Elon Musk beintett Ukrajnának: Zelenszkij nem kapja meg a Starlinket
Nagyon fájdalmas veszteségeket okoznak az orosz hadseregnek és polgári infrastruktúrának az ukrán drónok, hát még ha olyan hatékony műholdas felderítés állna mögöttük, mint amit Elon Musk Starlinkje képes biztosítani. A Financial Times augusztus 30-án arról számolt be, hogy Musk nyitott lenne arra, hogy Ukrajna Starlinkkel felszerelt drónokkal támadjon oroszországi célpontokat, ugyanakkor úgy vélte, hogy a végső döntés politikai természetű lenne, és a Fehér Ház jóváhagyását igényelné – jelenti a Kyiv Independent. Csakhogy a SpaceX vezérigazgatója továbbra is ellenzi – tudta meg az ukrán lap.
Kijev régóta igyekszik megszerezni az Egyesült Államok jóváhagyását ahhoz, hogy a technológiát Oroszország elleni hadműveleteinek megerősítésére használhassa,
többek között ballisztikusrakéta-indító állások célba vételére.
Az utóbbiak fokozódó problémát jelentenek az ukránok számára, hiszen ők is és nyugati segítőik is kifogyóban vannak az ilyen rakéták ellen felhasználható eszközökből.
Volodimir Zelenszkij elnök július 28-án egy zárt ajtók mögött tartott megbeszélésen vetette fel a kérdést Donald Trump amerikai elnöknek, Ukrajna azonban mindeddig nem kapta meg az engedélyt – emlékeztet a Kyiv Independent.
Elon Musk, a Starlink és Ukrajna: a tárgyalások „rendkívül rosszul sikerültek”
A lapnak három, az ügyet ismerő forrás nyilatkozott – aligha valószínű, hogy Elon Musk tudta nélkül –, akik azt állítják: a milliárdos (korábban a Trump--adminisztráció befolyásos tagja) továbbra is ellenzi, hogy Ukrajna a Starlinket Oroszország mélyén fekvő célpontok elleni csapásokhoz használhassa, annak ellenére, hogy a közelmúltban megjelent sajtóhírek ennek ellenkezőjére utaltak.
Az egyikük szerint Musk nem hiszi, hogy az, ha Ukrajna engedélyt kapna a Starlink használatára Oroszország területén végrehajtott műveletekhez, hozzájárulna a háború befejezéséhez.
Musk megállapodást akar ebben a háborúban, nem eszkalációt
– mondta a forrás.
Van még érdekes részlet a nyilatkozatban. Emlékezhetünk, az elmúlt hetekben tüntetések robbantak ki Volodimir Zelenszkij kormányátalakítása miatt, amelynek során menesztzette az ukrán hadsereget megreformálni igyekvő Mihajlo Fedorov védelmi nisztert is.
A forrás azt állítja: Musk állítólag tárgyalásokat folytatott Mihajlo Fedorov volt védelmi miniszterrel, amelyek
„rendkívül rosszul sikerültek”,
ezt követően pedig a SpaceX vezérigazgatója meggyőződött arról: nem akar engedélyt adni Ukrajnának a Starlink ilyen műveletekhez történő használatára.
Ukrajna Muskkal fenntartott kapcsolata hagyományosan szorosan összefonódott Fedorov személyével, aki a teljes körű háború első szakaszában együttműködött a SpaceX-szel annak érdekében, hogy Starlink-rendszereket biztosítsanak az ukrán hadsereg számára – emeli ki a lap.
A Starlinkhez most is hozzáférnek, nem ezen folyik a vita
Ukrajnának most is van Starlink-hozzáférése, és széles körben használja is kommunikációra, valamint Starlinkkel felszerelt drónokat is alkalmaz az Ukrajnán belüli és az orosz megszállás alatt álló területeken végrehajtott műveletekhez.
A vita nem arról szól, hogy több adatot vagy nagyobb adatkeretet kapjon, hanem arról, hogy a SpaceX engedélyezze a Starlink működését Oroszország nemzetközileg elismert területe fölött is. Jelenleg a terminálok ott nem működnek, ezért az ukrán Starlinkes drónok nem tudnak ugyanúgy mélységi csapásokat végrehajtani orosz területen, mint a megszállt ukrán területeken.
Fedorovot július közepén vitatott körülmények között menesztették posztjáról. Korábban tárgyalásokat kezdeményezett Muskkal annak érdekében, hogy korlátozzák az ukrán területen működő orosz erők Starlink-hozzáférését. Hivatalának elhagyása után Fedorov augusztus 7-én azt mondta, hogy továbbra is egyeztet Muskkal, de nem részletezte a megbeszélések jellegét, sem azt, hogy sikerült-e bármilyen eredményt elérni.
Fedorov szerint a terminálokhoz való hozzáférés korlátozása kulcsfontosságú. Arra figyelmeztetett, hogy a Starlink-hozzáférés lehetővé teheti Oroszország számára „a műveletek Moszkvából történő irányítását, az utak fölötti repülést, a repülési útvonalak megváltoztatását a radarjaink és akusztikus érzékelőink hatótávolságán kívül, valamennyi F–16-os és Patriot-rendszer megsemmisítését, valamint minden katonai célpont elleni csapást”.
Félreértések vígjátéka a Zelenszkij-Trump-Musk hármasban
Volodimir Zelenszkij elnök augusztus 22-én azt mondta, hogy az ukrán védelmi minisztérium, Musk és Donald Trump amerikai elnök közötti állítólagos félreértés miatt nem sikerült biztosítani Ukrajna számára a Starlink használatát Oroszország fölött, és ez egyúttal kárt okozott Kijev nagy erőfeszítéssel helyreállított kapcsolatában is a Fehér Házzal.
Zelenszkij szerint a védelmi minisztérium korábban azt közölte vele, hogy Musk jóváhagyta a Starlink Oroszország fölötti használatát, és neki már csak Donald Trump amerikai elnök beleegyezését kell megszereznie.
Miután sikerült meggyőznie az amerikai elnököt, és Ursula von der Leyennel, valamint António Costával megállapodott egy finanszírozási csomagról, Zelenszkij tudomására jutott, hogy Musk valójában semmilyen ilyen engedélyt nem adott.
Ő [Trump] azt mondta, hogy lényegében félrevezettem, mert Musk megtagadta Ukrajnától a Starlink használatát Oroszország területén
– mondta Zelenszkij. „Visszamentem a védelmi minisztériumunkhoz, és azt mondták, hogy lehet, valóban így történt.”
A kudarc ellenére – folytatja a történetet a Kyiv Independent – Zelenszkij azt mondta: akacsonyabb szinten továbbra is folynaka a tárgyalások.
„Egyelőre [Elon Musk] azt mondja, hogy ez eszkalációnak minősül” – mondta Zelenszkij. „Ugyanakkor további érvek hatására megváltoztathatja a véleményét... És már most is kezdünk eltérő, biztatóbb visszajelzéseket kapni. Várjuk a megfelelő találkozókat és így tovább. Ha senki nem csinál ebből nagy ügyet, szerintem eredményt is láthatunk majd.”
Belefutottak a villába
A Fedorovval folytatott beszélgetést követően Musk képviselői azt mondták, hogy annak eldöntése, engedélyezzék-e Ukrajnának Starlinkkel felszerelt drónok használatát Oroszország területén végrehajtott csapásokhoz, a Trump-kormányzat hatáskörébe tartozik. Utóbbi viszont azt jelezte: a SpaceX-é a döntés – mondta egy ukrán tisztviselő a Kyiv Independentnek.
Musk 2026 februárjában hozott döntése, amellyel megszüntette az orosz erők hozzáférését a szolgáltatáshoz, kulcsfontosságú volt Ukrajna idei harctéri sikerei szempontjából – íja az ukrán lap. Zelenszkij szerint a Starlink Ukrajna rendelkezésére bocsátása csökkenthetné „éppen azokat a képességeket, amelyekre Oroszország a háború elhúzásához támaszkodik”.
A Starlink nemcsak gyors és stabil kommunikációt tesz lehetővé a harcálláspontok és a parancsnoki központok között: drónokra szerelve olyan, szinte zavarhatatlan kapcsolatot is biztosít, amelyet nem korlátoz a hagyományos rádióantennák hatótávolsága.
2026-ban az ukrán erők egyre gyakrabban alkalmaztak Starlinkkel felszerelt drónokat orosz megszállás alatt álló területeken fekvő célpontok ellen, különösen az úgynevezett közepes csapásmérési zónában, a frontvonaltól számított 50–200 kilométeres távolságban. Az ukrán támadások ebben a térségben több orosz logisztikai útvonal működését is megzavarták.
Pánik Ukrajnában: egyre jobb az "orosz Starlink", drónok özöne mérhet halálpontos csapásokat
Gyűlik az ukránok baja, előbb az orosz rakétákkal kapcsolatban kényszerült riasztó lépésre a hadsereg, most újabb komoly fenyegetésről panaszkodnak. A Starlink orosz megfelelője egyre bővül és egyre jobb lesz: Vlagyimir Putyin hadserege az űrből irányított drónók özönével csaphat le az ukrajnai célpontokra.