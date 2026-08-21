Amerika adóssága elérte a 40 ezermilliárd dollárt, Európa az útját keresi a haderőfejlesztésben, gigantikus villanyimport-üzletet hozott tető alá Németország – heti hírösszefoglaló

A modern hadviselés egyik legfontosabb kérdése ma az, hogy mire érdemes fordítani a védelmi költségvetéseket. A drónok és a mesterséges intelligencia látványosan átalakítják a harcteret, ám a hagyományos fegyverrendszerek továbbra is nélkülözhetetlenek – írja heti összefoglalójában a Handelsblatt.

A Bundeswehr egyelőre sajátos megoldást választott; Németország 2029-ig elsősorban a hagyományos haderő fejlesztésére koncentrál, a drónok és a mesterséges intelligencia nagyobb arányú integrációját pedig 2035-ig tervezi. / Fotó: Anelo / Shutterstock (Képünk illusztráció)

„A drónok önmagukban nem hódítanak meg területet” – továbbra is szükséges a hagyományos fegyvernemek fejlesztése

A Kieli Világgazdasági Intézet elnöke különböző interjúkban bírálta a német védelmi politikát. Moritz Schularick a Handelsblattnak azt nyilatkozta, hogy a Németország által 2030-ig védelmi beruházásra szánt 700 milliárd eurónak a mesterséges intelligenciára, az autonóm rendszerekre, a robotikára és az űrképességekre kellene fordítania, és sokkal kevesebbet tankokra és fregattokra. Hulladék a haladás szelleme helyett – ez az értékelés illeszkedik a Bundeswehr (német fegyveres erők) általános felfogásához – mutatott rá.

Ezzel szemben Carlo Masala, a Bundeswehr müncheni egyetemének professzora szerint a következő háborúkban a csúcstechnológiának és a hagyományos haditechnikának együtt lesz szerepe. „A drónok önmagukban nem hódítanak meg területet” – fogalmazott Masala.

A hadseregek világszerte azt mérlegelik, mekkora összeget fordítsanak drónokra és mesterséges intelligenciára, míg tankokra, tüzérségre és hadihajókra is szükségük van.

A Bundeswehr egyelőre sajátos megoldást választott; Németország 2029-ig elsősorban a hagyományos haderő fejlesztésére koncentrál, a drónok és a mesterséges intelligencia nagyobb arányú integrációját pedig 2035-ig tervezi. A stratégia komoly gazdasági kérdéseket is felvet, hiszen Németországban már több olyan új védelmiipari vállalat működik, amely a jövő hadviseléséhez fejleszt technológiákat.

40 ezermilliárd dollár fölött az amerikai államadósság

Közben Washingtonban a pénzügyi piacok okoznak fejfájást. Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter hosszabb lejáratú állampapírok visszavásárlásával próbálta stabilizálni a kötvénypiacot, a kísérlet azonban csak rövid ideig hozott megnyugvást.