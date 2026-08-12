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kutatás
elektromos autóipar
eladás

Felmérés: még mindig gond a töltés, de eszébe sincs visszaülni valakinek a belső égésű autójába, ha egyszer kipróbálta az elektromost

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Akik egyszer kipróbálták, egyre kevésbé akarnak visszatérni a hagyományos hajtáshoz. Állapította meg a CDK Global kutatása, mely szerint egy év alatt 21 százalékról mindössze 1 százalékra esett azok aránya, akik kizárólag benzines vagy dízelautóra váltanának vissza, miután kipróbálták az elektromos autókat.
Lehoczky Milán
2026.08.12, 08:42
Frissítve: 2026.08.12, 08:43

Az elektromos autókkal szembeni szkepticizmus lassan veszít az erejéből. Egy friss amerikai felmérés szerint azok, akik egyszer átültek elektromos autóba, nagy többségükben a következő járművüket is tisztán elektromos modellként képzelik el.

elektromos autó
A válaszadók 90 százaléka biztos abban, hogy legközelebb is elektromos autót vesz. / Fotó: Andy Smulders / AFP

Egyre nagyobb az elfogadottsága az elektromos autóknak

A CDK Global piaci elemzőinek kutatásában 552 amerikai elektromosautó-tulajdonost kérdeztek meg; az eredmények alapján kiderült, hogy jelentősen nőtt az elektromos autókhoz való hűség. Tavaly még a megkérdezettek 21 százaléka fontolgatta, hogy kizárólag benzines vagy dízelautóra vált vissza, ám idén ez az arány már mindössze 1 százalék.

A válaszadók 90 százaléka biztos abban, hogy következő autója ismét elektromos lesz. Mindössze 11 százalék tervezi, hogy egy belső égésű motorral szerelt autót is megtart a járművei között, egy évvel korábban ez az arány még 64 százalék volt.

A kutatás által kimutatott egyik érdekes változás, hogy idén emelkedett a megkérdezettek átlag életkora. A Baby Boomer és az X generáció tagjai 2025-ben a résztvevők 40 százalékát adták, idén már 62 százalékát.

Az iskolai végzettség szintén magas volt: a válaszadók 67 százaléka rendelkezett BA- vagy mesterdiplomával, szemben a tavalyi 59 százalékkal. A jövedelmi helyzetben pedig még nagyobb változás látható: a 100–200 ezer dollár közötti vagy 200 ezer dollár feletti éves jövedelemmel rendelkezők aránya 28 százalékról 75 százalékra emelkedett.

A megvásárolt elektromos autók között a használt modellek aránya 15 százalékról 26 százalékra nőtt, ami arra utal, hogy az elektromos autók egyre szélesebb körben jelennek meg a használtpiacon is.

A fenntartási költség győz meg sokakat

Az elektromos autók egyik legnagyobb előnye a kutatás szerint a fenntartási költség, ugyanis a megkérdezettek 87 százaléka úgy látja, hogy az alacsonyabb karbantartási igény és az elektromos töltés révén pénzt takarított meg.

A szervizköltségek a tulajdonosok szerint csaknem 40 százalékkal alacsonyabbak, és több mint 90 százalékuk elégedett a vásárlásával, és hasonló arányban ajánlanák elektromos autó vásárlását barátaiknak vagy családtagjaiknak.

Különösen beszédes adat, hogy 79 százalék a jelenlegi elektromos autóját tartja a legjobb autónak, amelyet valaha vezetett. Ez az arány szintén jelentősen javult az előző felméréshez képest.

A töltés továbbra is komoly probléma

Az elektromos autók használata közben ugyanakkor továbbra is akadnak kellemetlenségek. A válaszadók 83 százaléka tapasztalt hatótávcsökkenést a hidegebb hónapokban. A töltési infrastruktúrával kapcsolatban is több panasz érkezett. Az említett problémák között szerepeltek 

  • a szervizek leterheltsége miatti várakozások, 
  • a műszaki hibák, 
  • illetve az olyan esetek, amikor belső égésű motorral szerelt autók foglalták el a töltőhelyeket.

Azok aránya, akik egyáltalán nem tapasztaltak problémát a töltéssel, egy év alatt 45 százalékról 34 százalékra csökkent.

Mindez azonban kevéssé rontotta az elektromos autók iránti bizalmat. Más felmérések is hasonló eredményt mutatnak. A J.D. Power kutatásában 94 százalék jelezte, hogy ismét tisztán elektromos autót szeretne.

Európában is erősödik az elektromos autók piaca

Az elektromos autók térnyerése a különböző régiókban eltérő ütemben zajlik. Az Egyesült Államokban a támogatások visszavágása után mérséklődött a kereslet, Kínában viszont már az új autóregisztrációk közel fele tisztán elektromos modell.

Európában a PwC adatai szerint az elektromos autók piaci részesedése már 22 százalék. Ennek kapcsán Harald Wimmer, a PwC Deutschland autóipari vezető elemzője rámutatott: az olajárak emelkedése felgyorsíthatja az elektromos mobilitás terjedését. 

A meghatározó tényező ugyanakkor az új modellgenerációk technológiai érettsége: a nagyobb hatótáv, a versenyképesebb ár és az alacsonyabb üzemeltetési költség egyre több vásárló számára teszi vonzóvá az elektromos autókat – húzta alá Wimmer.

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