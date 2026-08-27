Ezt még a fenékküszöb se védené ki a Dunán: súlyos leállás történt Nyugat-Európa legnagyobb atomerőművében, őrült probléma okozza – azonnal kilőtt az áram ára

Franciaország legnagyobb villamosenergia-termelő vállalata, az Électricité de France (EDF) kénytelen volt csökkenteni a termelést a tengerparti Gravelines atomerőműben, miután egy hatalmas medúzaraj került a létesítmény hűtővíz-rendszerébe. A medúzák legalább három reaktor működését zavarták meg, ami tovább növelte a francia nukleáris energiatermelést övező bizonytalanságot.

Energia: medúzatámadás blokkolta a francia atomreaktorokat / Fotó: AFP

Veszélyben az egész európai villamosenergia-piac

A helyzet azért különösen veszélyes, mert Franciaország villamosenergia-termelésének döntő része atomerőművekből származik, és az ország rendszeresen exportál energiát a szomszédos államoknak is. Bármilyen váratlan termeléskiesés azonnal hatással lehet az európai villamosenergia-piacra.

A mostani események következtében a francia egyhavi határidős villamosenergia-árak a 2025 januárja óta nem látott legmagasabb szintre emelkedtek.

A piaci szereplőket az is aggasztja, hogy a Gravelines-ben bekövetkezett leállások mellett a másik jelentős atomerőmű, a chinoni működését a medúzák helyett egy nagyszabású sztrájk akadályozhatja, ami tovább csökkentheti a rendelkezésre álló termelőkapacitást.

A probléma hátterében az állhat, hogy a nyári hőhullámok következtében a környező tengervizek szokatlanul melegek maradtak. Az emelkedő vízhőmérséklet kedvez a medúzák tömeges elszaporodásának. Az óriásira duzzadt rajok pedig az erőművek tengervíz-beömlő rendszereibe sodródtak.

A part menti atomerőművek, így a Gravelines is, tengervizet használnak a hűtéshez, ezért különösen érzékenyek a biológiai eredetű zavarokra. A medúzák eltömíthetik a szűrőket és a vízbevezető rendszereket, ami biztonsági okokból teljesítménycsökkentést vagy akár ideiglenes leállást tehet szükségessé.

Nem először támadtak a medúzák

Nem ez az első ilyen eset Franciaországban. A cikk emlékeztet arra, hogy augusztus elején ugyancsak a medúzák miatt több mint 3 gigawatt nukleáris kapacitás esett ki a rendszerből. A Gravelines erőműben pedig már az előző évben is hasonló problémát okoztak a hűtőrendszert eltömítő medúzarajok. A mostani incidens során a hat, egyenként 900 megawattos reaktorból négy teljesen leállt, míg kettő csökkentett teljesítménnyel működött.