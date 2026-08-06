Továbbra sem áll le Zelenszkij: lángokban áll Oroszország egyik legnagyobb finomítója

Újabb ukrán dróntámadás érte az oroszországi Jaroszlavli területen működő Slavneft-Yanos olajfinomítót augusztus 6-ára virradó éjszaka. A közösségi médiában terjedő felvételek alapján a létesítményben nagy kiterjedésű tűz keletkezett, miközben a helyi hatóságok csak a régió elleni dróntámadást erősítették meg, a finomítót ért találatról nem számoltak be, írja a Kyivindependent.

Újabb ukrán dróntámadás/Fotó: Anelo / Shutterstock (Képünk illusztráció)

A dróntámadás miatt lezárták a Moszkva felé vezető út egy szakaszát

A független orosz Astra Telegram-csatorna geolokáció alapján azonosította a lángoló objektumot. A Jaroszlavli terület kormányzója, Mihail Jevrajev közölte, hogy a támadás miatt lezárták a Moszkva felé vezető út egy szakaszát, a város lakói pedig több helyen lakóépületeknél keletkezett tüzekről is beszámoltak. A lezárás a városból kifelé vezető útszakaszt érintette a Délnyugati Körgyűrű és a Moszkovszkij sugárút kereszteződésétől, ahol az olajfinomító is található. Jevrajev nem tett említést a finomítóról, és a támadás következményeiről sem számolt be.

A jaroszlavli finomító Oroszország középső régiójának legnagyobb ilyen létesítménye, éves feldolgozási kapacitása mintegy 15 millió tonna kőolaj. Benzint, dízelüzemanyagot, repülőgép-üzemanyagot és más kőolajtermékeket állít elő.

A létesítményt már az előző éjszaka is támadás érte. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök akkor azt közölte, hogy a finomító fontos szerepet játszik az orosz háborús erőfeszítések finanszírozásában, és az akciót az ukrán fegyveres erők, valamint a katonai hírszerzés sikerének nevezte.

A jaroszlavli olajfinomító az elmúlt hónapokban többször is célponttá vált. Ukrajna egyre gyakrabban hajt végre nagy hatótávolságú dróntámadásokat az orosz olajipari infrastruktúra ellen, amelyek több finomító működését is megzavarták, tovább növelve az orosz üzemanyag-ellátásra nehezedő nyomást.