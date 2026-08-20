Ilyen nincs: megváltozott az országhatár a Duna kiszáradása miatt, egy komplett sziget Szerbiához került át – a rendőrségnek kell közbelépni Horvátországban

Egészen hihetetlen következményei vannak a Duna kiszáradásának. Ezekről lapunk is rendszeresen ír, most viszont egy olyan eset állt elő, ami az eddigiekhez képest is extrém.

Ilyen nincs: megváltozott az országhatár a Duna kiszáradása miatt, egy komplett sziget Szerbiához került át / Fotó: Flajsz Péter / 24 Óra, illusztráció

Történt, hogy a Duna vízszintje rekordalacsony szintre ért, amelynek következtében immmáron homokhíd köti össze a Vukovári-szigetet a szerb oldallal.

Erre soha korábban nem volt példa.

A Vukovári-sziget (Vukovarska ada) a Duna történelmi léptékben is alacsony vízállása miatt most első alkalommal fizikailag is összekapcsolódott Szerbia partjával. A városvezetés korábban már figyelmeztetett erre a lehetőségre, és az intézmények beavatkozását, valamint egy csatorna kiásását kérte. A homokzátonyok egyre nagyobbak, a Vukovári-sziget már nem sziget többé.

A Vukovári-sziget másik oldalán a folyó a határ Horvátország és Szerbia között, és ez választotta el a Dunán a szigetet a Szerb Köztársaság szárazföldjétől. A vzszint azonban annyira lecsökkent, hogy a sziget több ponton összekapcsolódott a Szerb Köztársasággal.

Ilyen nincs: megváltozott az országhatár a Duna kiszáradása miatt

Ez természetesen nem jelenti azt, hogy most Szerbiához tartozna. Továbbra is horvát területről van szó, most viszont már úgy is át lehet jutni rá, hogy nem kell vízre szállni, hanem a homokpadokon keresztül is be lehet jutni.

Arra a lehetőségre, hogy a sziget a homokzátonyok és az alacsony vízállás miatt összekapcsolódhat Szerbiával, még februárban figyelmeztetett Vukovár polgármestere. „Néhány éven belül abba a helyzetbe kerülünk, hogy ez a sziget, a Duna gyöngyszeme, Vukovár gyöngyszeme fizikailag összekapcsolódik a Szerb Köztársasággal. Elvárjuk, hogy azok, akik ezt kezelik – vagyis a horvát vízügy –, megfelelően reagáljanak” – mondta Marijan Pavlicsek.

Ellenkező esetben számos probléma felmerülhet, így már észrevettek egy autót is, amely Szerbia felől lehajtott a szigetre és körbefocsikázott. Ezért a rendőrség jelenléte is kötelező, hiszen a szigetre most már egyszerűen át is lehet sétálni.

A szakértők abból indulnak ki, hogy a Duna vízállása kétségkívül újra emelkedni fog. Amíg azonban ez meg nem történik, talán itt a megfelelő alkalom a meder kiásására és elmélyítésére, hogy a sziget ismét szigetté válhasson.