Már csak ez hiányzott az üzemanyagnak: Amerika megtámadta Iránt vasárnap este, azonnal érkezett a válaszcsapás – az olajár pillanatok alatt felrobbant
Trump vasárnap egyetlen mondatban írt a közösségi médiában a történtekről: „Kharg Island being blown to smithereens!!! President DJT”azaz „A Kharg-sziget darabokra robban”. A bejegyzést egy látványos robbanásokat mutató videó is kísérte az iráni energiaipar központjáról. A Reuters vizsgálata szerint a felvétel nagy valószínűséggel mesterséges intelligenciával generált vagy manipulált tartalom. Közben az igazolt amerikai ccsapások következtében meredeken emelkedésnek indult az olaj ára.
A Kharg-sziget alapvető fontosságú az energiaipar és az iráni olajexport számára
A Kharg-sziget elleni esetleges amerikai támadásnak súlyos gazdasági következményei lennének. A Perzsa-öbölben található sziget Irán legfontosabb olajexport-központja: a háború február 28-i kirobbanása előtt az ország olajexportjának mintegy 90 százaléka innen indult.
A létesítmények komolyabb sérülése ezért nemcsak Irán energiakereskedelmét zavarná meg, hanem jelentős nyomást helyezne az amúgy is szankciókkal sújtott iráni gazdaságra.
A feszültség közben a Hormuzi-szoros környékén is fokozódott. Az Egyesült Államok vasárnap két iráni rakétaindítót támadott meg a Larak-szigeten, a Hormuzi-szorosban. Egy amerikai illetékes szerint az iráni Forradalmi Gárda erői rakéták és tengeri aknák indítására készültek.
Az amerikai Központi Parancsnokság (CENTCOM) szerint az Egyesült Államok „korlátozott és precíz” csapást mért az aknatelepítésre készülő erőkre, amelyek közvetlen fenyegetést jelentettek a Hormuzi-szorosban.
Irán válaszul jordániai amerikai támaszpontokat támadott ballisztikus rakétákkal. A jordániai hadsereg közlése szerint nyolc, a légterébe behatoló rakétát elfogtak. Az iráni Forradalmi Gárda szerint a támadásban katonák és civilek is meghaltak vagy megsebesültek.
A konfliktus újabb fordulata a világ energiapiacain is éreztette hatását.
A Hormuzi-szoroson a hétvégén mindössze napi öt, jól látható áruszállító hajó haladt át a hajózási adatok szerint. A tényleges forgalom ennél magasabb lehet, mivel egyes hajók biztonsági okokból kikapcsolják automatikus azonosító rendszerüket.
Több mint 2 százalékkal drágult az olaj
Az újabb amerikai–iráni összecsapások hatására hétfőn meredeken emelkedett az olaj ára:
- a Brent jegyzése 2,85 százalékkal, 2,51 dollárral 90,61 dollárra nőtt hordónként, míg
- a WTI 2,55 százalékkal, 2,13 dollárral 85,53 dollárra drágult.
Tony Sycamore, az IG piaci elemzője szerint újabb eszkalációs szakasz kezdődhetett, amelynek időtartamát egyelőre nem lehet megjósolni. Az elemző szerint akár napokig, de akár hetekig is tarthat a feszültség.
A technikai elemzés alapján amennyiben a WTI tartósan áttöri a 85,80–85,90 dolláros szintet, előbb a múlt heti 87,69 dolláros csúcs, majd akár a júliusi 93,50 dolláros szint is elérhetővé válhat.
Hat hónap alatt 330 milliárd dollárral emelte meg a világ fosszilisenergia-importjának költségét az iráni háború és a Hormuzi-szoros körül kialakult válság. A legsúlyosabb veszteséget az Európai Unió szenvedte el, miközben a drága olaj és földgáz az üzemanyagárakon, az infláción és az ipari költségeken keresztül Magyarországon is érezteti hatását. A számla pedig tovább nőhet, mert az iráni konfliktus még nem ért véget - részleteket összeállításunkban talál.
Washington újabb szankciókkal szorítaná Iránt
Az amerikai kormány közben egyre inkább a gazdasági nyomásgyakorlás felé fordul. Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter a Reutersnek azt mondta, hogy Washington várhatóan hetente újabb másodlagos szankciókat jelenthet be Iránnal kapcsolatban.
A cél az iráni pénzügyi rendszer dolláralapú nemzetközi kapcsolatoktól való teljes kiszorítása.
Bessent szerint elsőként a bankokat célozzák, és azt üzenik a pénzintézeteknek, hogy nem elfogadható az iráni pénzek kezelése és a rezsim támogatása.
Az Egyesült Államok már pénteken szankciókat vezetett be a Banque Misr egyes egyesült arab emírségekbeli érdekeltségeivel szemben, iráni pénzügyi kapcsolatokra hivatkozva.