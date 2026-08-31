Elon Musk beintett Ukrajnának: Zelenszkij nem kapja meg a Starlinket

Nagyon fájdalmas veszteségeket okoznak az orosz hadseregnek és polgári infrastruktúrának az ukrán drónok, hát még ha olyan hatékony műholdas felderítés állna mögöttük, mint amit Elon Musk Starlinkje képes biztosítani. A Financial Times augusztus 30-án arról számolt be, hogy Musk nyitott lenne arra, hogy Ukrajna Starlinkkel felszerelt drónokkal támadjon oroszországi célpontokat, ugyanakkor úgy vélte, hogy a végső döntés politikai természetű lenne, és a Fehér Ház jóváhagyását igényelné – jelenti a Kyiv Independent. Csakhogy a SpaceX vezérigazgatója továbbra is ellenzi – tudta meg az ukrán lap.

Elon Musk kezében van a Starlink, ő pedig nem adja, békét szeretne Fotó: NurPhoto via AFP

Kijev régóta igyekszik megszerezni az Egyesült Államok jóváhagyását ahhoz, hogy a technológiát Oroszország elleni hadműveleteinek megerősítésére használhassa,

többek között ballisztikusrakéta-indító állások célba vételére.

Az utóbbiak fokozódó problémát jelentenek az ukránok számára, hiszen ők is és nyugati segítőik is kifogyóban vannak az ilyen rakéták ellen felhasználható eszközökből.

Volodimir Zelenszkij elnök július 28-án egy zárt ajtók mögött tartott megbeszélésen vetette fel a kérdést Donald Trump amerikai elnöknek, Ukrajna azonban mindeddig nem kapta meg az engedélyt – emlékeztet a Kyiv Independent.

Elon Musk, a Starlink és Ukrajna: a tárgyalások „rendkívül rosszul sikerültek”

A lapnak három, az ügyet ismerő forrás nyilatkozott – aligha valószínű, hogy Elon Musk tudta nélkül –, akik azt állítják: a milliárdos (korábban a Trump--adminisztráció befolyásos tagja) továbbra is ellenzi, hogy Ukrajna a Starlinket Oroszország mélyén fekvő célpontok elleni csapásokhoz használhassa, annak ellenére, hogy a közelmúltban megjelent sajtóhírek ennek ellenkezőjére utaltak.

Az egyikük szerint Musk nem hiszi, hogy az, ha Ukrajna engedélyt kapna a Starlink használatára Oroszország területén végrehajtott műveletekhez, hozzájárulna a háború befejezéséhez.

Musk megállapodást akar ebben a háborúban, nem eszkalációt

– mondta a forrás.

Van még érdekes részlet a nyilatkozatban. Emlékezhetünk, az elmúlt hetekben tüntetések robbantak ki Volodimir Zelenszkij kormányátalakítása miatt, amelynek során menesztzette az ukrán hadsereget megreformálni igyekvő Mihajlo Fedorov védelmi nisztert is.