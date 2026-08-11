Ukrajna az éjjel ismét dróncsapásokat hajtott végre mélyen az orosz hátországban – a Wildberries raktára is a célpontok között
Több oroszországi helyszínen is tüzekről érkeztek hírek augusztus 11-ére virradó éjszaka, ugyanis Ukrajna ismét mélyen az orosz hátországban található célpontokat támadhatott. A Voronyezsi területen egy, a Wildberries orosz internetes kereskedelmi óriáshoz tartozó logisztikai központnál dróntámadás következtében csaptak fel a lángok. A több mint 6000 kilométerre fekvő Oroszország távol-keleti részén, Komszomolszk-na-Amure városában pedig egy olajfinomítónál keletkezett tűz – írja a Kyiv Independent.
Ismét a Wildberries központját vették célba az ukrán drónok
A Voronyezsi területen található Novaja Uszman település Wildberries-logisztikai központjában tűz ütött ki, amit a Supernova Plus Telegram-csatorna szerint robbanássorozat előzött meg. Alekszandr Guszjev, a régió kormányzója korábban légiriadót rendelt el a dróntámadások veszélye miatt.
A történtekről egyelőre kevés hivatalos információ áll rendelkezésre, az ukrán lap szerint, a tűz keletkezésének pontos okát sem sikerült azonnal megállapítani, a beszámolókat pedig egyelőre független forrásból nem tudták teljes körűen ellenőrizni.
Komszomolszk-na-Amur az orosz Távol-Keleten, Habarovszki határterületen található, több mint 6000 kilométerre Ukrajnától. Az Exilenova Plus Telegram-csatorna egy helyi olajfinomítónál bekövetkezett tűzről számolt be.
Hasonló incidensről érkezett jelentés az Ukrajnától mintegy 4300 kilométerre fekvő Angarszkból, az Irkutszki területről is. Az Exilenova Plus szerint egy erőműnél keletkezett tűz.
Az ukrán hadsereg az elmúlt időszakban egyre mélyebben fekvő oroszországi energetikai és ipari létesítményeket vett célba, a támadások egyik célja Oroszország üzemanyag- és ipari kapacitásainak gyengítése.
A Wildberries neve ismerős lehet, ugyanis a cég logisztikai infrastruktúrája az utóbbi napokban több támadásról szóló jelentésben is felbukkant.
Augusztus 7-én egy jekatyerinburgi logisztikai központot ért dróntámadás, amit később maga a vállalat is megerősített. Augusztus 5-én a Tulai területen egy másik Wildberries-raktárnál ütött ki tűz egy dróntámadás után.
A vállalat jelentős szereplője az orosz online kiskereskedelemnek, weboldalán katonai célokra is használható termékek, köztük drónalkatrészek és golyóálló mellények is szerepelnek – emeli ki a Kyiv Independent.
A Wildberries pénzügyi jelentőségét mutatja, hogy a cég banki érdekeltségét az Európai Unió júliusban szankciós listára helyezte, arra hivatkozva, hogy pénzügyi hozzájárulást biztosít az orosz állami költségvetéshez.
Oroszország több száz drónt fogott el az éjjel
Az éjszaka folyamán az ukrán erők Oroszország több pontján is támadásokat hajtottak végre. Augusztus 10-én egy tatárföldi olajfinomítót is találat ért, emellett megszállt ukrán területeken található katonai célpontokat támadtak.
Az ukrán vezérkar közlése szerint ugyanezen az éjszakán a Tyumenyi területen fekvő Tobolszkban működő Tobolszknyefehim petrolkémiai üzemet is támadás érte. A létesítmény körülbelül 2200 kilométerre található az ukrán–orosz határtól.
Moszkva tájékoztatása szerint az orosz légvédelem 456 ukrán drónt semmisített meg vagy fogott el az ország felett.
A mostani tűzesetek pontos körülményeit az orosz és ukrán hivatalos közlések alapján egyelőre nem lehet teljes bizonyossággal rekonstruálni.