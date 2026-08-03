Így rogyott térdre Európa egy nyár alatt: aszály, energiakrízis, erdőtüzek – egyelőre beláthatatlan gazdasági károkkal szembesülnek az uniós országok

A Világgazdaság korábban már több alkalommal beszámolt arról, hogy nem csupán Magyarországon okoz fennakadásokat a Duna alacsony vízállása. A szomszédos országokban is egyre nagyobb a baj. Romániában szintén leállhat egy atomerőmű, Szerbiában pedig az áramtermelésen kívül az üzemanyagellátás is akadozik. Mindeközben Nyugat-Európában sem jobb a helyzet.

Pusztító erdőtüzek tombolnak Európa-szerte / Fotó: Anadolu via AFP

Egy elemzés szerint az utóbbi időszak erdőtüzei súlyos gazdasági károkat okoztak az egész kontinensen, de a leginkább Franciaország és Spanyolország érintett.

Több milliárd eurós költségek

Az éghajlatváltozáshoz köthető erdőtüzek okozta gazdasági következmények egyre súlyosabbak, az idei évben a károk költsége meghaladja a 3 milliárd eurót −mutatott rá a Financial Times elemzése, amely szerint júniusban és júliusban csaknem félmillió hektárnyi terület égett le Európa országaiban.

Ez az összeg jóval meghaladja az Európai Bizottság becslését, amely szerint az erdőtüzek éves átlagos gazdasági hatása az Európai Unió egészében 2,5 milliárd euró.

A tanulmány hasonló módszertannal készült, amelyen a Bizottság számításai is alapulnak. Az adatok a helyreállítás költségeit mutatják, vagyis azt az összeget, amelyből a leégett területeket vissza lehetne állítani korábbi állapotukba. Érdemes figyelembe venni, hogy az újratelepítés és a fenntartás hektáronkénti költséges országonként eltérő, valamint az adott terület sajátosságaitól is függ.

A teljes gazdasági hatás azonban a fenti összegnél is jóval magasabb lesz,

mivel a biztosítók, a háztartások és a vállalkozások az ingatlanokban és a termésben keletkezett károkat, valamint a turizmust érő negatív hatásokat is számításba veszik.

A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy néhány negatív hatás csak késleltetve jelentkezik:

növekednek a biztosításai díjak,

egyes ingatlanok biztosítása ellehetetlenül,

a turisták száma csökken,

a prevenció költségei megemelkednek.

A számítások ráadásul a legutóbbi görögországi tüzek hatását sem tükrözi teljes egészében, mivel a hatóságok még jelenleg is a károk felmérésén dolgoznak.