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piaci részesedés
Románia
fordulat
márka
Dacia

Csoda történt a szomszédban: a gyárbezárások és a teljes bezuhanás után állt fel a nemzeti autómárka – bejött a Dacia csodafegyvere, a kínaiak nem értik, mi történik

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Ijesztő évkezdés után meglepő fordulatot vett a romániai autópiac: az év első felének mélyrepülését követően a Dacia piaci részesedése júliusban ismét megközelítette a korábbi, történelmi léptékű szintet. A kínai márkák előretörése megtorpanni látszik. Eközben a Dacia felett újabb felhők gyülekeznek: az energiaválság miatt átmenetileg le kellett állítani a termelést.
VG
2026.08.12, 08:59

A román autópiac elemzői szinte értetlenül álltak a Dacia 2026-os teljesítménye előtt - számol be arról a Profit.ro román gazdasági hírportál. A piacvezető márka részesedése a korábbi 30–33,6 százalékos kényelmes szintről drasztikusan, 17–18 százalék közé zuhant az év első hónapjaiban, ám júliusban nagyot ugrott a Dacia ezen mutatója.

dacia
Meglepetésszerűen nőtt júliusban a Dacia piaci részesedése júliusban (illusztráció)
Fotó: Jenson / Shutterstock

A januári összeomlástól a júliusi fordulatig: viharos hét hónap van a Dacia mögött

Elképesztő fordulatokat látni a márka eddigi idei teljesítményében. Először a mélyrepülésnek lehettünk tanúi, hiszen januárban radikális, 64 százalékos eladási csökkenéssel indult a piaci visszaesést, amire még a Covid-19-járvány idején sem volt példa. 

A legnehezebb időszakot az április jelentette, amikor a Dacia piaci részesedése 16,6 százalékos történelmi mélypontra süllyedt.

A drasztikus visszaesés hátterében rendkívül komplex okok álltak:

  • az időjárási viszonyokhoz köthető logisztikai fennakadások;
  • modellfrissítések és jelentős motorizációs átállások;
  • a Rabla állami támogatási program körüli változások.

A június már a kilábalás első jeleit mutatta, júliusban pedig megtörtént a várt áttörés: bár az eladási darabszámok még 35,6 százalékkal elmaradtak az előző évitől, a regisztrált 3286 autó elegendő volt ahhoz, hogy a Dacia piaci részesedése hirtelen 27,6 százalékra ugorjon. A versenytársak még ennél is nagyobb mértékű eladási zuhanása miatt a hazai márka ismét megközelítette a korábbi egyharmados piaci jelenlétét.

Összegezve az év eddigi időszakának fordulatai:

  • 2025 (átlag): kb. 33,6 százalék
  • 2026. január: 18.0 százalék
  • 2026. április (eddigi mélypont): 16,6 százalék
  • 2026. július: 27,6 százalék

Nem a kínai dömping okozta a válságot

Sokan a kínai autógyártók (BYD, MG, Geely, Chery, Omoda stb.) agresszív piaci jelenlétének tulajdonították a Dacia gyengélkedését. A számok azonban cáfolják ezt: a kínai modellek döntő többsége nem a Dacia árszegmensében versenyez.

Bár a kínai márkák együttes részesedése a korábbi 3 százalék alatti átlagról 10–14 százalék közé emelkedett, eladásaik az elmúlt három hónapban havi 1600 darab körül stabilizálódtak.

 Ez azt jelzi, hogy a kínai roham egyelőre elérte a plafonját, és nem vett el érdemi piaci részesedést a Daciától.

Újabb akadály: áramhiány miatt állították le a termelést

Miközben a piaci kereslet rendeződni látszik, a gyártási oldalon egy újabb, súlyos problémákkal kell szembenéznie a vállalatnak. Mint a Világgazdaság oldalán megírtuk,

a bukaresti kormány az egyre súlyosabb energiaválság miatt augusztus 19-ig elrendelte a Dacia és a Ford romániai autógyárainak leállítását.

A két autógyártó az ország legnagyobb ipari villamosenergia-fogyasztói közé tartozik. A termelés felfüggesztésével a hatóságok mintegy 200 megawatt teljesítményt takarítanak meg a legkritikusabb esti csúcsidőszakokban, biztosítva az országos villamosenergia-hálózat stabilitását

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