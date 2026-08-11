A dunai robbantás, hajóelsüllyesztés se segített – leáll az atomerőmű, Románia idáig jutott
A Duna vízszintjének további csökkenése miatt csütörtök reggel ellenőrzött módon leállíthatják a Cernavodai Atomerőmű 2-es blokkját – közölte a Nuclearelectrica a Bukaresti Értéktőzsdének megküldött jelentésében.
A vállalat keddi tájékoztatása szerint megkezdte a Cernavodai Atomerőmű 2-es blokkjának leállításához szükséges eljárásokat. Ezzel Románia átmenetileg teljesen nukleárisenergia-termelés nélkül marad, miután korábban az 1-es blokkot már leállították – számolt be róla az Economedia román hírportál.
A Nuclearelectrica tájékoztatása szerint jelenleg nagy az esélye annak, hogy augusztus 13-án reggel ellenőrzött módon leállítják a Cernavodai Atomerőmű 2-es blokkját. Az esetleges ellenőrzött leállítás hátterében az következő időszakra vonatkozó előrejelzéseinek folyamatos figyelemmel kísérése, a Duna vízszintjének csökkenése, valamint az üzemeltetési paraméterek állnak.
Az atomerőmű 1-es blokkját július 28-án reggel ellenőrzött módon leállították és leválasztották az országos villamosenergia-rendszerről a Duna rendkívül alacsony, korábban nem tapasztalt vízállása miatt.
Az erőmű működéséhez szükséges minimális vízállás Cernavoda térségében mínusz 230 centiméter, miközben jelenleg mínusz 227 centiméteres vízállást mérnek – közölte hétfő este a Román Vízügyi Igazgatóság.
Az Agerpress román hírügynökség értesülései szerint szerdán folytatódnak az Alsó-Duna Folyami Igazgatóság kotrási munkálatai a Bala-ág alvízi szakaszán, illetve azokon a küszöböknél, amelyek hatással vannak a víz lefolyására. Azonban megjegyezték, hogy a Duna vízszintje Cernavodánál az eddigi becsléseknél erőteljesebben csökken.
Riasztó vendégek jelentek meg a dunai akcióban elsüllyesztett román uszályoknál: ide fajulhat egy atomerőmű-leállás
A Konstanca megyei rendőrséget a múlt hét végén riasztották, miután az Alsó-Dunai Folyami Igazgatóság jelezte, hogy két ember egy motorcsónakkal megközelítette az Izvoarele település térségében elsüllyesztett uszályokat, és a gyanú szerint alkatrészeket próbáltak ellopni – írta a Maszol erdélyi magyar hírportál.
A helyszínre érkező rendőrök végül nem találtak hiányzó alkatrészeket vagy vágásra utaló nyomokat az uszályokon. A motorcsónak tulajdonosát azonban azonosították: a 46 éves férfit kihallgatásra előállították. A rendőrség minősített lopás kísérlete miatt indított büntetőeljárást – számolt be a portál a román hatóságok közlése alapján. Az eset után már nem bízzák a véletlenre az uszályok sorsát, rendőrök és csendőrök jelentek meg a térségben, hogy megakadályozzák az újabb próbálkozásokat.
Élelmes keleti EU-tag keres Románián és Magyarországon – ők előre tudták, mi lesz, ha Paks és Cernavoda leáll
Rosszul sült el a dunai akció, a cernavodai erőművet végül lehet, hogy mégis le kell állítani és még Romániánál is nagyobb problémákkal szembesült Magyarország. A megoldást az európai zöldítési vágta teremtette kiterjedt energiaproblémára egy előrelátó és élelmes kis ország találta meg: egy-két év alatt elébe vágtak az európai nagyoknak is, most ők mások megmentői és szépen keresnek rajta. Az egyik legtekintélyesebb román szakértő azt is elmagyarázta, ezt hogyan csinálták.
Cristian Bușoi román energiaügyi államtitkár szerint ha a háztartások cserben hagyása kizárható is, baj azért van, és a nagy ipari fogyasztók előfordulaht, hogy fogyasztáskorlátozásokkal szembesülnek a csúcsidőszakokban. Talán csak Magyarország szenved jobban, mint Románia, Bulgária azonban stabil helyzetben van – emelte ki hazánkat az Adevarulnak adott interjújában. Hozzátette, hogy miközben az egész térségben van aszály, jelenleg nincs veszélyben a kozloduji atomerőmű működése.
Ugyanakkor Bulgáriában sem szabad hátra dőlni, a SeeNews cikke szerint ugyanis mindössze 30 centiméterrel van a Duna vízállása a kritikus szint fölött, amikor már a kozloduji atomerőmű leállítását is komolyan mérlegelni kell.