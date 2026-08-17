Fegyverek, katonák, milliárdok: így profitál Észak-Korea Putyin háborújából

A rendkívül magas bevételek – különösen az Oroszországnak nyújtott háborús támogatásból származó pénzek – megszilárdítják Észak-Korea autokratikus vezetőjének hatalmát. Az országban egy szűk réteg gazdasági fellendülésből profitál.

Kim Dzsongun, Észak-Korea diktátora rendkívül jövedelmező üzlethez jutott az orosz-ukrán háború révén / Fotó: AFP

Az Észak-Koreáról készült éjszakai műholdfelvételeken éveken át csak néhány apró fényfolt látszott. Az áramhiány miatt még a városok is sötétségbe borultak. A 2020 áprilisa óta eltelt hat évben azonban Phenjan központjában a kivilágított terület nagysága megháromszorozódott.

Az NK News információs portál szerint a városi területek növekvő kivilágítása azt jelzi, hogy

a rezsim kiemelten kezeli a belváros új utcáinak és lakóházainak áramellátását, hogy ezzel is látványosan demonstrálja eredményeit.

A legutóbbi, 2021-es pártkongresszuson Kim Dzsongun észak-koreai vezető bejelentette, hogy 50 ezer új lakást építtet a fővárosban. A terv megvalósításába bele is kezdett: az új Hvaszong városnegyedben például két, 40 emeletes lakótömb épült, amelyek formája a Hvaszong interkontinentális ballisztikus rakétákra emlékeztet.

Észak-Korea büszkesége: a Hvaszong interkontinentális ballisztikus rakéta / Fotó: AFP

Miért lett Észak-Korea most már Európa problémája is?

Az új toronyházas városrészek nem az egyetlen jelei Észak-Korea javuló gazdasági helyzetének. Azok, akik hosszabb ideje rendszeresen járnak Phenjanban, arról számolnak be, hogy a város ma már jóval modernebbnek tűnik.

Sok az importált autó, köztük kínai elektromos járművek.

Vannak okostelefonos alkalmazások, amelyekkel QR-kód segítségével lehet fizetni vagy taxit hívni,

az áruházakban pedig nyugati divatmárkák és kozmetikumok is megtalálhatók.

A rezsim Phenjanban befejezte az ország legnagyobb kórházának, valamint

egy, a New York-i Central Park méretéhez fogható üvegházkomplexumnak az építését.

2025 júniusában Kim hivatalosan is megnyitotta a keleti parton fekvő, öt kilométer hosszú Vonszan–Kalma tengerparti üdülőövezetet, amely akár 20 ezer vendég befogadására is alkalmas.

Júniusban a Wall Street Journal Észak-Koreát

a világ legvalószínűtlenebb növekedési történetének

nevezte.

A Vonszan–Kalma tengerparti üdülőövezet, amely akár 20 ezer vendég befogadására is alkalmas / Fotó: AFP

Phenjan jövedelmező háborús üzleteket köt Oroszországgal

A diktatúra ezt a hirtelen fellendülést feltehetően nagyrészt az Ukrajna elleni orosz háborúban való részvételéből származó jelentős bevételekből képes finanszírozni.