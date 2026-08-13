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A cseheket is utolérte az energiaválság: a vízerőművek nagy része leállt – Babis összehívta a válságstábot

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Vízhiány miatt leállt a csehországi kis vízerőművek több mint 90 százaléka. A csehországi atomerőművek működése egyelőre nincs veszélyben.
VG/MTI
2026.08.13, 13:46
Frissítve: 2026.08.13, 14:28

Vízhiány miatt több mint 1400 kis vízerőmű állt le Csehországban, ami az ilyen létesítmények több mint 90 százaléka. A nagy vízerőművek mind üzemelnek, bár egy részük csökkentette termelését – jelentette csütörtökön a CTK cseh hírügynökség a szakmai szervezetek és a Cseh Energetikai Művek (CEZ) felmérésére hivatkozva.

Csehország cseh vízerőművek atomerőmű
A csehországi atomerőművek működése egyelőre nincs veszélyben / Fotó: Michal Cizek / AFP

A kis vízerőművek az utóbbi években az éves cseh áramtermelés mintegy 3-5 százalékát biztosították, ezért szakértői vélemények szerint leállásuk nem okoz problémákat az áramellátásban.

A nagy vízerőművek termelése az első félévben éves szinten 17 százalékkal csökkent, s valószínűsíthető, hogy a második félévben ez a csökkenés még nagyobb lesz. Országos szinten eddig az áramellátással nincsenek gondok, sehol sem kellett korlátozni a fogyasztást.

A CEZ által működtetett nagy vízerőművek mind üzemelnek, bár néhány esetben csökkentett szinten. Jelenleg az áramtermelés a korábbi szint átlagának 60-70 százalékán van a CEZ közleménye szerint.

Csehországnak két atomerőműve is van, amelyek az áramtermelés mintegy 30-35 százalékát biztosítják.

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Az idei év csapadékhiánya 1961 óta a legmagasabb. A prágai meteorológiai intézet szerint augusztus 10-ig átlagban 289 mm csapadék esett Csehországban, ami az 1991-2010-es évek csapadékának 66 százaléka.

Andrej Babis kormányfő a nap folyamán meglátogatja a Moldva folyón Prága alatt működő Slapy víztárolót, majd az érintett miniszterekkel, valamint a szakértőkkel megvitatja az idei szárazság okozta helyzetet és a problémák megoldásának lehetőségeit. Babis csütörtök reggeli videójában azt mondta, hogy várhatóan felújítják a Szárazság Ellen Harcoló Nemzeti Koalíció tevékenységét. Ez a szerv 2018-ban, Babis első kormányának idején jött létre, de az utóbbi években nem működött.

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