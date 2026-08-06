Totális csőd az EU biometrikus határellenőrzési rendszere: teljes a káosz, tombolnak a repterek és a légitársaságok, gyakran egyszerűen lekapcsolják az egészet

Az EU biometrikus határellenőrzési rendszere akkora késéseket okoz a nyári utazások során, hogy egyes repülőterek egyszerű megoldáshoz folyamodnak: amikor túl nagy a beérkező utasforgalom, egyszerűen kikapcsolják a rendszert.

Hatalmas káoszhoz vezetett az EU biometrikus határellenőrzési rendszere a reptereken és a határátkelőkön / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Ez a gyors megoldás – amelyet az uniós szabályok lehetővé tesznek – nem az volt, amit az EU elképzelt, amikor a Be- és Kilépési Rendszert (Entry/Exit System, EES) 2025 októberétől fokozatosan bevezették, majd április 10-én teljes körűen hatályba lépett. Ez persze nem zavarja a repterek üzemeltetőit és a légitársaságokat abban lekapcsolják az egész rendszert.

Amikor a forgalmas nyári hónapokban hosszú sorok alakulnak ki, a rendszert kikapcsoljuk annak érdekében, hogy a párizsi és amszterdami csomópontjainkon zavartalan maradjon az utasforgalom

– közölte az Air France–KLM a Politico című lappal.

Légitársasági vezérigazgatók, határvédelmi szervek és repülőtéri vezetők szerint más nagy csomópontokon – például Frankfurtban, Brüsszelben és Milánóban – is felfüggesztik a biometrikus ellenőrzéseket, amikor a határátkelők túlzsúfolttá válnak.

Az EES a 29 országot magában foglaló schengeni övezetbe belépő, nem uniós állampolgárokra vonatkozik.

A rendszerben az utasoknak a hagyományos útlevélbélyegzés helyett egy EES-kioszknál ujjlenyomatot kell adniuk, valamint arcfotót készítenek róluk.

Ezeket az adatokat három évig tárolják.

Ha azonban a kioszkok nem működnek, az adatokat manuálisan kell rögzíteni.

Ezt követően az utasok vagy automata útlevélkapukon, vagy határőrökön keresztül léphetnek be az országba.

A rendszer célja elsősorban a vízumtúllépések nyomon követése.

Brüsszel persze - mi mást is tehetne - védi a mundér becsületét. „Az új rendszer előnyei az EU számára egyértelműek” – mondta Guillaume Mercier, az Európai Bizottság szóvivője. „Növeli az uniós polgárok biztonságát, és a papíralapú útlevélbélyegzést egy modern regisztrációs és ellenőrzési rendszerrel váltja fel.”

A Bizottság korábban azt is közölte, hogy a biometrikus ellenőrzések olyan személyazonossági csalások felderítését tették lehetővé, amelyek egyébként „nagy valószínűséggel észrevétlenek maradtak volna”.

Lemaradnak az utasok a csatlakozásról

Számos repülőtér, kikötő, közúti határátkelő és vasúti terminál alkalmazkodott az új követelményekhez, azonban a turisták által leginkább látogatott helyszíneken többórás várakozások alakultak ki.

Az uniós beléptető rendszer miatt utasok maradtak le csatlakozó járataikról

– mondta kedden Carsten Spohr, a Lufthansa vezérigazgatója.