Elon Musk ismét ledobta az atombombát - eladhatják a Tesla kínai üzletágát, egyik legfontosabb piacáról vonulna ki, amelybe dollármilliárdokat fektetett

Elon Musk úgy építette fel a Tesla kínai üzletágát, hogy az geopolitikai feszültségek esetén könnyen leválasztható legyen az amerikai működésről. Ez a struktúra most egy másik célt is szolgálhat: megkönnyítheti a SpaceX-szel való esetleges összeolvadást.

Kína kulcsfontosságú piac a Tesla számára - Elon Musk nagyot kockáztatna a kivonulással / Fotó: Imaginechina via AFP

Az ügyet ismerő források szerint Musk az elmúlt években arra utasította a Tesla vezetőit, hogy egyfajta „lézerrel elválasztott” szervezetként működtessék a vállalat amerikai és kínai üzletágát. A cél az volt, hogy egy esetleges amerikai–kínai geopolitikai konfliktus esetén legalább az amerikai üzletág fennmaradhasson - értesült a Wall Street Journal.

Most egy, a tárgyalásokat ismerő forrás szerint

a Tesla egyes vezetőit arra kérték, hogy készüljenek fel a kínai üzletág leválasztására egy lehetséges SpaceX-fúzió előtt.

Egy másik forrás szerint a vállalat tanácsadói több lehetőséget is megvizsgáltak, köztük az üzletág leválasztását és külön tőzsdei bevezetését, értékesítését vagy akár bezárását.

Elon Musk nagyot kockáztat, a kínai üzletág létfontosságú a Tesla számára

Bármelyik megoldás jelentős hatással lehetne a Teslára. A kínai működés kulcsszerepet játszott abban, hogy a vállalat tartósan nyereséges, globális elektromosautó-gyártóvá vált, így egy leválasztás a cég értékelését is befolyásolhatná, különösen egy SpaceX-szel történő egyesülés esetén.

Egyelőre nem világos, milyen gyorsan tudná a Tesla leválasztani vagy értékesíteni kínai üzletágát, és az sem kizárt, hogy a jelenlegi tervek még változnak.

Musk, aki egyszerre vezérigazgatója a Teslának és a SpaceX-nek, az elmúlt hónapokban egyre gyakrabban beszélt a két vállalat közötti együttműködési lehetőségekről, miközben mindkettőt mesterségesintelligencia-fejlesztések köré szervezi át.

A befektetők és az elemzők pozitívan fogadták az összeolvadás lehetőségét, különösen a SpaceX júniusi rekordméretű tőzsdei bevezetése után, amely 86 milliárd dollár friss tőkét vont be.

A tervezést ismerő források szerint Muskot különösen aggasztotta, hogy

a Tesla akkumulátorcellák terén nagymértékben függ Kínától, és attól is tartott, hogy

egy esetleges kínai–tajvani konfliktus veszélyeztetheti a félvezetők ellátását.

A cél az volt, hogy a vállalat 2026-ra vagy 2027-re felkészüljön egy ilyen forgatókönyvre.

A Tesla kínai működésének – beleértve az ottani elektromosautó-gyárat – leválasztása kezelhetné azokat az összeférhetetlenségi kérdéseket is, amelyek abból fakadnak, hogy a SpaceX az amerikai védelmi ipar egyik meghatározó beszállítója. A konstrukció célja egy világos „tűzfal” kialakítása lenne a Tesla kínai leányvállalata és amerikai üzletága között.