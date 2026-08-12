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Hormuzi-szoros
Donald Trump
Irán

Kész, vége, ennyi volt az iráni béke: Donald Trump bejelentette, az USA ellenőrzése alá vonja a Hormuzi-szorost –"Teljes ellenőrzés alatt tartjuk"

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
„Teljes ellenőrzésünk alatt tartjuk a Hormuzi-szorost, a miénk” – mondta az amerikai elnök újságíróknak. Donald Trump azt is hozátette, hogy nem bízik Iránban.
Járdi Roland
2026.08.12, 06:57
Frissítve: 2026.08.12, 07:03

Donald Trump elnök kedden kijelentette, hogy nem bízik Iránban, és azt állította, hogy az Egyesült Államok jelenleg „teljes ellenőrzést” gyakorol a Hormuzi-szoros felett – írja az Anadolu Hírügynökség.

Donald Trump
Kész, vége, ennyi volt az iráni béke: Donald Trump bejelentette, az USA ellenőrzése alá vonja a Hormuzi-szorost –"Teljes ellelnőrzés alatt tartjuk" Fotó: Saul Loeb / AFP

Kész, vége, ennyi volt az iráni béke: Donald Trump bejelentette, az USA ellenőrzése alá vonja a Hormuzi-szorost - "Teljes ellelnőrzés alatt tartjuk"

„Nem bízom Iránban. Miért – azt mondod, hogy bízom Iránban!? Én vagyok az utolsó ember, aki megbízik Iránban – mondta Trump újságíróknak a marylandi Andrews közös bázison, miután ohiói útra kelt.

Folyamatosan hazudtak nekem

 – tette hozzá. A Közel-Kelet továbbra is feszült, mióta február végén elkezdődött az amerikai-izraeli háború Irán ellen. Teherán és Washington még nem jutott végleges megállapodásra a konfrontáció megszüntetéséről, miközben a Hormuzi-szoros lezárása továbbra is zavarokat okoz a globális energiaellátási láncokban.

Újra emelkedik az olaj ára

Ahogy beszámoltunk róla, hétfőn vett újabb fordulatot az Irán és az Egyesült Államok közötti konfliktus, és a jelek szerint egyre távolabb kerülhet a megoldás, amely újra megnyitná a világ egyik legfontosabb energiaszállítási útvonalát. Donald Trump hétfőn olyan kártérítési követelésekkel állt elő Teheránnal szemben, amelyek korábban nem szerepeltek az amerikai tárgyalási feltételek között. Eközben a Bank of America (BofA) arra figyelmeztet, hogy az olajárak emelkedése a tél folyamán is folytatódhat, amennyiben az Egyesült Államoknak és Iránnak nem sikerül megállapodnia a Hormuzi-szoros újranyitásáról.

A befektetők a legújabb fejleményekre idegesen reagált, a Brent ára több mint 5 százalékkal ugrott.
 

 

 


 

 

 



 

  
 

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