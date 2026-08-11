A dunai robbantás, hajóelsüllyesztés se segített – leáll az atomerőmű, Románia idáig jutott

A Duna vízszintjének további csökkenése miatt csütörtök reggel ellenőrzött módon leállíthatják a Cernavodai Atomerőmű 2-es blokkját – közölte a Nuclearelectrica a Bukaresti Értéktőzsdének megküldött jelentésében.

A Duna alacsony vízállási miatt a Cernavodai Atomerőmű leállítása mellett döntöttek / Fotó: Alex Nicodim / AFP

A vállalat keddi tájékoztatása szerint megkezdte a Cernavodai Atomerőmű 2-es blokkjának leállításához szükséges eljárásokat. Ezzel Románia átmenetileg teljesen nukleárisenergia-termelés nélkül marad, miután korábban az 1-es blokkot már leállították – számolt be róla az Economedia román hírportál.

A Nuclearelectrica tájékoztatása szerint jelenleg nagy az esélye annak, hogy augusztus 13-án reggel ellenőrzött módon leállítják a Cernavodai Atomerőmű 2-es blokkját. Az esetleges ellenőrzött leállítás hátterében az következő időszakra vonatkozó előrejelzéseinek folyamatos figyelemmel kísérése, a Duna vízszintjének csökkenése, valamint az üzemeltetési paraméterek állnak.

Az atomerőmű 1-es blokkját július 28-án reggel ellenőrzött módon leállították és leválasztották az országos villamosenergia-rendszerről a Duna rendkívül alacsony, korábban nem tapasztalt vízállása miatt.

Az erőmű működéséhez szükséges minimális vízállás Cernavoda térségében mínusz 230 centiméter, miközben jelenleg mínusz 227 centiméteres vízállást mérnek – közölte hétfő este a Román Vízügyi Igazgatóság.

Az Agerpress román hírügynökség értesülései szerint szerdán folytatódnak az Alsó-Duna Folyami Igazgatóság kotrási munkálatai a Bala-ág alvízi szakaszán, illetve azokon a küszöböknél, amelyek hatással vannak a víz lefolyására. Azonban megjegyezték, hogy a Duna vízszintje Cernavodánál az eddigi becsléseknél erőteljesebben csökken.

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A Konstanca megyei rendőrséget a múlt hét végén riasztották, miután az Alsó-Dunai Folyami Igazgatóság jelezte, hogy két ember egy motorcsónakkal megközelítette az Izvoarele település térségében elsüllyesztett uszályokat, és a gyanú szerint alkatrészeket próbáltak ellopni – írta a Maszol erdélyi magyar hírportál.