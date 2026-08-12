Energiaválság: Románia nem vár tovább, azonnali tájékoztatást kér Brüsszeltől – a turcseni erőmű bezárása „rendkívül problematikus”

Románia a régió energetikai helyzetének értékelését kérte az Európai Bizottságtól az aszály, a vízenergia-termelés visszaesése és a Cernavodai atomerőmű 2-es blokkjának tervezett leállítása miatt. Cristian Bușoi, a román Energiaügyi Minisztérium államtitkára technikai egyeztetést kezdeményezett az európai támogatási mechanizmusokról, és arra figyelmeztetett, hogy a Turceni 5-ös energiatermelő blokk augusztus 31-ig történő leállítása a jelenlegi körülmények között „rendkívül problémás” lenne.

Románia energiarendszerét is kihívások elé állítja az idei nyár / Fotó: Shutterstock

A Digi24 arról számolt be, hogy Cristian Bușoi kedden részt vett az Európai Bizottság villamosenergia-koordinációs csoportjának ülésén, ahol ismertette a romániai helyzetet és a hatóságok által meghozott intézkedéseket. Az Energiaügyi Minisztérium tájékoztatása szerint Románia aktualizált regionális értékelést kért annak felmérésére, hogy az energetikai helyzet további romlása esetén milyen mértékű támogatásra számíthat.

Az ülésen Bușoi arra kérte az Európai Bizottságot és a Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerüzemeltetők Európai Hálózatát, hogy vizsgálják meg a régióban rendelkezésre álló termelőkapacitásokat, a kiegyenlítő tartalékokat, valamint az országok közötti átviteli kapacitásokat. Cél annak a felmérése is, hogy a szomszédos országok villamosenergia-rendszerei milyen mértékben lennének képesek villamos energiát biztosítani Románia számára a helyzet további romlása esetén.

Románia már megtette, amit tudott

A kérésre azután került sor, hogy Románia aktiválta az energiabiztonsággal kapcsolatos európai riasztási mechanizmusokat. A román hatóságok számos intézkedést hoztak a fogyasztás kezelésére és az energiarendszer biztonságos működésének fenntartására.

Ilie Bolojan miniszterelnök, egyben ügyvivő energiaügyi miniszter arra kérte a lakosságot, a vállalatokat és az intézményeket, hogy önkéntesen csökkentsék villamosenergia-fogyasztásukat.

A kormány emellett megteremtette annak jogi és működési kereteit, hogy a Transelectrica a Nemzeti Energetikai Diszpécserközponton keresztül további biztonsági intézkedéseket hozhasson, amennyiben azt a rendszer állapotának alakulása indokolja.

A brüsszeli egyeztetés egyik témája a Cernavodai Atomerőmű 2-es blokkjának leállítása volt. A román Energiaügyi Minisztérium korábban bejelentette, hogy a Duna vízhozamának csökkenése miatt megkezdték a reaktor ellenőrzött leállításához szükséges műszaki eljárásokat.

A helyzet az ország energiarendszere szempontjából kritikus, a Cernavodai Atomerőmű két reaktorának együttes beépített teljesítménye mintegy 1400 megawatt, és normál körülmények között Románia villamosenergia-termelésének mintegy 20 százalékát biztosítják. A rendszerre nehezedő nyomást tovább fokozza a Vaskapu vízerőmű termelésének visszaesése, amelyet szintén a Duna alacsony vízállása okoz. Ebben a helyzetben a rendelkezésre álló termelőkapacitások, illetve a szomszédos országokból érkező import egyre fontosabb szerepet kap a rendszer egyensúlyának fenntartásában.