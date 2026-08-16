Romániához csatlakozna a tagjelölt, ha az EU-hoz nem sikerül: itt a B terv – már el se képed Európa

Sok minden felborult már Európa második világháborút követően kialakult rendjében, sőt a Szovjetunió felbomlása után is. Országhatárok változtak, államok estek szét, bővült az EU, területi háborúba keveredett két volt szovjet tagállam, bővült a NATO. Most reális esély van egy olyan újabb fordulatra is, amely egy évszázaddal pörgetné vissza az időt. Mekkora szentségtörés lett volna ez nemrég, már fel se tűnik.

EU-bővítés – ha a kapu csukva, esetleg be is lehet ejtőernyőzni Fotó: NurPhoto via AFP

Az EU bővülése elakadt egy ponton, de az ukrán háború brüsszeli hatásaként továbbhaladni várják. Egyesek gyorsítottan, mások a korábban megszokott normál menetben, amikor hosszú évek tárgyalásai és számtalan feltétel teljesítése vezetett a teljes jogú tagság elnyeréséig.

De nézzünk meg egy elméleti verziót: mi van, ha valaki nem az EU-hoz csatlakozik, hanem egy EU-tagállamhoz?

Teszem azt: szétválik két részre Csehszlovákia (ahogy szét is vált), aztán Csehországot felveszik az EU-ba, Szlovákiának meg kiadják az útját. Erre Pozsony hümmög egyet, majd Szlovákia csatlakozik Csehországhoz és már bent is van az unióban.

A meghökkentő kerülőút csak addig meghökkentő, amíg bele nem gondolunk, hogy ilyen tulajdonképpen megtörtént már egyszer.

Persze, minden eset más. A valamikori NDK olvadt össze az NSZK-val, és a kommunista rezsimet maga mögött hagyva egy slusszra mindjárt EU-állampolgárrá váltak a "DDR-Bürgerek". Németország egyesülése 1990-ben történt.

EU-bővítés: a jelöltek és a DDR-trükk

Lássuk, kik az EU tagjelöltjei, mióta, hogy állnak, és van-köztük olyan, aki bevethetné a DDR-trükköt.

Törökország ( 2005. október 3.) – A tárgyalások 2018 óta gyakorlatilag befagytak.

Montenegró (2012. június 29.) – Az egyik legelőrébb tartó tagjelölt; mind a 33 fejezetet megnyitotta.

Szerbia (2014. január 21.) – A csatlakozási tárgyalások folyamatban vannak, de nem látni aelőre a belépési dátumot.

Albánia (2022. július 19.) – Ekkor tartották az első kormányközi konferenciát és nyitották meg hivatalosan a tárgyalásokat.

Észak-Macedónia (2022. július 19.) – Ekkor indult meg hivatalosan a tárgyalási folyamat nyitó szakasza.

Ukrajna (2024. június 25.) – Az első kormányközi konferenciával hivatalosan megnyíltak a tárgyalások.

Moldova (2024. június 25.) – Ukrajnával azonos napon kezdődtek meg a tárgyalások.

Bosznia-Hercegovina – még nem kezdődtek meg ténylegesen a csatlakozási tárgyalások. Az Európai Tanács 2024 márciusában politikai döntést hozott a tárgyalások megnyitásáról, de a formális tárgyalási folyamat első kormányközi konferenciája még nem történt meg.

Grúzia – 2023 decemberében kapott tagjelölti státuszt, de a csatlakozási folyamat 2024-ben de facto leállt.

Érdekes fejlemény lenne, de aligha fog megtörténni, ha Szerbia vagy Montenegró egyesülne az EU-tag Horvátországgal. Még érdekesebb, ha a folyamat nehézségeit tapasztalva Ukrajna csatlakozna a baráti Lengyelországhoz, node ilyenről sem volt szó.