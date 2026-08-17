Fegyverek, katonák, milliárdok: így profitál Észak-Korea Putyin háborújából
A rendkívül magas bevételek – különösen az Oroszországnak nyújtott háborús támogatásból származó pénzek – megszilárdítják Észak-Korea autokratikus vezetőjének hatalmát. Az országban egy szűk réteg gazdasági fellendülésből profitál.
Az Észak-Koreáról készült éjszakai műholdfelvételeken éveken át csak néhány apró fényfolt látszott. Az áramhiány miatt még a városok is sötétségbe borultak. A 2020 áprilisa óta eltelt hat évben azonban Phenjan központjában a kivilágított terület nagysága megháromszorozódott.
Az NK News információs portál szerint a városi területek növekvő kivilágítása azt jelzi, hogy
a rezsim kiemelten kezeli a belváros új utcáinak és lakóházainak áramellátását, hogy ezzel is látványosan demonstrálja eredményeit.
A legutóbbi, 2021-es pártkongresszuson Kim Dzsongun észak-koreai vezető bejelentette, hogy 50 ezer új lakást építtet a fővárosban. A terv megvalósításába bele is kezdett: az új Hvaszong városnegyedben például két, 40 emeletes lakótömb épült, amelyek formája a Hvaszong interkontinentális ballisztikus rakétákra emlékeztet.
Miért lett Észak-Korea most már Európa problémája is?
Az új toronyházas városrészek nem az egyetlen jelei Észak-Korea javuló gazdasági helyzetének. Azok, akik hosszabb ideje rendszeresen járnak Phenjanban, arról számolnak be, hogy a város ma már jóval modernebbnek tűnik.
- Sok az importált autó, köztük kínai elektromos járművek.
- Vannak okostelefonos alkalmazások, amelyekkel QR-kód segítségével lehet fizetni vagy taxit hívni,
- az áruházakban pedig nyugati divatmárkák és kozmetikumok is megtalálhatók.
- A rezsim Phenjanban befejezte az ország legnagyobb kórházának, valamint
- egy, a New York-i Central Park méretéhez fogható üvegházkomplexumnak az építését.
- 2025 júniusában Kim hivatalosan is megnyitotta a keleti parton fekvő, öt kilométer hosszú Vonszan–Kalma tengerparti üdülőövezetet, amely akár 20 ezer vendég befogadására is alkalmas.
Júniusban a Wall Street Journal Észak-Koreát
a világ legvalószínűtlenebb növekedési történetének
Phenjan jövedelmező háborús üzleteket köt Oroszországgal
A diktatúra ezt a hirtelen fellendülést feltehetően nagyrészt az Ukrajna elleni orosz háborúban való részvételéből származó jelentős bevételekből képes finanszírozni.
A dél-koreai Nemzetbiztonsági Stratégiai Intézet (INSS) márciusi jelentése szerint
- Észak-Korea 7,7 és 14,4 milliárd dollár közötti összeget keres a Moszkvának eladott lőszerekkel és katonák bevetésével.
- A Bloomberg Economics nemrég úgy becsülte, hogy Észak-Korea 2022 és 2025 között több mint 14 milliárd dollár bevételhez jutott Oroszország katonai támogatásából.
- Emellett további mintegy 8 milliárd dollárt szerzett a Kínával folytatott kereskedelemből, észak-koreai munkások külföldre küldéséből, exportból és internetes bűncselekményekből.
A ByBit platform 2025 februári feltörése a világ egyik legnagyobb kriptodeviza-lopása volt.
A feltételezések szerint észak-koreai hackerek 1,5 milliárd dollár értékű Ethereumot zsákmányoltak.
Összehasonlításképpen: az előző évben Észak-Korea teljes GDP-je 27 milliárd dollár volt.
Észak-Korea fokozza részvételét Oroszország Ukrajna elleni háborújában
Nem világos, hogy Oroszországnak vagy Észak-Koreának jutott-e először eszébe, hogy a rendkívül szegény ország hatalmas lőszerkészleteit felhasználják az Ukrajna elleni orosz háborúban.
Kijev becslése szerint 2024-ben és 2025-ben az oroszok által a fronton felhasznált lőszerek mintegy fele Észak-Koreából származott.
Phenjan emellett önjáró lövegeket, sorozatvetőket és ballisztikus rakétákat is szállított.
Ukrajna szerint Észak-Korea jelenleg egy rakétaegység Oroszországba telepítését tervezi az Ukrajna elleni harcok támogatására. Az egység 90 katonából, hat indítóállásból és akár 120 rakétából állna. Már jelenleg is 16–22 ezer észak-koreai katona segíti Oroszországot abban, hogy kiszorítsa az ukrán erőket a Kurszki területről, majd aknamentesítse a térséget. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint Kim további 30–50 ezer katonát készül Oroszországba vezényelni.
Az üzlet rendkívül jövedelmező
Az INSS jelentése szerint
- Kim havonta 2800 dollárt kap minden egyes észak-koreai katona után,
- egy tisztért 3 ezer dollárt, míg
- minden harcban elesett katona után 6 ezer –10 ezer dollár jár.
A kölcsönös elszámolás – a szovjet időkhöz hasonlóan – elsősorban csereügyletek formájában történik. A lőszerért, fegyverekért és katonákért cserébe Oroszország nyersolajat és olajtermékeket, gabonát, valamint katonai eszközöket és technológiákat szállít Észak-Koreának. Ezek a légvédelmi rendszerektől egészen a drónok, rakéták és tengeralattjárók építéséhez szükséges technológiákig terjednek.
Kim új szerephez jutott a világpolitika színpadán
Kim Oroszország támogatójaként betöltött új szerepe nagyobb politikai jelentőséget és katonai erőt biztosított számára. Ennek egyik látványos jele két, egyenként 5 ezer tonnás romboló hadrendbe állítása. Autokratikus vezetőként eltöltött 15 éve alatt Kimnek még soha nem volt ekkora befolyása – és ennyi pénze.
Ez figyelemre méltó fordulat. Kim a Covid–19-járvány idején látványosan lefogyott,
a Koreai Munkapárt 2021-es kongresszusán pedig könnyek között ismerte el, hogy az ország gazdaságfejlesztési stratégiája „szinte minden ágazatban messze elmaradt” a kitűzött céloktól.
Öt évvel később, a következő pártkongresszuson – miközben az épület előtt hét sorban tüzérségi eszközöket állítottak ki – Kim már diadalmasan jelentette ki: „Minden alapvetően megváltozott.”
Az Oroszországgal kialakított partnerség lehetővé tette Észak-Korea számára, hogy részben maga mögött hagyja a világpolitika páriaállamának státuszát, és kitörjön elszigeteltségéből.
- 2024 júniusában Vlagyimir Putyin orosz elnök Phenjanban látogatta meg
- Kimet. Hszi Csin-ping kínai vezető idén júniusban érkezett hozzá,
- három hónappal Aljakszandr Lukasenka belarusz diktátor után.
- 2025 szeptemberében Kim Hszi és Putyin oldalán vett részt Pekingben a második világháború befejezésének 80. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségeken.
A bevételek azonban nem jutnak el az észak-koreai lakossághoz
Megfigyelők szerint azonban a gazdasági fellendülésből a lakosság többsége nem részesül. Az eleve bizonytalan helyzetben lévő, külföldi valutához hozzá nem férő háztartásokat különösen súlyosan érintette az élelmiszerárak emelkedése és a nemzeti valuta, a von leértékelődése. Sok családban már a nőknek is munkát kell vállalniuk ahhoz, hogy fenn tudják tartani korábbi életszínvonalukat.
2024 tavaszán Kim meghirdette a „20×10” fejlesztési programot a fővároson, a viszonylag jól ellátott Phenjanon kívüli térségek számára. Ezt vélhetően az új többletbevételekből kívánja finanszírozni.
- A terv szerint évente 20 városban vagy régióban építenének modern gyárakat,
- így tíz év alatt összesen 200 regionális ipari beruházás valósulna meg.
Andrej Lankov, a szöuli Kookmin Egyetem professzora és Észak-Korea-szakértő szerint azonban a „20×10” projektek többsége kudarcot vall.
Ennek oka, hogy a gyáraknak nemcsak megfelelő infrastruktúrájuk nincs, hanem az áram-, berendezés- és nyersanyagellátás mechanizmusait sem veszik figyelembe
– mondta. A gyárakat a tervgazdaság elvei szerint működtetik, ez a rendszer azonban nem alkalmas a kis- és középvállalkozások működtetésére. Lankov szerint: „a 2010-es évek közepén Észak-Koreában tapasztalt gazdasági növekedéssel ellentétben a jelenlegi növekedés nem belső gazdasági reformokon alapul, hanem kizárólag a kedvező nemzetközi körülményeknek köszönhető.”