Bejelentette a miniszter: Magyarországgal egy időben akarja bevezetni az eurót Románia, ez az új céldátum – „Két évet úgyis várakozni kell”

Pîslaru a TVRinfo műsorában arról beszélt, hogy a következő éveket elsősorban a román államháztartás rendbetételére és az euró bevezetéséhez szükséges feltételek teljesítésére kellene fordítani. Szerinte a folyamatnak része kell legyen a költségvetési konszolidáció, az államadósság és a hiány kordában tartása, valamint egy hosszú távú, koherens fejlesztési terv elfogadása. A Krónika beszámolója szerint a miniszter úgy látja, hogy 2030-ig rendezni kellene Románia pénzügyeit, ezzel párhuzamosan pedig el kellene fogadni a 2028 és 2034 közötti időszakra szóló országfejlesztési tervet. E két folyamat összehangolása megteremthetné az alapot az euró bevezetéséhez.

Románia egyre távolodik az euró céldátumától, most 2032 lebeg Bukarest szeme előtt (illusztráció)

Fotó: Liesa Johannssen

Többször elhalasztották már az euró bevezetését

Pîslaru úgy számol, hogy ha 2030-ra sikerül teljesíteni a szükséges gazdasági és költségvetési feltételeket, azt követően még egy kétéves megfigyelési időszakra lenne szükség.

Így 2032 válhatna reális céldátummá Románia euróövezeti csatlakozására.

Romániában az euró bevezetése évek óta napirenden van, konkrét céldátumot azonban a bukaresti kormányok többször is módosítottak. 2016-ban tárcaközi bizottságot is létrehoztak az átállás előkészítésére, azóta pedig több időpont is felmerült, köztük 2019, 2024 és 2029.

A Tisza Párt 2030-ra tűzte ki az euró bevezetését, de Magyarország még messze van a közös valuta átvételéhez szükséges gazdasági feltételek teljesítésétől. Az euró ma már nem csupán fizetőeszköz, hanem politikai szimbólum is, miközben egyes értékelése szerint a közös valuta magyarországi átvétele jelenleg inkább ambiciózus politikai vállalásnak, mint reális gazdasági forgatókönyvnek tekinthető – nemrég megjelent cikkünket itt találja.

A legutóbbi, 2029-es céldátum mára szintén egyre kevésbé tűnik teljesíthetőnek. Nicușor Dan államfő ugyanakkor nemrég arról beszélt, hogy politikai megállapodás született az euró bevezetésének előkészítéséről. A következő kormány a Román Nemzeti Bankkal (BNR) közösen dolgozhatja ki az átálláshoz szükséges intézkedések több évre szóló ütemtervét.