Megkapta az első hatalmas külföldi pofont Magyar Péter euróterve, ebből nagyon nagy baj lehet

Magyarország csak a 2030-as évek közepére teljesítheti az euró bevezetéséhez szükséges feltételeket, miután a kormány a bruttó hazai termék 7,5 százalékára emelte az idei költségvetési hiánycélt – írták a Citi közgazdászai a Bloomberg által ismertetett elemzésükben.

Távolodik az euró bevezetése? / Fotó: Varga Jozsef Zoltan

Piotr Kalisz és Arkadiusz Trzciolek szerint a kormány által bemutatott 2026-os költségvetési pálya reálisnak tűnik, a 2027-es büdzsé részletei azonban még komoly kihívásokat tartogathatnak. Különösen azért, mert a kabinet továbbra is kitart amellett, hogy Magyarország 2030-ig teljesíti az euró bevezetéséhez szükséges maastrichti kritériumokat. A Citi elemzői ezt túlságosan derűlátó vállalásnak tartják. Úgy vélik,

valamennyi konvergenciafeltétel teljesítésére sokkal reálisabb időpont lehet a 2030-as évek közepe.

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Kármán András azonnal reagált, nem dobták el az eurócélt, ebből hatalmas megszorítás lehet

A pénzügyminiszter szerint az idei hiány megugrása mellett is tartják a célt. Magyarország 2030-ra teljesítheti az euró bevezetéséhez szükséges kritéiumokat Kármán András szerint.

Az államadósság rossz irányba fordul

A frissen módosított költségvetési pálya alapján az idei deficit a GDP 7,5 százaléka lehet. Ez ugyan alacsonyabb annál a 8,3 százalékos hiánynál, amely a Pénzügyminisztérium számításai szerint újabb intézkedések nélkül kialakulna, de még mindig messze van az euró bevezetéséhez előírt háromszázalékos határtól.

Még látványosabb az eltérés az államadósságnál. A kormány közlése szerint a GDP-arányos ráta a tavalyi 74,6 százalékról idén 77,5 százalékra emelkedhet. Ez csaknem három százalékpontos növekedés egyetlen év alatt.

Az euróövezeti csatlakozás egyik költségvetési feltétele, hogy az államadósság ne haladja meg a GDP hatvan százalékát. Ennél magasabb ráta mellett is teljesülhet a kritérium , ha az adósság megfelelő ütemben, tartósan csökken, és közelít a referenciaértékhez. A 2026-ra várt magyar pálya azonban éppen ennek az ellenkezőjét mutatja:

az ország közel három százalékponttal távolabb kerül a hatvanszázalékos küszöbtől.

A Pénzügyminisztérium szerint az adósságráta csökkenése 2027-ben indulhat újra, a részletes pályát azonban csak az októberben bemutatandó jövő évi költségvetéssel együtt hozzák nyilvánosságra. A Citi vázolta pályát tekintve ez lehet az első komoly próba: abból derülhet ki, hogy a 2030-as vállalás mögött van-e számszerűen is végigvihető kiigazítási terv.