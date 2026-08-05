Lepipál minket a szomszéd ország – alig van naperőművük, de semmi bajuk az árammal

Miközben Magyarországon az aszály miatt energiaválság alakult ki, Szlovákia Robert Fico kormányfő révén energiaexportot kínált. A szlovákiai Új Szó sorra vette, miben különbözik a két ország energiamixe, energiaellátása.

A szlovákiai energiamix kedvezőbb, Bohunice és Mohi most is termel/Fotó: Joe Klamar/AFP

Már az Szlovákia sokkal kedvezőbb helyzetét mutatja, hogy ott, Magyarországgal ellentétben nem kellett felkérni a lakosságot és a vállalatokat, hogy takarékoskodjanak az árammal. Szlovákiának pillanatnylag is vanak fölösleges energiatermelő kapacitásai.

Persze, az európai országok egyike sem marad magára az energiaellátása terén, mert villamosenergia-hálózataikat (VER) összekapcsolták, így szükség esetén egymás segítségére siethetnek. Magyarországra például az aszály egy átlagosan forró napján Ausztriából 950, Szlovákiából 771 megawatt (MW) teljesítménnyel érkezik az áram, de van szállítás Románia és Ukrajna felől is. Közben Horvátországba, Szlovéniába és Szerbiába 100-400 MW-nyi áram távozik, napszaktól és termelési intenzitástól függően.

Magyarország: ha van Paks, nincs probléma

Az Új szó felidézi a Paksi Atomerőmű piaci súlyát és mostani teljesítménycsökkenésének hátterét, majd rámutat: ha Magyarország még akkor is áramimportra szorulna, ha Paks működne. Tavaly az országban felhasznált villamos energia több mint 18 százaléka külföldről, Szlovákián és Ausztrián érkezett. Ez az arány egyébként szerényebb a korábbi évekénél, a napenergia-beruházások jót tettek az éves mérlegnek.

Lassan átrendeződik a magyar energiamix

A magyarországi atomenergia aránya a paksi dominancia ellenére lassan, de biztosan csökken.

A felfutott napelemes termelés az összes előállított villamos energia negyedét adja,

az ötödét a jórészt importgázból dolgozó gázerőművek,

5 százalékát pedig a biogáz-létesítmények.

Magyarország fokozatosan leépítette a leginkább környezetszennyezőnek számító szénerőműveit és egy országos tiltás miatt elhanyagolható, két százalék alatti a szélerőművek aránya is az energiamixben. A következő években azonban rengeteg turbinát építhetnek az országban uniós forrásokból - írja az Új szó, de nem említi Magyarország még hadra fogható, lignitbázisú energiatermelését.