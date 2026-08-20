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Commerzbank
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Osztaléksztriptíz: 20 millió euróval rövidíthették meg az államot a Commerzbank volt bankárai

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A pénzügyi válság idején virágzó gyakorlat miatt bankok tucatjai és magánszemélyek százai kerültek hatósági vizsgálatok célkeresztjébe. Az osztalékfizetés idején történő részvénymanipuláció miatt most a Commerzbank négy volt bankára ellen nyomoznak a hatóságok.
D. GY.
2026.08.20, 14:09

Német ügyészek vádat emeltek a Commerzbank négy korábbi alkalmazottja ellen a 2008-as tevékenységükhöz kapcsolódó állítólagos adócsalás miatt. Ez a legújabb lépés annak az egész pénzügyi ágazatot érintő konstrukciónak a felszámolásában, amely több milliárd eurós kárt okozott az adófizetőknek.

Commerzbank
A Commerzbank frankfurti székháza - nagy divat volt a pénzügyi válság után az osztaléksztriptíz, most indulnak az eljárások / Fotó: AFP

A pénzügyi válság idején virágzó gyakorlat miatt bankok tucatjai és magánszemélyek százai kerültek hatósági vizsgálatok célkeresztjébe. 

A konstrukció lényege német vállalatok részvényeinek az osztalékfizetési napok körüli villámgyors adásvétele volt. 

A hatóságok szerint ezzel megkárosították az államot és az adófizetőket.

A Commerzbank volt bankárai csaltak

A frankfurti ügyészség csütörtökön közölte, hogy a négy személyt – két brit, egy német és egy amerikai állampolgárt, akik 59 és 66 év közöttiek – „különösen súlyos adócsalás gyanúja” miatt vádolják.

Az ügyészek közölték, hogy az érintett bank székhelye Frankfurtban van, de nem nevezték meg a pénzintézetet. Az ügyet közvetlenül ismerő két forrás ugyanakkor a Reutersnek azt mondta, hogy a bankárok a Commerzbanknál dolgoztak.

Nem kommentálunk harmadik feleket érintő jogi eljárásokat. Maga a Commerzbank nem fél az eljárásban

 – közölte a bank.

  • Az úgynevezett cum-ex kereskedés – más néven osztalékarbitrázs vagy dividend stripping, mondjuk: "osztaléksztriptíz" – során bankok és befektetők gyors egymásutánban adták-vették vállalatok részvényeit az osztalékfizetés időpontja körül. 
  • Ez elhomályosította, hogy az adott időpontban valójában ki volt a részvény tulajdonosa, és 
  • lehetővé tette, hogy ugyanazon osztalék után több szereplő is jogosulatlanul igényeljen vissza adót.

A frankfurti ügyészség szerint ebben a konkrét ügyben Hessen tartományt – ahol a Commerzbank székhelye található – 20 millió eurós kár érte.

„A vádlottak a gyanú szerint tudatos és szándékos együttműködés keretében dolgozták ki, hagyták jóvá és hajtották végre az úgynevezett cum-ex ügyleteket” – közölte az ügyészség. A Commerzbank korábban jelezte, hogy az ügyészség vizsgálja ezeket az ügyleteket, és a bank együttműködik a hatóságokkal.

Berlini fordulat: hajlandóak együttműködni az UniCredittel

Új szakaszba léphet a Commerzbankért folytatott küzdelem: a német kormányzat magas rangú tisztviselői már készek leülni tárgyalni az UniCredittel a Berlin kezében lévő 12,7 százalékos részesedés eladásáról. A feltétel azonban komoly: az olasz banknak előbb egy közös stratégiai tervet kell kidolgoznia a német féllel.

Ez éles fordulat Berlin korábbi álláspontjával szemben, mivel eddig szó sem lehetett volna az állami részesedés eladásáról. 

Az UniCredit márciusban indította el önkéntes részvénycsere-ajánlatát, majd július 8-ára 47,59 százalékra növelte teljes részesedését a Commerzbankban. Ez a szavazati jogok 49,65 százalékát jelenti, mivel a bank saját részvényei nem rendelkeznek szavazati joggal.

A német kormány júniusban még hivatalosan elutasította az UniCredit ajánlatát, többek között az ajánlati prémium és az olasz bank megközelítése miatt. Friedrich Merz német kancellár azonban július 15-én már világossá tette, hogy Berlin nem akarja megakadályozni az átvételt, csupán a tranzakció módját kifogásolja.

Most pedig úgy tűnik, a következő lépés is megtörténhet: az állam kész lehet értékesíteni saját pakettjét, amennyiben az UniCredit elfogadható elképzelést mutat be arról, hogyan nézne ki az egyesített bank működése.

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