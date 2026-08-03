Így rogyott térdre Európa egy nyár alatt: aszály, energiakrízis, erdőtüzek – egyelőre beláthatatlan gazdasági károkkal szembesülnek az uniós országok
A Világgazdaság korábban már több alkalommal beszámolt arról, hogy nem csupán Magyarországon okoz fennakadásokat a Duna alacsony vízállása. A szomszédos országokban is egyre nagyobb a baj. Romániában szintén leállhat egy atomerőmű, Szerbiában pedig az áramtermelésen kívül az üzemanyagellátás is akadozik. Mindeközben Nyugat-Európában sem jobb a helyzet.
Egy elemzés szerint az utóbbi időszak erdőtüzei súlyos gazdasági károkat okoztak az egész kontinensen, de a leginkább Franciaország és Spanyolország érintett.
Több milliárd eurós költségek
Az éghajlatváltozáshoz köthető erdőtüzek okozta gazdasági következmények egyre súlyosabbak, az idei évben a károk költsége meghaladja a 3 milliárd eurót −mutatott rá a Financial Times elemzése, amely szerint júniusban és júliusban csaknem félmillió hektárnyi terület égett le Európa országaiban.
Ez az összeg jóval meghaladja az Európai Bizottság becslését, amely szerint az erdőtüzek éves átlagos gazdasági hatása az Európai Unió egészében 2,5 milliárd euró.
A tanulmány hasonló módszertannal készült, amelyen a Bizottság számításai is alapulnak. Az adatok a helyreállítás költségeit mutatják, vagyis azt az összeget, amelyből a leégett területeket vissza lehetne állítani korábbi állapotukba. Érdemes figyelembe venni, hogy az újratelepítés és a fenntartás hektáronkénti költséges országonként eltérő, valamint az adott terület sajátosságaitól is függ.
A teljes gazdasági hatás azonban a fenti összegnél is jóval magasabb lesz,
mivel a biztosítók, a háztartások és a vállalkozások az ingatlanokban és a termésben keletkezett károkat, valamint a turizmust érő negatív hatásokat is számításba veszik.
A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy néhány negatív hatás csak késleltetve jelentkezik:
- növekednek a biztosításai díjak,
- egyes ingatlanok biztosítása ellehetetlenül,
- a turisták száma csökken,
- a prevenció költségei megemelkednek.
A számítások ráadásul a legutóbbi görögországi tüzek hatását sem tükrözi teljes egészében, mivel a hatóságok még jelenleg is a károk felmérésén dolgoznak.
Az aszály hatásai később válnak igazán láthatóvá
A Rajna és a Duna vízszintjének csökkenése akadályozza az áruszállítást, és termeléscsökkentésekhez vezet.
Az olyan német vegyipari vállalatok, mint a BASF, a Covestro és az Evonik, számos üzemet működtetnek a Rajna mentén.
Mindeközben a Duna rekordalacsony vízállása miatt várhatóan hamarosan le kel állítani a Paksi Atomerőművet, valamint Romániában és Bulgáriában is hasonló veszély fenyeget. A nagy teljesítményű termelőkapacitások kiesése nem csupán egy-egy tagállam, de az egész európai villamosenergia-hálózatára nézve kockázatot jelent.
A cikk írásának időpontjában a Paksi Atomerőmű négy blokkjából csupán egy, míg a cernavodai atomerőmű két blokkjából szintén csupán egy üzemel.
A román hatóságok már napok óta azon dolgoznak, hogy a Duna vízhozamának megnövelésével biztosítsák az erőmű hűtővízellátását.
Elszálltak a költségek
Az erdőtüzek tényleges gazdasági költsége több mint háromszorosa lehet annak az évi átlagosan 2,1 milliárd eurós GDP-veszteségnek, amelyet 2011 és 2018 között Portugália, Spanyolország, Olaszország és Görögország elszenvedett − mutatott rá Sarah Meier, a Zürichi Műszaki Egyetem klímagazdaságtani szakértője, majd hozzátette, hogy
amennyiben a tüzek elérik a városokat is, a kár ennél sokkal magasabb lesz.
A franciaországi Gironde megyében például tüzek miatt több vállalatnak is fel kellett függesztenie a termelést és ki kellett menekítenie dolgozóit.
A régió a francia védelmi és repülőgépipar egyik központja, így az érintett vállalatok között volt a repülőgép-hajtóműveket gyártó Safran, a vadászrepülőgépeket előállító Dassault Aviation és a rakétagyártó ArianeGroup is.
A térség emellett borairól is ismert. Bordeaux híres szőlőültetvényeit eddig nagyrészt elkerülték a lángok, de egyelőre nem világos, hogy a tüzek környezeti hatásai befolyásolják-e a termést. Az Arcachoni-medencében pedig az osztrigatenyésztőket érték károk, valamint a turizmus teljesítménye is visszaesett a megyében.
A Gironde megyei kereskedelmi és iparkamara szerint legalább 40 ezer vállalkozást érintettek közvetlenül a tüzek.
Július 30-án közülük 19 500 teljesen zárva tartott, július 27-én pedig 120-150 ezer munkavállaló dolgozott államilag támogatott, csökkentett munkaidőben.
A spanyolországi erdőtüzek országszerte tomboltak, Madridot 50 kilométerre közelítették meg a lángok. Becslések szerint nagyjából 18 500 hektárnyi hasznos terület − elsősorban legelő − vált a lángok martalékává.
Egy 2023-ban, a Journal of Environmental Economics and Management című tudományos folyóiratban megjelent tanulmány szerint a nagy kiterjedésű tüzek által érintett dél-európai régiók éves GDP-növekedése 0,11–0,18 százalékponttal csökken. A legsúlyosabb években a visszaesés pedig elérheti a 3,3–4,8 százalékot.
A tüzek egyik legjelentősebb és legköltségesebb hatása a légszennyezés miatt kórházi ellátásra szorulók számának növekedése − mondta Ioannis Kountouris, az Imperial College docense, aki felhívta a figyelmet arra, hogy ez pénzben nehezen kifejezhető, ezért sokszor nem jelenik meg a kutatásokban.
Gironde Franciaország gazdasági teljesítményének mindössze 2,5 százalékát adja − ismertette Andrew Kenningham, a Capital Economics tanácsadó cég vezető közgazdásza, majd hozzátette, hogy
a természeti katasztrófák bizonyos értelemben „paradox módon pozitív hatást” is gyakorolhatnak a GDP-re.
Ennek oka, hogy az állami támogatások és a biztosítók kifizetései növelik az újjáépítésre fordított kiadásokat, ami ellensúlyozhatja a kezdeti visszaesést.
Ez nem olyan gazdasági növekedés, amelynek örülni lehet. Csupán a megsemmisült tőkét pótoljuk
− hangsúlyozta Sarah Meier.