíz, most indulnak az eljárások / Fotó: AFP

A pénzügyi válság idején virágzó gyakorlat miatt bankok tucatjai és magánszemélyek százai kerültek hatósági vizsgálatok célkeresztjébe.

A konstrukció lényege német vállalatok részvényeinek az osztalékfizetési napok körüli villámgyors adásvétele volt.

A hatóságok szerint ezzel megkárosították az államot és az adófizetőket.

A Commerzbank volt bankárai csaltak

A frankfurti ügyészség csütörtökön közölte, hogy a négy személyt – két brit, egy német és egy amerikai állampolgárt, akik 59 és 66 év közöttiek – „különösen súlyos adócsalás gyanúja” miatt vádolják.

Az ügyészek közölték, hogy az érintett bank székhelye Frankfurtban van, de nem nevezték meg a pénzintézetet. Az ügyet közvetlenül ismerő két forrás ugyanakkor a Reutersnek azt mondta, hogy a bankárok a Commerzbanknál dolgoztak.

Nem kommentálunk harmadik feleket érintő jogi eljárásokat. Maga a Commerzbank nem fél az eljárásban

– közölte a bank.

Az úgynevezett cum-ex kereskedés – más néven osztalékarbitrázs vagy dividend stripping, mondjuk: "osztaléksztriptíz" – során bankok és befektetők gyors egymásutánban adták-vették vállalatok részvényeit az osztalékfizetés időpontja körül.

Ez elhomályosította, hogy az adott időpontban valójában ki volt a részvény tulajdonosa, és

lehetővé tette, hogy ugyanazon osztalék után több szereplő is jogosulatlanul igényeljen vissza adót.

A frankfurti ügyészség szerint ebben a konkrét ügyben Hessen tartományt – ahol a Commerzbank székhelye található – 20 millió eurós kár érte.

„A vádlottak a gyanú szerint tudatos és szándékos együttműködés keretében dolgozták ki, hagyták jóvá és hajtották végre az úgynevezett cum-ex ügyleteket” – közölte az ügyészség. A Commerzbank korábban jelezte, hogy az ügyészség vizsgálja ezeket az ügyleteket, és a bank együttműködik a hatóságokkal.