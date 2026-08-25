Megkapta az első hatalmas külföldi pofont Magyar Péter euróterve, ebből nagyon nagy baj lehet
Magyarország csak a 2030-as évek közepére teljesítheti az euró bevezetéséhez szükséges feltételeket, miután a kormány a bruttó hazai termék 7,5 százalékára emelte az idei költségvetési hiánycélt – írták a Citi közgazdászai a Bloomberg által ismertetett elemzésükben.
Piotr Kalisz és Arkadiusz Trzciolek szerint a kormány által bemutatott 2026-os költségvetési pálya reálisnak tűnik, a 2027-es büdzsé részletei azonban még komoly kihívásokat tartogathatnak. Különösen azért, mert a kabinet továbbra is kitart amellett, hogy Magyarország 2030-ig teljesíti az euró bevezetéséhez szükséges maastrichti kritériumokat. A Citi elemzői ezt túlságosan derűlátó vállalásnak tartják. Úgy vélik,
valamennyi konvergenciafeltétel teljesítésére sokkal reálisabb időpont lehet a 2030-as évek közepe.
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Kármán András azonnal reagált, nem dobták el az eurócélt, ebből hatalmas megszorítás lehet
A pénzügyminiszter szerint az idei hiány megugrása mellett is tartják a célt. Magyarország 2030-ra teljesítheti az euró bevezetéséhez szükséges kritéiumokat Kármán András szerint.
Az államadósság rossz irányba fordul
A frissen módosított költségvetési pálya alapján az idei deficit a GDP 7,5 százaléka lehet. Ez ugyan alacsonyabb annál a 8,3 százalékos hiánynál, amely a Pénzügyminisztérium számításai szerint újabb intézkedések nélkül kialakulna, de még mindig messze van az euró bevezetéséhez előírt háromszázalékos határtól.
Még látványosabb az eltérés az államadósságnál. A kormány közlése szerint a GDP-arányos ráta a tavalyi 74,6 százalékról idén 77,5 százalékra emelkedhet. Ez csaknem három százalékpontos növekedés egyetlen év alatt.
Az euróövezeti csatlakozás egyik költségvetési feltétele, hogy az államadósság ne haladja meg a GDP hatvan százalékát. Ennél magasabb ráta mellett is teljesülhet a kritérium , ha az adósság megfelelő ütemben, tartósan csökken, és közelít a referenciaértékhez. A 2026-ra várt magyar pálya azonban éppen ennek az ellenkezőjét mutatja:
az ország közel három százalékponttal távolabb kerül a hatvanszázalékos küszöbtől.
A Pénzügyminisztérium szerint az adósságráta csökkenése 2027-ben indulhat újra, a részletes pályát azonban csak az októberben bemutatandó jövő évi költségvetéssel együtt hozzák nyilvánosságra. A Citi vázolta pályát tekintve ez lehet az első komoly próba: abból derülhet ki, hogy a 2030-as vállalás mögött van-e számszerűen is végigvihető kiigazítási terv.
Sokat tett fel az euróra a magyar piac
Az euróterv hitelessége azért is fontos, mert a választások óta látott magyar piaci erősödés egyik fő története éppen az uniós és euróövezeti felzárkózás volt. A befektetők a kormányváltás után az uniós pénzek felszabadítására, kiszámíthatóbb gazdaságpolitikára és a 2030-ra vállalt konvergenciára kezdtek fogadni.
A forint közvetlenül a választás után mintegy két százalékkal erősödött az euróval szemben, és többéves csúcsra jutott, míg a BUX közel öt százalékkal ugrott meg. A magyar állampapírok szintén jelentősen drágultak: a tízéves hozam tavasszal
- 7 százalék feletti szintről
- átmenetileg 5 százalék közelébe zuhant,
az idei teljes hozam pedig nyár közepére megközelítette a 11 százalékot. A mozgás mögött az eurókonvergencia mellett az uniós források megnyílása és az Európai Unióval való viszony rendeződésének reménye is ott állt.
A magasabb hiánypálya most ezt a történetet teheti próbára. A Citi üzenete ugyanis nem az, hogy Magyarország lemondott az euróról, hanem az, hogy a költségvetési számok alapján a 2030-as céldátum egyelőre nem látszik tarthatónak. Ha pedig a 2027-es büdzsé sem rajzol ki gyors és hiteles adósságcsökkentést, a piacokon eddig beárazott euróremények egy része is könnyen elolvadhat.