Felmérés: még mindig gond a töltés, de eszébe sincs visszaülni valakinek a belső égésű autójába, ha egyszer kipróbálta az elektromost

Az elektromos autókkal szembeni szkepticizmus lassan veszít az erejéből. Egy friss amerikai felmérés szerint azok, akik egyszer átültek elektromos autóba, nagy többségükben a következő járművüket is tisztán elektromos modellként képzelik el.

A válaszadók 90 százaléka biztos abban, hogy legközelebb is elektromos autót vesz. / Fotó: Andy Smulders / AFP

Egyre nagyobb az elfogadottsága az elektromos autóknak

A CDK Global piaci elemzőinek kutatásában 552 amerikai elektromosautó-tulajdonost kérdeztek meg; az eredmények alapján kiderült, hogy jelentősen nőtt az elektromos autókhoz való hűség. Tavaly még a megkérdezettek 21 százaléka fontolgatta, hogy kizárólag benzines vagy dízelautóra vált vissza, ám idén ez az arány már mindössze 1 százalék.

A válaszadók 90 százaléka biztos abban, hogy következő autója ismét elektromos lesz. Mindössze 11 százalék tervezi, hogy egy belső égésű motorral szerelt autót is megtart a járművei között, egy évvel korábban ez az arány még 64 százalék volt.

A kutatás által kimutatott egyik érdekes változás, hogy idén emelkedett a megkérdezettek átlag életkora. A Baby Boomer és az X generáció tagjai 2025-ben a résztvevők 40 százalékát adták, idén már 62 százalékát.

Az iskolai végzettség szintén magas volt: a válaszadók 67 százaléka rendelkezett BA- vagy mesterdiplomával, szemben a tavalyi 59 százalékkal. A jövedelmi helyzetben pedig még nagyobb változás látható: a 100–200 ezer dollár közötti vagy 200 ezer dollár feletti éves jövedelemmel rendelkezők aránya 28 százalékról 75 százalékra emelkedett.

A megvásárolt elektromos autók között a használt modellek aránya 15 százalékról 26 százalékra nőtt, ami arra utal, hogy az elektromos autók egyre szélesebb körben jelennek meg a használtpiacon is.

A fenntartási költség győz meg sokakat

Az elektromos autók egyik legnagyobb előnye a kutatás szerint a fenntartási költség, ugyanis a megkérdezettek 87 százaléka úgy látja, hogy az alacsonyabb karbantartási igény és az elektromos töltés révén pénzt takarított meg.

A szervizköltségek a tulajdonosok szerint csaknem 40 százalékkal alacsonyabbak, és több mint 90 százalékuk elégedett a vásárlásával, és hasonló arányban ajánlanák elektromos autó vásárlását barátaiknak vagy családtagjaiknak.

Különösen beszédes adat, hogy 79 százalék a jelenlegi elektromos autóját tartja a legjobb autónak, amelyet valaha vezetett. Ez az arány szintén jelentősen javult az előző felméréshez képest.