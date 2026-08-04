Országokon átgyűrűző a baj: a románoknál és Magyarországon is drasztikusan csökkentenie kell a termelést a nagyvállalatnak – a hőség átrendezi Európa több évtizedes rendjét

Másutt Európában is olvashatunk felhívásokat az energiafogyasztás mérséklésére, a legizgatottabbak azonban a Duna-menti országok, amelyeknek erőművi termelését roggyantja meg a hőség. A lakosság egyelőre izgul, a vállalatoktól máris önmérsékletet várnak az energiafogyasztásban, egy friss romániai hír pedig rámutat: már el is érték őket a károk. Meddig gyűrűzik a probléma – konkrétan ebben az esetben talán Magyarországig is –, az nagyban függ az időjárástól, de biztosan lesznek hosszú távú gazdasági hatásai is. Hol, milyen bajokat okoz a hőség: ezt általában sem árt rendbe tenni, mert van egy kis zűrzavar a sajtóban. A tennivalók márpedig ettől függnek.

Fotó: robertharding via AFP

A vállalatot, amelyről a hír szól, Magyarországon szélesebb körben

Szombathelyen ismerik, ahol a csoportjához tartozik a százakat alkalmazó FALCO Zrt.,

Mohácson jelentős foglalkoztató a MOFA farostlemezgyár,

Tárnokon pedig a FALCO-nak van raktárbázisa.

Szakmai körökben mindenütt a hazai bútoriparban, a faanyag-kereskedelemben, a belsőépítészetben és az építőiparban. A lakosság körében csakis azért nem közismert, mivel a termékeivel többnyire bútorok, munkalapok, laminált padlók és építőelemek alapanyagaként találkoznak.

Áramhiány: megfelezi energiafogyasztását a romániai gyártócsoport

Az Adevarul esti híre: "A Kronospan, Románia egyik legnagyobb villamosenergia-fogyasztója hétfőn bejelentette, hogy termelési sorai egy részének fokozatos leállításával akár 50 százalékkal csökkenti energiafogyasztását. A döntést a nyomás alatt álló nemzeti villamosenergia-rendszer támogatására elfogadott intézkedések részeként hozták meg."

A Magyarországon is jól ismert atomerőművi problémáról szól: mindkét ország küzd, hogy minél tovább legalább részben működésben tarthassa atomerőművét, amelyeknek hűátővize vészesen megcsappant a Duna apadása miatt. Az ipari fogyasztókat ezért mindkét országban önmérsékletre kérték, és adminisztratív korlátozásokra is sor kerülhet.

Az osztrák Kaindl család ellenőrzése alatt álló román termelő az első nagyvállalati fecske, amelyet már meglegyintett a helyzet.