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duna
vízhiány
atomerőmű

Fantasztikus munkát végeztek a román mérnökök: tényleg megállt a Duna apadása a cernavodai atomerőmű térségében

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Folytatódnak az Öreg-Duna medrében azok a vízelterelési és kotrási munkálatok, amelyekkel a román hatóságok a cernavodai atomerőmű működéséhez szükséges vízszintet próbálják biztosítani. A Duna rendkívül alacsony vízállása miatt a következő két hét hidrológiai szempontból kritikus lehet, ezért a beavatkozások célja, hogy megelőzzék a vízszint további csökkenését Cernavoda térségében.
VG
2026.08.05, 06:20

Folytatódnak az Öreg-Duna-ágnál a cernavodai atomerőmű áramtermelésének folyamatosságát biztosító vízelterelési munkálatok – közölte kedden a Román Vízügyi Igazgatóság (ANAR) szóvivője, írja a Krónika.

Az Alsó-Dunai Folyami Igazgatóság folytatja az Öreg-Duna kotrását
Az Alsó-Dunai Folyami Igazgatóság folytatja az Öreg-Duna kotrását/Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A Duna vízszintje éjszaka mintegy 2 centiméterrel emelkedett

Ana-Maria Agiu elmondta, hogy a helyszínen jelenleg az uszályok megrakása zajlik. Közlése szerint a Duna vízszintje éjszaka mintegy 2 centiméterrel emelkedett, miután hétfőn enyhén stabilizálódott, Cernavoda térségében pedig megállt az apadás. A szóvivő emlékeztetett arra, hogy a Duna vízhozamának egy részét a Bala-ágról az Öreg-Duna medrébe terelnék, és ezzel 10–12 centiméterrel emeljék a vízszintet Cernavoda térségében. Erre azért van szükség, mert a korábbi előrejelzések szerint beavatkozás nélkül a vízszint naponta 2–3 centiméterrel csökkent volna, augusztus 9-éig összesen mintegy 15 centiméterrel.

A munkálatokat a hadsereg támogatásával, a Román Vízügyi Igazgatóság koordinálásával végzik. Az Alsó-Dunai Folyami Igazgatóság folytatja az Öreg-Duna kotrását, a helyszínen pedig két nagy teljesítményű, 35 és 60 tonnás kotrógép dolgozik. Ezek a robbantás helyén aprítják tovább a kőzetet, hogy legyen elegendő anyag az uszályok megrakásához – részletezte Ana-Maria Agiu.

A szóvivő szerint kedden egy uszályt körülbelül 500 köbméter kővel raktak meg, estig pedig a második uszály megrakását is befejezhetik. Galacról már úton van egy kővel megrakott uszály, egy másik pedig éjszaka megérkezett a helyszínre. Ana-Maria Agiu az Agerpres hírügynökség szerint beszélt arról is, hogy Duna vízhozama Báziásnál, ahol a folyó belép Romániába, jelenleg 1450 köbméter másodpercenként, vagyis mintegy harmada az augusztusi sokéves átlagnak. Az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet előrejelzése szerint augusztus 7-én a vízhozam másodpercenként 1400 köbméterre csökkenhet.

A következő két hét kritikus lehet

A vízhiányt a Duna vízgyűjtő területén és Romániában tapasztalt csapadékhiány okozta. Agiu szerint az Ausztriában lehullott és várt eső legfeljebb az apadás megállításához vagy enyhe vízszintemelkedéshez járulhat hozzá, de a vízhozam még így is jóval az augusztusi átlag alatt marad. 

A szóvivő hangsúlyozta: 

hidrológiai szempontból a következő két hét kritikus. Ezért avatkoznak be a hatóságok Cernavoda térségében, hogy a Duna alacsony vízhozama mellett is biztosítani lehessen az atomerőmű működéséhez szükséges vízszintet.

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