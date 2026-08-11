Ukrajna az éjjel ismét dróncsapásokat hajtott végre mélyen az orosz hátországban – a Wildberries raktára is a célpontok között

Több oroszországi helyszínen is tüzekről érkeztek hírek augusztus 11-ére virradó éjszaka, ugyanis Ukrajna ismét mélyen az orosz hátországban található célpontokat támadhatott. A Voronyezsi területen egy, a Wildberries orosz internetes kereskedelmi óriáshoz tartozó logisztikai központnál dróntámadás következtében csaptak fel a lángok. A több mint 6000 kilométerre fekvő Oroszország távol-keleti részén, Komszomolszk-na-Amure városában pedig egy olajfinomítónál keletkezett tűz – írja a Kyiv Independent.

Valószínűleg dróntámadás következtében ütött ki tűz a Wildberries logisztikai központjában. / Fotó: Anadolu via AFP

Ismét a Wildberries központját vették célba az ukrán drónok

A Voronyezsi területen található Novaja Uszman település Wildberries-logisztikai központjában tűz ütött ki, amit a Supernova Plus Telegram-csatorna szerint robbanássorozat előzött meg. Alekszandr Guszjev, a régió kormányzója korábban légiriadót rendelt el a dróntámadások veszélye miatt.

A történtekről egyelőre kevés hivatalos információ áll rendelkezésre, az ukrán lap szerint, a tűz keletkezésének pontos okát sem sikerült azonnal megállapítani, a beszámolókat pedig egyelőre független forrásból nem tudták teljes körűen ellenőrizni.

Komszomolszk-na-Amur az orosz Távol-Keleten, Habarovszki határterületen található, több mint 6000 kilométerre Ukrajnától. Az Exilenova Plus Telegram-csatorna egy helyi olajfinomítónál bekövetkezett tűzről számolt be.

Hasonló incidensről érkezett jelentés az Ukrajnától mintegy 4300 kilométerre fekvő Angarszkból, az Irkutszki területről is. Az Exilenova Plus szerint egy erőműnél keletkezett tűz.

Az ukrán hadsereg az elmúlt időszakban egyre mélyebben fekvő oroszországi energetikai és ipari létesítményeket vett célba, a támadások egyik célja Oroszország üzemanyag- és ipari kapacitásainak gyengítése.

A Wildberries neve ismerős lehet, ugyanis a cég logisztikai infrastruktúrája az utóbbi napokban több támadásról szóló jelentésben is felbukkant.

Augusztus 7-én egy jekatyerinburgi logisztikai központot ért dróntámadás, amit később maga a vállalat is megerősített. Augusztus 5-én a Tulai területen egy másik Wildberries-raktárnál ütött ki tűz egy dróntámadás után.