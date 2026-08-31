Már csak ez hiányzott az üzemanyagnak: Amerika megtámadta Iránt vasárnap este, azonnal érkezett a válaszcsapás – az olajár pillanatok alatt felrobbant

Trump vasárnap egyetlen mondatban írt a közösségi médiában a történtekről: „Kharg Island being blown to smithereens!!! President DJT”azaz „A Kharg-sziget darabokra robban”. A bejegyzést egy látványos robbanásokat mutató videó is kísérte az iráni energiaipar központjáról. A Reuters vizsgálata szerint a felvétel nagy valószínűséggel mesterséges intelligenciával generált vagy manipulált tartalom. Közben az igazolt amerikai ccsapások következtében meredeken emelkedésnek indult az olaj ára.

Donald Trump az iráni Kharg-sziget elleni támadásról beszélt, mely az iráni energiaipar fontos csomópontja (illusztráció)

Fotó: JOHN WESSELS

A Kharg-sziget alapvető fontosságú az energiaipar és az iráni olajexport számára

A Kharg-sziget elleni esetleges amerikai támadásnak súlyos gazdasági következményei lennének. A Perzsa-öbölben található sziget Irán legfontosabb olajexport-központja: a háború február 28-i kirobbanása előtt az ország olajexportjának mintegy 90 százaléka innen indult.

A létesítmények komolyabb sérülése ezért nemcsak Irán energiakereskedelmét zavarná meg, hanem jelentős nyomást helyezne az amúgy is szankciókkal sújtott iráni gazdaságra.

A feszültség közben a Hormuzi-szoros környékén is fokozódott. Az Egyesült Államok vasárnap két iráni rakétaindítót támadott meg a Larak-szigeten, a Hormuzi-szorosban. Egy amerikai illetékes szerint az iráni Forradalmi Gárda erői rakéták és tengeri aknák indítására készültek.

Az amerikai Központi Parancsnokság (CENTCOM) szerint az Egyesült Államok „korlátozott és precíz” csapást mért az aknatelepítésre készülő erőkre, amelyek közvetlen fenyegetést jelentettek a Hormuzi-szorosban.

Irán válaszul jordániai amerikai támaszpontokat támadott ballisztikus rakétákkal. A jordániai hadsereg közlése szerint nyolc, a légterébe behatoló rakétát elfogtak. Az iráni Forradalmi Gárda szerint a támadásban katonák és civilek is meghaltak vagy megsebesültek.

A konfliktus újabb fordulata a világ energiapiacain is éreztette hatását.

A Hormuzi-szoroson a hétvégén mindössze napi öt, jól látható áruszállító hajó haladt át a hajózási adatok szerint. A tényleges forgalom ennél magasabb lehet, mivel egyes hajók biztonsági okokból kikapcsolják automatikus azonosító rendszerüket.