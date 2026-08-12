A kínaiak egyre jobban szorongatják az európai autóipar torkát - szép csendben felvásárolják a beszállítói lánc tagjait

A kínai autóalkatrész-gyártók csendben egyre nagyobb ellenőrzést szereztek az európai autóipar ellátási láncai felett: sorra vásárolják fel a helyi beszállítókat, miközben Peking az exportjával szembeni növekvő ellenállás közepette igyekszik kiterjeszteni jelenlétét a kontinensen.

Összeszerelés a Volkswagen zwickaui gyárában - az európai autóipar beszállítóit szép lassan felvásárolják a kínaiak / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A Rhodium tanácsadó cég adatai szerint a 2000-es évek közepe óta kínai vállalatok több mint 130 európai autóipari alkatrészgyártóba fektettek be, főként Németország és Franciaország meghatározó autógyártó központjaiban. Az európai alkatrész-beszállítók felvásárlásai aggodalmat keltettek az uniós döntéshozók és az autóipari vezetők körében. Mindkét fél attól tart, hogy Kína a járműexport robbanásszerű növekedésére támaszkodva hamarosan átrajzolhatja az autóalkatrész-ipar térképét.

Nem lenne meglepő, ha a közeljövőben a tíz legnagyobb beszállító közül kettő vagy három kínai lenne – jelenleg még nem ez a helyzet

– mondta Sébastien Frendo, a párizsi Do Well Do Good tanácsadó cég vezérigazgatója.

Fű alatt várásárolják fel az európai autóipar beszállítóit a kínaiak

Korábban a felvásárlásokat Peking „go global” stratégiája támogatta, amely arra ösztönözte a kínai vállalatokat, hogy nemzetközivé tegyék működésüket, és befektetéseken keresztül külföldi technológiához jussanak – egyre gyakrabban európai gyártóvállalatokban.

A Rhodium adatai szerint a kínai autóipari ügyletek volumene Európában a 2010-es évek közepén tetőzött. A legjelentősebb tranzakciók közé tartozott a Geely 1,8 milliárd dolláros Volvo Cars-felvásárlása.

Peking külföldi befektetéseket korlátozó intézkedései és a kereskedelmi akadályok erősödése miatt azonban az elmúlt évtized számos ügylete 100 millió euró alatti értékű volt – vagyis túl kicsi ahhoz, hogy kiváltsa az európai szabályozó hatóságok beavatkozását.

2024-ben az EU – az autóimportra már korábban érvényes 10 százalékos vámon felül – további vámokat vetett ki a kínai elektromosautó-gyártókra, köztük a BYD-ra, miután megvizsgálta, milyen hatással vannak a vállalatokra a kínai állami támogatások. Farley Mesko, a Sayari vállalati hírszerző cég vezérigazgatója szerint a kínai tulajdon tényleges mértéke nagyobb lehet az eddig ismertnél.