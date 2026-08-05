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duna
vízhiány
atomerőmű

Valóságos csoda, ami most a Dunával történik: nagyon úgy néz ki, hogy a bolgárok atomerőműve is megmenekülhetett Kozlodujnál

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A rendkívül alacsony dunai vízállás ellenére egyelőre zavartalanul működik a bulgáriai kozloduji atomerőmű – közölte a bolgár energiaügyi miniszter. A hatóságok ugyanakkor készen állnak további intézkedésekre, ha tovább romlik a hidrológiai helyzet, miközben a Duna vízszintje továbbra is jóval a hajózási minimum alatt marad.
VG
2026.08.05, 07:04

A rendkívül alacsony dunai vízállás ellenére jelenleg nincs veszélyben a bulgáriai kozloduji atomerőmű működése – közölte Ivana Petrova energiaügyi miniszter, miután kedden helyszíni ellenőrzést tartott az erőműben. Elmondása szerint az üzemeltető minden szükséges intézkedést megtett, és amennyiben a folyó vízhozama nem csökken tovább, a kormány nem lát okot aggodalomra, írja a Mediapool.

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A Duna vízállása továbbra is kritikusan alacsony/Fotó: AFP

A Duna vízállása továbbra is kritikusan alacsony Bulgáriában

A miniszter ugyanakkor hozzátette: ha romlik a helyzet, készen állnak további, szigorúbb intézkedések bevezetésére. Az ország villamosenergia-rendszere jelenleg stabil, a rendszerirányító pedig különböző forgatókönyvekkel készül egy esetleges súlyosbodásra.

A kozloduji atomerőmű július eleje óta operatív válságstábbal dolgozik. A bolgár energiaügyi minisztérium a mezőgazdasági és külügyi tárcával, valamint a román és szerb hatóságokkal is együttműködik a kialakult helyzet kezelésében.

Közben a Duna vízállása továbbra is kritikusan alacsony Bulgáriában. Augusztus 4-én Ruszénál mínusz 94 centiméteres vízállást mértek, ami az előző 24 órában további 2 centiméteres csökkenést jelentett. A hajózásra vonatkozó merülési korlátozások továbbra is érvényben vannak, ugyanakkor az elmúlt egy napban nem akadt el újabb hajó a hajózóúton. A múlt héten Vidin közelében zátonyra futott Viking Ullur folyami szállodahajót időközben sikerült kiszabadítani.

A bolgár hatóságok szerint a hidrológiai helyzet továbbra is kedvezőtlen: 

a vízszint jelentősen elmarad a Dunai Bizottság által meghatározott hajózási és szabályozási minimumtól, bár az elmúlt napokban a csökkenés üteme 1–2 centiméterre lassult.

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