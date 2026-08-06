Totális csőd az EU biometrikus határellenőrzési rendszere: teljes a káosz, tombolnak a repterek és a légitársaságok, gyakran egyszerűen lekapcsolják az egészet
Az EU biometrikus határellenőrzési rendszere akkora késéseket okoz a nyári utazások során, hogy egyes repülőterek egyszerű megoldáshoz folyamodnak: amikor túl nagy a beérkező utasforgalom, egyszerűen kikapcsolják a rendszert.
Ez a gyors megoldás – amelyet az uniós szabályok lehetővé tesznek – nem az volt, amit az EU elképzelt, amikor a Be- és Kilépési Rendszert (Entry/Exit System, EES) 2025 októberétől fokozatosan bevezették, majd április 10-én teljes körűen hatályba lépett. Ez persze nem zavarja a repterek üzemeltetőit és a légitársaságokat abban lekapcsolják az egész rendszert.
Amikor a forgalmas nyári hónapokban hosszú sorok alakulnak ki, a rendszert kikapcsoljuk annak érdekében, hogy a párizsi és amszterdami csomópontjainkon zavartalan maradjon az utasforgalom
– közölte az Air France–KLM a Politico című lappal.
Légitársasági vezérigazgatók, határvédelmi szervek és repülőtéri vezetők szerint más nagy csomópontokon – például Frankfurtban, Brüsszelben és Milánóban – is felfüggesztik a biometrikus ellenőrzéseket, amikor a határátkelők túlzsúfolttá válnak.
- Az EES a 29 országot magában foglaló schengeni övezetbe belépő, nem uniós állampolgárokra vonatkozik.
- A rendszerben az utasoknak a hagyományos útlevélbélyegzés helyett egy EES-kioszknál ujjlenyomatot kell adniuk, valamint arcfotót készítenek róluk.
- Ezeket az adatokat három évig tárolják.
- Ha azonban a kioszkok nem működnek, az adatokat manuálisan kell rögzíteni.
- Ezt követően az utasok vagy automata útlevélkapukon, vagy határőrökön keresztül léphetnek be az országba.
- A rendszer célja elsősorban a vízumtúllépések nyomon követése.
Brüsszel persze - mi mást is tehetne - védi a mundér becsületét. „Az új rendszer előnyei az EU számára egyértelműek” – mondta Guillaume Mercier, az Európai Bizottság szóvivője. „Növeli az uniós polgárok biztonságát, és a papíralapú útlevélbélyegzést egy modern regisztrációs és ellenőrzési rendszerrel váltja fel.”
A Bizottság korábban azt is közölte, hogy a biometrikus ellenőrzések olyan személyazonossági csalások felderítését tették lehetővé, amelyek egyébként „nagy valószínűséggel észrevétlenek maradtak volna”.
Lemaradnak az utasok a csatlakozásról
Számos repülőtér, kikötő, közúti határátkelő és vasúti terminál alkalmazkodott az új követelményekhez, azonban a turisták által leginkább látogatott helyszíneken többórás várakozások alakultak ki.
Az uniós beléptető rendszer miatt utasok maradtak le csatlakozó járataikról
– mondta kedden Carsten Spohr, a Lufthansa vezérigazgatója.
Az utazási ágazat nyomására az Európai Bizottság szeptember 6-ig mentességet adott a nyári csúcsidőszakra. Az EES-rendelet „lehetővé teszi a biometrikus adatok rögzítésének ideiglenes felfüggesztését rendkívüli nyári körülmények esetén” – mondta Mercier.
A német hatóságokkal és a frankfurti repülőtérrel együttműködve sikerült ezt elérnünk, mert a késések már túlzott mértéket öltöttek
– nyilatkozta Spohr újságíróknak. A kivétel egyébként nemcsak a repülőterekre, hanem valamennyi belépési pontra érvényes.
Az EU biometrikus határellenőrzési rendszere még növeli is a bürokráciát
Az EES-ről még 2017-ben döntöttek, de a bevezetés éveket csúszott, mert a határőrizeti szervek nem voltak felkészülve a megnövekedett munkaterhelésre. Még most is jelentős létszám szükséges ahhoz, hogy az utasokat megfelelően regisztrálják az új rendszerben. További nehézséget jelent, hogy az EES még újnak számít, ezért az utazók többsége most regisztrál először, ami tovább növeli a várakozási időt. "A milánói Malpensa repülőtéren jelenleg körülbelül 35 fős határellenőrző csapat dolgozik" – mondta Cristian Sternativo, az olasz repülőtér határellenőrzési tisztje és az Olasz Autonóm Rendőrszakszervezet helyi képviselője.
Ahhoz, hogy az EES által előírt valamennyi ellenőrzést hosszú sorok kialakulása nélkül el lehessen végezni, a legforgalmasabb időszakokban legalább további 10–15 munkatársra lenne szükség
– tette hozzá.
Még a brüsszeli reptéren is gondok vannak
Még a brüsszeli repülőtéren – alig tíz kilométerre az uniós intézményektől – sem működik teljes körűen a technológia. A biometrikus adatfelvétel felfüggesztése már jóval a nyári szezon előtt megkezdődött egy március végén elfogadott botrány miatt, amelynek során alapján, 21 óra alatt 600 utas lekéste járatát.
Jelenleg nyolc uniós tagállam és Svájc szeretné elérni, hogy a nyári mentességeket szeptember 6. után is meghosszabbítsák.
Sternativo szerint az eljárás teljes körű, szigorú alkalmazása „közrendi problémákhoz vezetne”, mivel „vannak olyan csúcsidőszakok, amikor a jelenlegi infrastruktúra egyszerűen nem képes minden utast kiszolgálni” - vagyis az utasok lázadnának fel és tiltakoznának.
Még csak most jön a neheze
Az EES körüli nehézségek azonban csak előfutárai a következő, Brüsszel által tervezett határigazgatási reformnak. Az EU következő célja az ETIAS (European Travel Information and Authorization System) bevezetése, amely előírja majd, hogy
az 59 vízummentes országból érkező utazók még az indulás előtt online regisztráljanak, biztonsági ellenőrzésen essenek át, és egy kisebb díjat fizessenek a schengeni övezetbe való belépéshez.
Az ETIAS – amely a brit ETA-hoz és az amerikai ESTA-hoz hasonló rendszer – eredetileg 2021-ben, majd később 2026-ban indult volna el, de a bevezetését ismét elhalasztották, és jelenleg 2027-re várható.