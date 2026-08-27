Nekiment Brüsszelnek a norvég kormány: elegük lett az unió sarkvidéki olajjal kapcsolatos képmutatásából – "Mi támogatja Európát? Semmi"

Norvégia energiaügyi minisztere képmutatással vádolta az Európai Bizottságot, amiért az uniós intézmény az északi-sarkvidéki olaj- és gázfúrások visszaszorítását szorgalmazza, miközben több tagállam éppen Norvégiával köt hosszú távú energetikai megállapodásokat. Terje Aasland szerint Európa energiapolitikája egyre nehezebben egyeztethető össze a kontinens tényleges energiaigényével – írja a Politico.

Norvégia ugyan szeretné fejleszteni az energiahordozók tengeri kitermelését, ám a termelés hosszabb távú csökkenése már előre látható. / Fotó: Equinor

Széttagolt energiapiac és túlszabályozottság – elfordulnak a beruházók Európától

Az Európai Bizottság már 2021 óta szorgalmazza az új sarkvidéki olaj- és gázfúrások globális tilalmát, ám Norvégia időközben az Európai Unió legnagyobb földgázszállítójává és második legnagyobb olajbeszállítójává vált, miután az uniós országok jelentősen visszafogták az Oroszországgal folytatott energia-kereskedelmet az orosz-ukrán háború kitörése után.

Aasland a Stavangerben rendezett Offshore Northern Seas konferencián ennek kapcsán arról beszélt, hogy az uniós álláspont és a tagállamok gyakorlata között komoly ellentmondás alakult ki.

Példaként a lengyel állami Orlen norvég tengeri olajmezőkbe történt beruházását, valamint a német állami energiacég, az Uniper és az Equinor között létrejött 15 éves gázvásárlási megállapodást említette.

Ugyan az Európai Bizottság közvetlenül nem vásárol energiát, szabályozási eszközeivel azonban befolyásolja az uniós tagállamok számára, hogy honnan érkezhetnek az importok.

Ugyanakkor felhívja a figyelmet, hogy Európának 27 különálló energiapiaca van, melyek eltérő stratégiák mentén működnek. Aasland ennek kapcsán kiemeli: az uniós dokumentumokban megfogalmazott hosszú távú célok és az energiaellátás gyakorlati követelményei között egyre nagyobb a távolság.

A norvég miniszter közben arra is figyelmeztetett, hogy a beruházások egyre inkább az Egyesült Államok és Ázsia felé áramlanak. „Mi támogatja Európát? Semmi” – utalt a norvég tárcavezető arra, hogy a magas bérköltségek és a túlszabályozottság után a magas energiaárak is visszafogják az EU 27-ek gazdasági teljesíményét.