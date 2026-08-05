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Oroszország

Zelenszkij nem kegyelmez: drónokkal ölné meg az orosz Amazont, a kereskedőóriás újabb sebeket kapott

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Újabb ukrán légitámadás érte a Wildberries, az „orosz Amazonként” emlegetett online kereskedelmi óriás egyik logisztikai központját. A dróncsapás következtében a Tula megyei raktárban tűz ütött ki és egy ember megsérült.
Lehoczky Milán
2026.08.05, 08:29
Frissítve: 2026.08.05, 08:31

Újabb ukrán dróntámadás érte az orosz Wildberries egyik logisztikai központját. A Tula megyei létesítményben tűz ütött ki, egy ember megsérült, miközben a vállalat ismét kénytelen volt átirányítani a csomagforgalmat. Az elmúlt hetekben ez már sokadik ukrán dróntámadás a cég infrastruktúrája ellen – írja a Reuters.

dróncsapás, Tula, Wildberries
A Wildberries tulai logisztikai központja az ukrán dróncsapás után. / Forrás:Reuters

A dróntcsapásnak most nem volt halálos áldozata

Tűz ütött ki a Wildberries egyik Tula megyei logisztikai központjában, miután ukrán drón találta el az épületet – közölte Dmitrij Miljajev, a régió kormányzója szerdán a Telegramon. A támadásban egy ember megsérült.
A Wildberries közleményben erősítette meg a csapás hírét. A vállalat tájékoztatása szerint a dolgozókat időben evakuálták, a kiszállításokat pedig más logisztikai központokba irányították át, hogy mérsékeljék a fennakadásokat.

A kormányzó beszámolója szerint a dróntámadás további károkat is okozott a térségben. Novomoszkovszk városában és az Uzlovaja körzetben ipari létesítmények sérültek meg, emellett a Tula megye egy másik részén két lakóépületben is károk keletkeztek.

A támadás egy időben zajlott azzal a nagyszabású ukrán légicsapással, amelynek során orosz erők is támadták Kijevet. Az ukrán fővárosban egy ember meghalt, 24-en megsérültek, több kerületben pedig súlyosan megrongálódtak az épületek.

Nem ez az első ukrán támadás az orosz Amazon létesítményei ellen

Ahogyan azt lapunk is megírta, a Wildberries logisztikai hálózata az elmúlt hónapokban többször is célponttá vált. Július 24-én szintén tűz ütött ki a vállalat egyik raktárkomplexumában ukrán dróntámadás után. Akkor Alekszandr Drozgyenko leningrádi kormányzó három sérültről számolt be.

Az incidens után a Wildberries & Russ ideiglenesen leállította 

  • a szentpétervári 
  • Susary és 
  • Utkina Zavod 

térségében működő logisztikai központjainak működését. Később a társaság azt közölte, hogy saját előzetes információi alapján a szentpétervári és leningrádi régió létesítményeiben nem sérült meg senki, mert a dolgozókat időben kimenekítették. A biztonsági intézkedések részeként kiürítették a Krím félszigeten, Szimferopolban működő válogatóközpontot is.

A Wildberries elleni első ukrán dróncsapások a moszkvai és a tambovi régió logisztikai központjait érték. Az akkori támadásokban legalább nyolc ember vesztette életét, több tucatnyian pedig megsérültek.

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