Felmérés: még mindig gond a töltés, de eszébe sincs visszaülni valakinek a belső égésű autójába, ha egyszer kipróbálta az elektromost
Az elektromos autókkal szembeni szkepticizmus lassan veszít az erejéből. Egy friss amerikai felmérés szerint azok, akik egyszer átültek elektromos autóba, nagy többségükben a következő járművüket is tisztán elektromos modellként képzelik el.
Egyre nagyobb az elfogadottsága az elektromos autóknak
A CDK Global piaci elemzőinek kutatásában 552 amerikai elektromosautó-tulajdonost kérdeztek meg; az eredmények alapján kiderült, hogy jelentősen nőtt az elektromos autókhoz való hűség. Tavaly még a megkérdezettek 21 százaléka fontolgatta, hogy kizárólag benzines vagy dízelautóra vált vissza, ám idén ez az arány már mindössze 1 százalék.
A válaszadók 90 százaléka biztos abban, hogy következő autója ismét elektromos lesz. Mindössze 11 százalék tervezi, hogy egy belső égésű motorral szerelt autót is megtart a járművei között, egy évvel korábban ez az arány még 64 százalék volt.
A kutatás által kimutatott egyik érdekes változás, hogy idén emelkedett a megkérdezettek átlag életkora. A Baby Boomer és az X generáció tagjai 2025-ben a résztvevők 40 százalékát adták, idén már 62 százalékát.
Az iskolai végzettség szintén magas volt: a válaszadók 67 százaléka rendelkezett BA- vagy mesterdiplomával, szemben a tavalyi 59 százalékkal. A jövedelmi helyzetben pedig még nagyobb változás látható: a 100–200 ezer dollár közötti vagy 200 ezer dollár feletti éves jövedelemmel rendelkezők aránya 28 százalékról 75 százalékra emelkedett.
A megvásárolt elektromos autók között a használt modellek aránya 15 százalékról 26 százalékra nőtt, ami arra utal, hogy az elektromos autók egyre szélesebb körben jelennek meg a használtpiacon is.
A fenntartási költség győz meg sokakat
Az elektromos autók egyik legnagyobb előnye a kutatás szerint a fenntartási költség, ugyanis a megkérdezettek 87 százaléka úgy látja, hogy az alacsonyabb karbantartási igény és az elektromos töltés révén pénzt takarított meg.
A szervizköltségek a tulajdonosok szerint csaknem 40 százalékkal alacsonyabbak, és több mint 90 százalékuk elégedett a vásárlásával, és hasonló arányban ajánlanák elektromos autó vásárlását barátaiknak vagy családtagjaiknak.
Különösen beszédes adat, hogy 79 százalék a jelenlegi elektromos autóját tartja a legjobb autónak, amelyet valaha vezetett. Ez az arány szintén jelentősen javult az előző felméréshez képest.
A töltés továbbra is komoly probléma
Az elektromos autók használata közben ugyanakkor továbbra is akadnak kellemetlenségek. A válaszadók 83 százaléka tapasztalt hatótávcsökkenést a hidegebb hónapokban. A töltési infrastruktúrával kapcsolatban is több panasz érkezett. Az említett problémák között szerepeltek
- a szervizek leterheltsége miatti várakozások,
- a műszaki hibák,
- illetve az olyan esetek, amikor belső égésű motorral szerelt autók foglalták el a töltőhelyeket.
Azok aránya, akik egyáltalán nem tapasztaltak problémát a töltéssel, egy év alatt 45 százalékról 34 százalékra csökkent.
Mindez azonban kevéssé rontotta az elektromos autók iránti bizalmat. Más felmérések is hasonló eredményt mutatnak. A J.D. Power kutatásában 94 százalék jelezte, hogy ismét tisztán elektromos autót szeretne.
Európában is erősödik az elektromos autók piaca
Az elektromos autók térnyerése a különböző régiókban eltérő ütemben zajlik. Az Egyesült Államokban a támogatások visszavágása után mérséklődött a kereslet, Kínában viszont már az új autóregisztrációk közel fele tisztán elektromos modell.
Európában a PwC adatai szerint az elektromos autók piaci részesedése már 22 százalék. Ennek kapcsán Harald Wimmer, a PwC Deutschland autóipari vezető elemzője rámutatott: az olajárak emelkedése felgyorsíthatja az elektromos mobilitás terjedését.
A meghatározó tényező ugyanakkor az új modellgenerációk technológiai érettsége: a nagyobb hatótáv, a versenyképesebb ár és az alacsonyabb üzemeltetési költség egyre több vásárló számára teszi vonzóvá az elektromos autókat – húzta alá Wimmer.